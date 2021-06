Nerea Rodríguez (OT 2017): "Soy adicta al trabajo"

Operación Triunfo está de aniversario, cumple 20 años. Para celebrar esta cifra tan especial nos envía un regalo a la altura de las circunstancias. Cada viernes hay una sorpresa en su canal de Youtube, y si eres seguidor del talent show, debes saber ya de qué estamos hablando. Efectivamente, 20 al canal nos invita a ser parte de una entrevista a un ex trunfito.

Ya son bastante los que han visitado a Noemí Galera para charlar sobre su paso por OT y su vida profesional. El primero en hacerlo fue David Bustamante, y la siguiente Gisela, que contó su paso por la alfombra roja de los ‘Óscar’. Luego le tocó a Beth, seguida de Ricky Merino y Chipper . La procesión de artista es un no parar, así que Elena Gadel y María Escarmiento, no se quisieron quedar fuera. Lo mismo le ocurrió Nika y Ángel Capel.

Esta semana, la que se ha senatdo en la silla de las confesiones de la “mami” de la Academia es Nerea Rodriguez, que no ha parado de trabajar desde que salió del concurso. Y está muy feliz. ¡Mira la entrevista completa!

Cantante, actriz, doblaje, modelo y chica Disney Nerea Rodríguez lo tiene todo para triunfar. Quedó en octava posición en la edición de OT 2017, y desde entonces no ha parado de trabajar. Programas de televisión, teatro, doblaje y música, un compendio de elementos que la hacen ser la artista que es. “Después de Operación Triunfo, lo que más me ha cambiado la vida es La Llamada”, llamada de los Javis que recibió un día después de que terminase su edición del talent show. La catalana se mudó a Madrid rápidamente para poder estar presente sobre las tablas y, a partir de ahí, compaginó la actuación con su carrera musical. Sacó single, un EP navideño, hizo doblaje en películas de animación, desfiló en la Madrid Fashion Week, ha participado en programas musicales como Tu Cara me Suena y ha cantado para Disney. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Nerea Rodríguez (@nerearoficial)“ “

“Soy adicta al trabajo” Cuando salió de la Academia, confiesa, que tenía claro lo que no quería, pero no lo que sí quería hacer. Tras publicarsu single Y ahora no, y Tu segunda opción, poco a poco ha ido encontrando su estilo, hasta llegar a su nuevo EP Doble o Nada, en el que la artista considera que se refleja muy bien lo que ella es. “Soy muy trabajadora y pienso que me va a ir bien”, ahora ha madurado, “como dice Ricky, soy ya una señora de mi casa”. Es su propia jefa, una artista independiente que se gestiona su trabajo, “pero es dura la experiencia, hay veces que me siento cansada, pero luego llega un concierto y pienso que vale la pena”, confiesa la ex triunfita. Es adicta al trabajo porque hace lo que le gusta, pero está aprendiendo a priorizar también su salud, su familia y amigos, “antes no era así”.

Ha sido jurado experto en este Eurovisión 2021 Nerea ha formado parte del equipo de jurado experto en esta edición de Eurovisión 2021, celebrada en Rotterdam. Dice que estaba nerviosa, pero sentía “que Eurovisión no es como en OT, no estás jugando con la carrera musical de un artista”. Sentir que ese peso no recaía sobre ella la relajó y disfrutó de la experiencia, “me encantó porque me sirvió de excusa para ver todo el proceso de las semifinales y de los ensayos, que es cuando votamos porque en la gala final no da tiempo al recuento”. Además, le gustó hacerlo en el año en que Blas Cantó representaba a España, ya que “lo quiero mucho”. Ante la pregunta de si a ella le gustaría ir alguna vez a este evento musical, confiesa que aún no está preparada para afrontar el momento, si queda en un puesto bajo. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Nerea Rodríguez (@nerearoficial)“ “