No ha sido fácil tomar una decisión. El Benidorm Fest ha contado con artistas de todo tipo de géneros y un denominado común: mucho talento. Sin embargo, tras dos semifinales y la gran final, el público ha dictado su veredicto y... ¡España ya tiene representante Eurovisión! Chanel Terrero interpretará "SloMo" en Turín. Se trata de su primer single y la joven artistas está muy emocionada por haber ganado: "Aún no me lo creo", asegura.

En una entrevista para el programa Corazón, Chanel ha confesado que sus actuaciones favoritas de la noche fueron las de Xeinn, con "Eco", y Rigoberta Bandini, con "Ay mamá", que quedaron séptimo y segunda, respectivamente. Y también ha hablado de cómo sus compañeros y ella han competido de manera sana, con compañerismo. Tras imponerse a la teta gigante de Rigoberta Bandini, la artista barcelonesa ha mostrado su apoyo público a la candidata de España en Eurovisión 2022.

03.05 min Chanel canta "SloMo" en la final

Rigoberta Bandini felicita a Chanel Terrero Se llevó la máxima puntuación (96) y entró prácticamente en shock. Le costó mucho creérselo y hasta que no miró a sus bailarines y vio la realidad en sus ojos: "No me veía ganadora para nada. Es la primera vez que saco un single y competía con artistas maravillosos con un montón de fans", asegura Chanel. Tiene claro el mensaje que quiere transmitir: "De empoderamiento femenino. 'SloMo' es un tema para ponerte la corona y sentirte segura con tu cuerpo. Una mujer empoderada es la misma que está en su casa en pijama que la que lleva un mono de pedrería", cuenta. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Rigoberta Bandini (@rigobertabandini)“ “ Durante este tiempo los 14 artistas han compartido muy buenos momentos: "Hemos competido desde lo sano y entre nosotros ha habido muy bien ambiente", asegura. Tanto es así, que Rigoberta Bandini, que quedo segunda en el Benidorm Fest con 91 puntos, le envía su apoyo: "Quiero mandarle toda mi fuerza a Chanel Terrero. Te agarramos del brazo tal y como hacíamos en nuestra canción, hermana. Lo vas a petar", escribe en su post de Instagram al lado de la imagen más icónica de su actuación.