La muerte de Álex Casademunt nos ha dejado desolados. El cantante catalán ha fallecido a los 39 años tras sufrir un accidente de moto en Mataró, donde residía actualmente. Compañeros y amigos de 'Operación Triunfo' se han despedido de él a través de sus redes sociales mandándole mensajes de cariño, como Chenoa o Manu Tenorio.

Precisamente en la primera edición del programa fue donde se dió a conocer. "Me encuentro un poco nervioso y tengo mucha hambre", así se presentaba Álex Casademunt en los castings para formar parte del talent. El éxito le llegó de repente cuando todavía era muy joven y consiguió entrar en la academia. Fue el quinto expulsado y, aunque su paso por el programa fue algo corto, nada le impidió que se llevara el cariño del público. Cumplió su sueño a los 20 años y se ganó la fama de galán con esa apariencia rebelde, el pelo rubio y sus ojos azules.

El galán Álex Casademunt en 2003 GTRES

'OT' se convirtió en un éxito, igual que sus participantes, aunque Álex Casademunt siempre ha estado a la sombra de sus compañeros de edición, David Bisbal o Bustamante. "Claro que hubo favoritos. Bisbal llevaba un mes y medio y ya le estaban haciendo un disco que le iba como anillo al dedo. Yo también quería mi disco, yo también escribía. A mí me hicieron hacer un grupo con tres personas a las que amo, pero no es lo que quería", confesó él mismo años después en 'OT. El reencuentro'.

El grupo Fórmula abierta: Javián, Mireia, Álex y Geno

El cantante catalán formó parte del grupo Fórmula Abierta, disco de platino en 2002, junto a sus compañeros de academia, Geno, Mireia y Javián. "Me veía bailando y cantando unas canciones que ni yo mismo me enteraba de lo que estaba diciendo", reconoció.

02.30 min OT. El Reencuentro - Àlex Casademunt: "En Operación Triunfo algunos nos sentíamos menos queridos que otros"

En 2003 decidió emprender su camino en solitario lanzando su primer disco llamado Inquietudes. Un intento de relanzar su carrera musical, aunque no tuvo demasiado éxito.

Actor, colaborador y presentador Tras su intento por comenzar una carrera musical en solitario, Casademunt se convirtió en el artista más polifacético del momento y continuó su camino delante de las cámaras, pero más alejado que nunca de la música. Pronto demostró que tenía la chispa necesaria para desempeñar ese tipo de trabajos. Sus primeros pasos como presentador fueron en esta casa, en el programa infantil Los Lunnis. También se atrevió con el teatro y con la televisión, como colaborador o como actor con papeles secundarios de algunas series. Uno de sus últimos trabajos en televisión fue en Hora punta, el programa de actualidad y humor de TVE presentado por Javier Cádenas en La 1. Casademunt estuvo colaborando y haciendo de reportero. 02.07 min Hora Punta - Vuelve OT y Álex Casademunt no se ha querido perder el primer casting en Barcelona #CastingOT

Su vida amorosa Sus relaciones amorosas también acapararon las portadas de las revistas del corazón. La confesión más sorprendente fue cuando él mismo reconoció que había tenido "un rollete" con su compañera de edición, Vero. "La verdad es que fue un momento muy bonito de nuestra vida", aseguraron los protagonistas. 12.16 min Alex confiesa que tuvo un "rollete" con Vero Ambos eran grandes amigos. Prueba de ello, el emotivo texto que le ha escrito ella en sus redes sociales tras enterarse de la noticia de su muerte: "Que suerte la mía haberte conocido. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules. Nunca pensé que te escribiría estas palabras y se me parte el corazón. Ahora eres un angel revoltoso haciendo reir a otros angels. Te amo con todo mi amor. Preparate universo, que allá va un ser de luz maravilloso". Más tarde tuvo un noviazgo de cuatro años con la cantante Merche, su relación más larga que terminó en 2007. Con ella también mantenía una buena relación. "Tengo el alma rota en un millón de pedazos... siempre estarás en mi corazón Alex de mi vida, tus ganas de vivir, tu talento, tus locuras, tú corazón bonito... Muchos años juntos y nunca dejamos de estarlo... Siento con toda mi alma tu pérdida", ha escrito la artista gaditana en su Instagram. Álex Casademunt y la cantante Merche GTRES GTRES Al cantante también se le llegó a relacionar con la modelo Noelia López, aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada nunca.

Protagonista de varios escándalos Las relaciones de Álex Casademunt siempre han sido foco mediático, pero su noviazgo con Lucía Sánchez fue sin duda el más polémico. Ambos fueron detenidos en 2014 por una presunta agresión mutua. La joven llegó a acusarle de maltrato, aunque luego retiró la denuncia. "Lo más duro que me ha pasado en la vida es que me acusasen de maltrato. Yo siempre he respetado mucho a las mujeres. Han sido muy importantes en mi vida. Creo que solo que muera una mujer a manos de un hombre justifica que seamos contundentes", así se pronunciaba Casademunt al respecto. En aquella época los escándalos rodeaban al artista. Su fama de violento creció cuando en 2017 volvió a acaparar los titulares por una pelea en una discoteca de Vigo. Álex Casademunt terminó con 12 puntos de sutura después de que el atacante le rompiera un vaso de cristal en la cara. Su agresor denunció al exconcursante de 'Operación Triunfo' alegando que el cantante le había agredido primero. Finalmente, todo quedó en una sanción para el artista, que aceptó pagar una multa de 4 euros al día durante tres meses por su implicación en la trifulca, mientras que su atacante fue condenado a año y medio de cárcel. 09.40 min Alex Casademunt agredido en una discoteca "No soy violento. Me gusta pasarlo bien. Pero no me gusta discutir. Pero también tengo mi temperamento y si me tocan las narices claro que me cabreo. Es muy fácil juzgar a la gente sin saber", aseguró el catalán por aquel entonces.

El nacimiento de Bruna, su primera hija Álex Casademunt inició hace cinco años una relación con Laia, una de sus últimas parejas y la madre de su única hija. Se conocieron en un restaurante cuando ambos estaban cenando con amigos. "A mi me gustan las mujeres, pero creo que con 36 años, que voy a cumplir, todo cambia mucho. Yo cuando era un polvorín tenía todas las hormonas revolucionadas y quizá me duraron algo más de los normal. Pero llega un momento que dices basta...Voy a ser padre. Es hora de cambiar, de ser un hombre. No te voy a negar que me da mucho respeto, pero me apetece mucho ser padre", admitió el cantante catalán cuando saltó la noticia del embarazo. La relación se rompió cuando Laia todavía no había dado a luz. Desde el nacimiento de Bruna, su vida cambió por completo. Él mismo reconoció que se había convertido en una persona más responsable y madura. El cantante no dejaba de compartir momentos junto a ella en sus redes sociales, donde era muy habitual verles posar juntos. Ella fue, sin duda, el gran amor de su vida. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Alex Casademunt (@alex81casademunt)“ “