Operación Triunfo está de aniversario, en octubre se cumplen los 20 años del inicio de la primera edición de un programa que no ha dejado indiferente a nadie. Rosa, Pablo López, Amaia, Alba Reche, Lola Índigo, y muchos otros artistas que han pasado por la Academia ahora encabezan la lista de los éxitos musicales de este país.

Como en toda celebración especial hay un regalo a la altura del momento, por eso, cada viernes el canal de YouTube del programa nos sorprende con una entrevista a un extriunfito. El primero en pasar por 20 al canal fue David Bustamante, que pidió hacer un reencuentro en homenaje a la repentina muerte de su amigo Àlex Casademunt. La segunda en sentarse a charlar con Noemí Galera fue Gisela, que contó su paso por la alfombra roja de los ‘Óscar’, seguida de Beth, que habló de su paso por Eurovisión. Luego se animó Ricky Merino, que con su desparpajo nos confesó que montaría una banda con Soraya, Cristie, Roi y Bisbal. La semana pasada le tocó a Chipper, que entre otras cosas, desveló cómo fue entrar en el talent show recién casado con el que fue su marido.

Esta vez ha sido el turno de Elena Gadel, que se ha vuelto a ver con la “mami” de la Academia y se ha confesado ante las cámaras. Participó en la segunda edición, y desde entonces, no ha parado de trabajar en música, teatro y series. Nos ha hecho un repaso por su trayectoria profesional dentro y fuera de los escenarios. ¡Mira la entrevista completa!

Cantante, actriz, colaboradora de televisión y teatrera Elena Gadel ha trabajado siempre en lo que más le gusta: la música y la actuación. Se la ha podido ver en multitud de obras de teatro musical como Mar y Cel, Grease, El pequeño Príncipe, Gaupos y Pobres, El Mago de Oz o Cabaret, con la que consiguió el Premi Butaca a mejor actriz. “Los musicales los disfruto y los sufro, requiere mucha disciplina, dormir mucho y tener la voz cuidada. Tu vida deja de existir. Y si tienes hijos es más duro aún”.

Por eso, actualmente, la artista está inmersa en otros retos lejos de las tablas. Lleva cuatro años interpretando a Noe en la serie de TV3 Com si fos ahir, “estoy muy contenta, hice el casting pensando que iba a ser un no y al final fue un sí”. Está tan feliz que de momento no pretende volver a los escenarios, “tengo ganas de hacer más series. El mundo de la tele me encanta, el teatro me gusta, pero la tele me pone. Es muy guay".

Su nuevo disco: pop flamenco electrónico Gadel está cocinando nuevo disco junto al productor, Marc Parrot, tras siete años de parón en este sentido. Calculan que verá la luz a finales de este año o principios del 2022, y aún tienen que planificar bien la estrategia de singles y videoclips, pero ya puede decir que es un álbum de género “pop flamenco electrónico”. La artista bromea con esta etiqueta y dice que, pese a ser catalana, “me encanta el flamenco, mi madre es de Granada y mi padre extremeño, tengo esa mezcla, aunque mi familia no es súper flamenca, a mí me vuelve loca”. Elena no deja de descubrirse y escucharse continuamente y, por eso, descubrió que ese es el sonido que “el sonido propio, donde te sientes a gusto, lo he descubierto hace poco, haré 10 años”. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de elenagadel (@elenagadel)“ “

Feminista activista en Redes Sociales Es activa en Instagram y Twitter, confiesa que Facebook lo tiene abandonado y nos pide entre risas que no visitemos su página web porque dejó de pagar el dominio y ahora está en japonés. Las redes sociales se las lleva ella misma, y considera que “podemos ayudar a otras mujeres haciéndonos eco de las situaciones que han vivido y denuncio cosas que veo que no me gustan nada”, además, “evito los filtros de story que te modifican la cara, no quiero contribuir a la mentira”. La triunfita añade que “es agotador, siempre tenemos que estar guapísimas, el sentimiento de culpa está presente”.

¿Qué hubiese pasado con un OT en Redes Sociales? “Me agobio solo de pensarlo”, y es que en 2002 aún no se movía el contenido del programa de la misma forma que en la actualidad, “ya fue suficiente visibilidad en ese momento, no sé cómo lo han vivido Amaia o Aitana”. Gadel confiesa que no lleva bien las críticas virtuales, “no me gusta”. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Noemí Galera (@noegalera)“ “

La etiqueta de triunfita, ¿rechazo o abrazo? Aunque en la actualidad adoramos a todas las personas que han pasado por la Academia, y están petando las listas de éxitos, como es el caso de Manuel Carrasco, Bisbal, Aitana, Pablo López y un largo etcétera, en la época de Elena Gadel había muchos haters. Gente que usaba el término “triunfito” como algo peyorativo para hacer daño. A muchos de los artistas que salían del programa les afectó emocionalmente y les costó reconciliarse con la susodicha etiqueta, pero “yo tuve la suerte de que hice amistad con gente que trabajaba aquí y me ayudó a mi misma, a verlo como un concurso. Me hizo perdonar. Nunca he tenido ningún problema, pero mucha gente sí. Quizá el que me mira y me decía ‘triunfita’ lo tenía, pero yo no”. Y la sitación ha cambiado tanto en estos años que ahora “a la gente le mola hacer colaboraciones con los de OT. El tiempo ha puesto a OT en su sitio”, comenta Galera. Tanto es el abrazo que tiene al programa que Gadel confiesa que volvería a participar.