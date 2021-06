María Escarmiento (OT 2018): "me encerraría de nuevo en OT"

Operación Triunfo se hace mayor, este año cumple dos décadas y lo celebra a lo grande. Octubre es la fecha oficial de su nacimiento, 20 años hará desde que empezó la primera edición del programa de música que ha dejado poso en nuestros corazones. ¿Quién no lo ha dado todo en las pistas de baile con Ave María, de David Bisbal, Ya no quiero ná, de Lola Índigo o Cuando tú vas, de Chenoa? Confesemos, nadie se salva. Y para satisfacer a los miles de seguidores del talent show, OT necesita una fiesta de aniversario a la altura de las circunstancias. Por ello, el canal de YouTube del programa nos sorprende cada viernes con una entrevista a un extriunfito en 20 al Canal.

Ya son varios los que se han visto las caras con Noemí Galera. El primero fue David Bustamante, que pidió un reencuentro a modo de homenaje a Álex Casademunt. Luego fue Gisela, que contó su paso por la alfombra roja de los ‘Óscar’, seguida de Beth, que habló de su experiencia en Eurovisión. Ricky Merino confesó que montaría una banda con Soraya, Cristie, Roi y Bisbal, y Chipper nos habló de su entrada en la Academia recién casado. La semana pasada fue el turno de Elena Gadel, actriz y cantante a la que le “pone la tele”.

Esta semana visita a la “mami” de la Academia María Escarmiento, que participó en la edición del 2018, junto a Sabela, Alba Reche, Natalia Lacunza, Miki o Julia Medina. Nos ha contado cotilleos sobre el grupo de Whatsapp, ha confesado que tiene una cuenta secreta de Tik Tok y pide participar en un OT All Star si lo hubiese. ¡Mira la entrevista completa!



Cantante, compositora, influencer, amante de la cerveza y de la pizza María se apellida realmente Villar, lo de Escarmiento le viene porque “Villar era muy serio, muy de colegio”. Sus primos la llamaban siempre Escarmiento “porque mi padre no quería hijos, yo nací y le escarmenté”, confiesa entre risas. A su madre, que es su fan number one, no le convencía como nombre artístico, pero bueno, ella “me dice María Cañón”. Fue una de las "rebeldes" de la Academia, aunque para ser sinceros, “éramos todos un poco toca huevos”, bromea la artista. Le encanta la cerveza, la pizza y no entiende cómo nadie se apiadaba de ellos dentro allí dentro: “estábamos comiendo lechuga como conejos”, confiesa. Entre escarmientos, pizzas y rebeldías, María está de estreno continuo. Acaba de sacar nuevo single, Déjame sola, producido por Pedro LaDroga. La artista no tiene un estilo definido: “Esta es como muy R&B, y la siguiente canción que voy a sacar es bastante diferente, lo que me sale” asegura. Además, para nuestra alegría, nos cuenta un secreto que no puede terminar de desvelar y es que “estoy grabando unas cosas muy guays”.

De Julia Medina a Quédate en Madrid María rebusca en el baúl de los secretos (o no tan secretos) y desvela que es muy fan de Julia Medina, son amigas, y “siempre cuando la escucho digo no me pega nada escuchar esta música, pero me encanta”. También le gusta Prometo, de Pablo Alborán. Dice tener un vacío en su cultural musical, ya que desconoce en profundidad géneros como la copla. Haciendo memoria le gustaron todos los temas que cantó en OT, desde Amorfoda, “aunque fue la semana que me nominaron y luego me echaron”, a Quédate en Madrid. Noemí confiesa que ella la semana de esa canción no la pasó tan bien. ¿El motivo? Fue con la letra de ese tema cuando se abrió un gran debate tanto dentro de la Academia, como el redes sociales. La polémica se desató cuando María y Miki propusieron cambiar la palabra “mariconez”, que les parecía LGTBIfóbica, por “estupidez”. La gran cuestión era ¿se pueden modificar las letras de una canción sin consentimiento del autor o autora? Ahora, con perspectiva, Noemí le ha agradecido ese momento, “me hizo reflexionar, me gustó que tuvierais la libertad de decir que eso no gustaba, aunque esa semana no lo veía tan claro”. “Miki, María y Ana Torroja hablan sobre el cambio de letra de 'Quédate en Madrid' https://t.co/skHVEZIZkH #OT18Gala4 pic.twitter.com/CHaP0JZxs3“ — TVE (@tve_tve) October 17, 2018

Shippeos, grupos de Whatsapp, el más empanado y el fan de póster ¿Shippeo favorito? Dafrica, “no sé quién se inventó el nombre”. Era su preferido porque Damion y África no era un shippeo, fue a posterior.

¿Grupo de Whatsapp? Sí, con la foto de perfil de un meme de Sabela. Los que más escriben son Dave, Noelia y Marilia.

¿El más empanado? Famous, “para seguir con la tradición”.

¿Fan de póster? De ediciones pasadas “era muy fan de Vero, me parecía espectacular”, también de Edurne, Leo Segarra de OT 2006 y Víctor Estévez, de OT 4.

“Tengo Tik Tok de mentira” Efectivamente, tiene una cuenta con un nombre oculto, algo así como “Alfonso club de fans”. Le encanta la aplicación, “me paso horas, aunque al principio me parecía muy desquiciante”. Sigue a personas anónimas que se graban comiendo, como una mujer murciana o una tal “mariquilla”. “Estas mujeres que sigo son gente normal que comen en sus casas y me dan paz”.

Su Twitter lo tiene abandonado, no publica nada, aunque dice entrar para leer y ver lives. “Tengo que hacer un comeback fuerte”, bromea. Y sigue entre risas confesando que debería cambiarse el nombre de Instagram, ya que sigue apareciendo lo de “maríaot”. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de mariaot (@mariaescarmiento)“ “

¿Un OT 2018 sin redes sociales? “Era guay que tuviéramos apoyo en redes sociales, por ejemplo, con lo que pasó con la canción de Quédate en Madrid”. Pero Galera la etiqueta como “la concursante más analógica y escatológica”, porque publicaba muy poco contenido y uno fue en el baño. “Me sobrepasaba, sentía que tenía que subir cosas, como felicitar a mi yaya, pero se me hacía bola”, así que decidió no preocuparse mucho por eso.