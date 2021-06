La celebración de los 20 años de Operación Triunfo está siendo de escándalo. El talent show cumple dos décadas y lo hace por todo lo alto regalándonos una entrevista cada viernes en su canal de Youtube. Semana tras semana, Noemí Galera se reúne con un triunfito o triunfita y charlan sobre su carrera profesional, su paso por el programa y sobre algún cotilleo de esos que están bajo la manta.

Y la verdad, es que ninguna de las entrevistas tiene desperdicio. David Bustamante inauguró la sección de 20 al Canal, pidiendo un reencuentro como homenaje a su amigo Àlex Casademunt. La siguiente fue Gisela, que contó su paso por la alfombra roja de los ‘Óscar’, seguida de Beth, que habló de su experiencia en Eurovisión. Ricky Merino confesó que montaría una banda con Soraya, Cristie, Roi y Bisbal, y Chipper nos habló de su entrada en la Academia recién casado. Luego fue el turno de Elena Gadel, actriz y cantante a la que le “pone la tele”, y la semana pasada se reunió con la “mami” de la Academia María Escarmiento, que pidió participar en un posible OT All Star y confesó tener una cuenta secreta de Tik Tok.



Esta semana es Nika (OT 2002) la que se sienta en la silla de las confesiones y habla sobre su grupo Münik, su relación de amor odio con las discográficas y sus recuerdos al salir de la Academia. ¡Mira la entrevista completa!



Cantante, compositora, influencer y profesora de yoga Su nombre real es Mónica Rodríguez, artísticamente conocida como Nika. Es la vocalista de Münik, un grupo que nació hace 10 años, cuando la artista venía de hacer televisión y quería retomar la música: “apareció Jordi Rosselló, ahora mi marido y padre de mi hija, me dijo que estaban buscando vocalista y pasé el casting”. Aunque ahora están un poco parados debido a la pandemia mundial, “con el grupo me he sentido realizada musicalmente porque es lo que siempre había querido”. Münik visitó la Academia 2017 y dejó grandes momentos. Lo último que han publicado ha sido una nueva versión de Ser yo, una de las canciones de Nika. No piensan en disco, “vamos fluyendo”.

“Las discográficas están muy pendientes de los followers que tienes” Su relación con las discográficas es de amor odio. Tuvieron mala suerte con Münik, ya que “dimos con una persona que solo quería colgarse las medallas, nos marearon durante dos años y salió fatal”. Nika confiesa que lo primero que miran las discográfica son los perfiles en redes sociales, “están más pendientes de los followers que tienes” que del talento. El motivo es que consideran que Instagram o Twitter es el medio que existe para llegar a la gente, y en función de eso apuestan por la carrera musical de alguien o no.

¿Posible gira con Sandra Polop y Cristie? Estaba prevista para la primavera de este año, finalmente no ha podido ser, pero espera que sea en 2022. “Un promotor me propuso hacer una gira de mujeres y dijo que me encargase yo”. Así que pensó en sus compañeras, Sandra Polop y Criste, dos mujeres potentes, cañeras y de estilos diferentes. La idea es “que cada una tenga su repertorio y luego también cantar juntas”.

De rockera a profesora de yoga popera Es profesora de yoga en una escuela online que tiene con una amiga. Su sueño era abrir un centro presencial, pero debido a la pandemia no le ha sido posible aún. “El yoga me ha cambiado la vida y por eso soy más popera”. Dice que esta disciplina oriental llegó a su vida para salvarla, “estaba muy perdida entre discográficas, no sabía qué hacer. Perdida y hundida”. Con la práctica de yoga diaria se siente bien, puede respirar, centrarse y cosechar paciencia.

Las redes sociales, otra relación de amor odio Nika tiene de todo: Tik Tok, Twitter, Instagram… Le gusta la foto, el vídeo, la creatividad, bailar. Sin embargo, "es un trabajo de muchas horas". Lo ama porque puede crear una comunidad de personas que la conocen en su día a día, pero también lo odia porque "es un poco esclavo". Cuando piensa en cómo hubiese sido su edición de OT con redes sociales afirma que "nos hubieran dado por todos lados", ya que la primera edición tuvo tantísimo éxito que había muchos fans fieles a ella. Lo que sí recuerda entre risas es que existió un foro web donde se comentaba el programa, se llamaba Portal Mix. La artista dice que aún conserva fan de ese foro y ahora tiene un chat con ellos.

“Profesionalmente salir de la Academia fue algo increíble” Efectivamente, para Nika fue una experiencia inigualable lo que vivió al salir de OT: “Trabajé todos los días del año en lo que más me gusta: tele, revistas, moda, música. Todo lo que yo había soñado”. Aunque cuenta que durante su estancia en el programa tenía miedo de no estar a la altura ni de cumplir las expectativas, ya que entró ahí sabiendo la repercusión mediática que había tenido la primera edición. Eso sí, aprendió de todo: “ponerme delate de una cámara y cantar, cogí tablas. Es un regalo de la vida”.

“Mi discográfica al año me dio la patada en el culo” Afortunadamente, la situación ha cambiado y estas tres últimas ediciones del talent show no lo han tenido que vivir. Pero en los años de Nika, la industria musical rechazaba a las personas que salían de Operación Triunfo. “Lo viví regular. Era un poco hipócrita, porque por una parte, muchos músicos consagrados nos ponían a parir. Por otra dimos mucho trabajo a músicos, productores...”. ¿El motivo? Algunos pensaban que los triunfitos suponían un peligro para su carrera artística, “no sé por qué les molestábamos tanto. Cuando eres un artista consagrado ya tienes tu pastel”. Tuvo que luchar mucho por su carrera e intentar entender qué estaba ocurriendo. Hasta el punto de que “mi discográfica al año me dio la patada en el culo”.