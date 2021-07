Noelia Cano (2008): "La primera edición es la magia de OT"

Como cada viernes, el canal de YouTube de Operación Triunfo nos trae un regalo muy especial: entrevistas a los triunfitos que nos camelaron el corazón. ¿El motivo? La celebración del 20 aniversario del programa musical posiblemente más adorado de la historia.

Ya son muchos los que se han sentado a charlar con Noemí Galera sobre su paso por la Academia y su trayectoria profesional posterior. El primero en celebrar el cumpleaños fue David Bustamante, seguido de Gisela, Beth, Ricky Merino y Chipper. Como la procesión de artistas es un no parar, también se animaron Elena Gadel, María Escarmiento, Nika, Ángel Capel y Nerea Rodríguez.

Esta semana visita 20 al Canal Noelia Cano, de la edición del 2008. Con su gran desparpajo y sentido del humor, recuerda los castings y su paso por OT. Además, cuenta cuáles han sido sus trabajos después de pasar por el talent show. ¡Mira la entrevista completa!

La valenciana es una apasionada de la interpretación, por ello, de adolescente, se trasladó a Madrid para estudiar teatro musical . A lo largo de su carrera profesional, no solo ha hecho la Gira de Operación Triunfo , sino que ha formado parte del elenco de una multitud de musicales como Fama, Peter Pan, Aladín, o Mamma Mía. Se presentó a la preselección de Eurovisión el mismo año que Soraya Arnelas, en 2009 . “Había más gente de OT: Jorge Gonzalez y Anabel. Fue una experiencia buena ”. Actualmente trabaja en los espectáculos de Port Aventura .

Su primer casting fue el de Menudas Estrellas cuando tenía 11 años, programa donde participó imitando a Luz Casal. Entró en el la edición de Operación Triunfo del 2008 , con 23 años, porque su madre la despertó el día del casting “con unos ojos que no había visto nunca, y me dijo: ‘te vas a presentar’”. Menos mal que le hizo caso, porque su torrencial de voz llegó a quedar en octavo lugar.

La cantante guarda en el baúl de la añoranza muchas vivencias , todas ellas buenas. Le encantaban las clases y el momento de ensayos con los bailarines , porque “era cuando veíamos a alguien de fuera”. También sonríe al visualizar las horas en el yacuzzi , donde se relajaba, e incluso tuvo que ensayar una canción porque Àngel Llàcer se lo pidió. Aunque, para los que buscan salseos, la cantante confiesa que “en nuestra edición había masajes, pero ningún rollo” . De su paso por la Academia se lleva, sobre todo, a Chipper y a Reke , con el que “he hecho de todo, porque fue salir de OT y empezar a trabajar con él en la Orquesta de Valencia, en salas de allí... ¡No paramos!”. Ante la pregunta de Noemí Galera sobre las redes sociales, Cano agradece que en ese momento no hubiesen, porque ya sí que “ existía YouTube, y había cada vídeo que... madre mía ”.

¿Cómo celebraría los 20 años?

La ex trunfita se suma a la idea de un OT All Stars: “todos metidos en una Academia, una o dos semanas”. En esos días de encierro aprovecharía para cambiar cosas que hizo en el pasado que no le gustaron al verse, y para hacer cosas que le quedaron en el tintero. Apuntada queda la propuesta.

