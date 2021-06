Ángel Capel (OT 2009): "En la Academia yo era muy quejica"

Operación Triunfo cumple ni más ni menos que 20 años desde su primera edición. Y para que la tarta de aniversario llegue a casa de cada uno de los fans del programa, el canal de YouTube la envía en formato digital. Cada semana, 20 al canal nos sorprende con una entrevista a un ex triunfito. Así que, aunque este pastel no se come, sí se puede disfrutar con los cinco sentidos igual.

Ya son varios los que han visitado a Noemí Galera para charlar sobre su paso por el talent show y su vida profesional. El primero en hacerlo fue David Bustamante, que pidió un reencuentro como homenaje a su amigo Àlex Casademunt. La siguiente fue Gisela, que contó su paso por la alfombra roja de los ‘Óscar’, seguida de Beth, que habló de su experiencia en Eurovisión. Ricky Merino confesó que montaría una banda con Soraya, Cristie, Roi y Bisbal, y Chipper nos habló de su entrada en la Academia recién casado. Luego fue el turno de Elena Gadel, actriz y cantante a la que le “pone la tele”, y la siguiente María Escarmiento, que pidió participar en un posible OT All Star y confesó tener una cuenta secreta de Tik Tok. La última en verse las caras con la “mami” de la Academia fue Nika, que reveló que tuvo miedo de no estar a la altura de las expectativas.

Esta semana es Ángel Capel (OT 2009) el que se sienta en la silla de las celebraciones y habla sobre sus artistas favoritos, su recorrido tras salir del concurso y su deseo de participar en Eurovisión. ¡Mira la entrevista completa!

Cantante, actor y showman, ahora en Port Aventura Quedó en cuarta posición en la edición de OT 2009, y después de 12 años, sigue sintiendo el cariño de los fans. Algunos lo han acompañado a lo largo de todo este tiempo, otro lo son desde su nueva etapa haciendo teatro musical. Actualmente está muy contento, trabaja con Noelia Cano (de OT 2008) en Port Aventura. “Entré allí gracias a ella, necesitaban a un chico y me llamaron. Ese año no pude porque tenía otros proyectos, pero luego me volvieron a llamar y ya estaba más libre”, cuenta con brillo en los ojos. Actúa en un espectáculo musical parecido al Circo del Sol, en el Gran Teatro del espacio dedicado a Asia, y está encantado: “La calidad es muy alta. Me ayuda a aprender otros campos distintos”.

“No solo necesitas el apoyo de la gente, sino también de la industria” En 2018 sacó el single Si me das y el videoclip acumula 700.000 visualizaciones. Ha publicado dos discos y varias canciones inéditas. Ahora tiene bastantes cosas hechas y guardadas, prefiere esperar: “esta industria es muy complicada”, no solo cuentan los seguidores en redes sociales y los fans, sino también “tienes que tener el apoyo de los medios, de la compañía, de la industria”, es primordial, confiesa.

En la Academia “yo era muy quejica” Para Capel, su paso por el talent show fue un sueño, aunque confiesa que “era muy quejica” y eso lo cambiaría. Cuando entró era muy joven, “llevaba poco en la música, no sabía nada”. Sus únicas tablas era su trabajo en la Orquesta Cristal, donde estuvo un año: “pasé de cantar en las ferias por Manolo Escobar, a subirme al escenario de un programa y cantar con David Bustamante”. Y de bailar con las abuelas en las fiestas, a compartir focos con La Quinta Estación. Aunque, según él no tenía ni idea de música, aprendió valores fundamentales como “el que más arriba llega con su voz no es el que mejor canta”. Descubre más curiosidades sobre el artista en su visita a la Academia de 2018.

Su preferidos: Luís Miguel, Manuel Carrasco y Amaia Aunque Capel ha conseguido colaborar con varios artistas, entre ellos Krisha, su sueño sería cantar con Luís Miguel: “lo adoro musicalmente”, cuenta. De Operación Triunfo se queda con Manuel Carrasco, “para mi es el más completo que ha salido del programa. El que me llega más adentro”. Aunque también valora a todos los compañeros, como Pablo López, que le escribió dos temas para su primer disco y tocaron juntos. Adora a David Bisbal y es muy amigo de David Bustamante. De las últimas ediciones, se siente identificado con el concurso que hizo Cepeda, Noemí bromea recordando que eran los dos igual de quejicas. “Musicalmente Amaia es la que más me gusta, me parece muy especial todo lo que hace. También Aitana y Dave”.

Quiere ir a Eurovisión Confiesa que le encantaría representar a España en Eurovisión. Pero no iría con cualquier género, sino con algo “que nos identifique a los españoles”. O bien con una balada, como Pastora Soler o Blas Cantó. O bien algo con ritmo, “que tenga nuestros toques, una guitarra flamenca, para mostrar lo que tenemos dentro”.