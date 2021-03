Vero: “Es la persona que más me ha hecho reír en mi vida”

Vero ha dejado unas declaraciones estremecedoras y tristes, pero siempre recordará a su amigo como “la persona que más le hizo reír en toda su vida”. Además, la cantante ha querido lanzar un mensaje a todas las personas: “Que vivan cada día como lo vivía Álex, intensamente. No hay día que Álex no haya exprimido cada momento”.

Gracias a Álex, Vero pudo hacer su salida del concurso mucho más llevadera. Al salir de la academia de OT no les daba tiempo a comunicarse con casi nadie, pero él siempre estaba cuando le necesitaba, asegura que ha tenido la suerte de “conocer la suavidad de Álex”. Cuando él se acercaba, le miraba, y le decía algo bonito era un momento mágico, le gustaba mucho que hiciera eso: “Yo siempre le buscaba porque siempre me hacía reír”, añade Vero entre lágrimas.

La última vez que habló con él fue apenas una semana antes del fatídico accidente que acabó con su vida, y le cogió el teléfono con el “mote” que el de elche le puso desde el primer día que se conocieron: “Hola mañaca”.

“Mañaco. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules.Te amo con todo mi amor. Preparado universo, allá va un ser de luz maravilloso ✨������ pic.twitter.com/V64uv2AYIL“