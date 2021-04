El fenómeno de los bailes urbanos llega a Playz este miércoles 7 de abril, a las 19 horas, con Danz. No se trata de un curso de baile por fascículos ni de lecciones sobre cómo bailar los distintos estilos sino de mostrar una realidad que está en las calles y que forma parte del día a día de muchos jóvenes de nuestro país. Es el caso de Exon Arcos. Este madrileño de familia latina ha enamorado al público y a los jueces en el primer programa de The Dancer (TVE). ¡Y podréis volver a verle y descubrir sus orígenes en Danz!

Su familia "era la pieza que faltaba en el rompecabezas"

Nunca lo tuvo fácil como bailarín. No contar con el apoyo de su familia desde el principio fue lo más difícil. "Era la pieza que faltaba en el rompecabezas", explica. Pero eso no le llevó a abandonar sus sueños. "Yo sabía que había nacido para ello porque cuando bailaba sentía algo dentro de mí que no era normal, me llevaba más allá. No podía describirlo, pensaba: "aunque no me apoyéis nadie, voy a seguir con mi camino y con lo que yo pienso y siento que debo hacer que es bailar".

Exon Arcos, el bailarín que consiguió el primer pase directo a la final de 'The Dancer' CURRO PALACIOS TABERNER

Desempeñó distintos trabajos para pagarse las clases, formarse y entrenar. Después, viajó a China. La estancia allí fue dura, pero no dejó de pelear ni un solo momento. La tragedia llegó con la muerte de dos amigas muy cercanas a quienes rinde homenaje en muchos de sus bailes.

Lo que está claro es que Exon Arcos es una persona luchadora que confía en aquello de que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Esa energía fue la que empujó a Rafa Méndez a concederle el primer pase directo del programa a la final.