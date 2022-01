No ha sido fácil tomar una decisión, pero el público ha hablado y España ya tiene representante para ir al Festival de Eurovisión 2022. Ella es Chanel y pondrá a bailar a medio mundo con su tema "SloMo". Rigoberta Bandini ha quedado en segundo lugar, seguida de Tanxugueiras. Los ocho candidatos lo han dado todo en esta Gran Final del Benidorm Fest. No ha faltado de nada en el Palau d'Esports l'Illa: buena música, mucha energía, coreografías imposibles, puestas en escena arriesgadas, pero, sobre todo, mucha emoción. Así te hemos contado en directo, minuto a minuto, la Gran Final.

Aquí nos despedimos después de una noche de emociones . No podemos esperar para ver a Chanel sobre el escenario del Pala Alpitour en Turín representando a España en el Festival de Eurovisión 2022 . ¡Brava!

" Que se prepare Europa ", dice María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la Corporación RTVE. Comienza la rueda de prensa con Chanel , que continúa emocionada, y no es para menos. "Llevo muchísimos años dedicándome a esto. Ahora estoy aterrizando un poco . No me lo creo, la verdad, pero es un regalo ", asegura la representante en España en el Festival de Eurovisión 2022. La cantante manda un mensaje al público: " Vamos a ganar, lo voy a dar absolutamente todo ". Sus compañeros han sido los primeros en felicitar y abrazar a la artista. "Ha habido muy buena energía , me han dado mucho amor", reconoce Chanel.

Falta muy poco para que cerremos líneas. Si todavía no has votado a tu favorito, ¡hazlo ya! Rayden, Tanxugueiras, Varry Brava, Chanel, Rigoberta Bandini, Xeinn, Blanca Paloma y Gonzalo Hermida , uno de ellos estará en Eurovisión 2022.

Benidorm Fest - Nia y Nyno Vargas cantan "Me muero de risa" en la final

Mientras esperamos el resultado de las votaciones, Nia y Nyno Vargas nos amenizan este ratito con buena música. Suena " Me muero de risa " en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm.

Blanca Paloma pone la guinda del pastel a esta gala con " Secreto de agua ". Ella es la última en actuar. Una puesta en escena minimalista que cede todo el protagonismo a su espectacular voz. Sola sobre el escenario, sobre un fondo de agua, no necesita nada más. Su falda se eleva hasta convertirse en un telón.

Esto no le impide seguir concursando en el Benidorm Fest. Podrás votar por su candidatura cuando se abran las líneas.

Nos da mucha rabia quedarnos sin ver en directo a Gonzalo Hermida . El cantante dio positivo en coronavirus y no podrá interpretar su tema " Quién lo diría " sobre el escenario al igual que sus compeñeros, una balada que nos emociona solo con tan solo escucharla.

"No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza", canta Rigoberta. Un poderoso mensaje que podría escuchar toda Europa si consigue ganar el Benidorm Fest.

La cantante sorprende con un vestuario distinto para la ocasión. " Solo existe una, no hay imitaciones ", dice la canción, pero es inevitable compararla con una de las grandes artistas del panorama internacional, ¿es Chanel la nueva Beyoncé?

El blanco y negro de la primera imagen de la actuación de Varry Brava no nos engaña. ¡Qué explosión de color! Los oriolanos se adueñan del escenario con su tema " Raffaella ", un homenaje a la Carrá. Una estética muy ochentera y un sonido de lo más discotequero , así es la propuesta de Varry Brava. "Ir a Eurovisión sería una fantasía. Prometemos ganar", aseguran.

¿Qué hacen los artistas antes de subirse al escenario? ¡ Nos colamos en el backstage para enterarnos de lo que pasa entre bambalinas ! Súmate al live de Eurovisión TVE a través de TikTok para no perderte nada.

“Yo lo he intentado �� Mucha suerte esta noche @tanxugueiras ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/MVVLDNUKeH “

Los bailes son fundamentales en algunas de las puestas en escena de nuestros candidatos, como el caso de Chanel o Tanxugueiras . Si todavía no te has aprendido la coreografía de las gallegas , estás a tiempo. ¡Mira cómo le sale a Jordi Cruz!

“TEST DE HOY No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me esta dando este maravilloso Benidorm Fest. Me quedo con unas ganas INCREÍBLES de cantar y poner mi corazón en ese escenario. Gracias por todos los mensajes de apoyo. Os quiero❤️ pic.twitter.com/tH1g1tdyu3 “

Mientras esperamos a que empiece la gala, te contamos alguna curiosidad. ¿ Sabes lo que significa la letra de la canción de Tanxugueiras ? Si consiguen ganar el Benidorm Fest, harían historia, porque hasta el momento no se ha llevado al festival ningún tema en lengua cooficial.

“isma y raúl me prepararan para la final sin espejo para que sea sorpresa ��♥️ pic.twitter.com/bHDZiabu7E “

No es por poneros nerviosos, pero ya queda muy poquito para que de comienzo la Gran Final del Benidorm Fest. Hay quien ya se está preparando. Inés Hernand estará en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm junto a Máximo Huerta y Alaska , presentando la gala, ¿con qué look nos sorprenderá esta noche? ¡Ni ella misma lo sabe!

20:05

Gonzalo Hermida no podía faltar en este programa. No estará en la gala de esta noche por haber dado positivo en coronavirus, pero puedes seguir votando por él porque su candidatura sigue intacta. El pasado jueves en la Segunda Semifinal no pudo defender su canción, "Quién lo diría". Eso le hizo perder la esperanza. "Lo daba por perdido, pero de repente empiezo a subir", recuerda. Ni él ni su pareja, la también cantante Julia Medina que está pasando junto a él el aislamiento, se podían creer lo que estaba pasando.

No están siendo fácil para él estos últios días. Además de no poder subirse al escenario del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm, el coronavirus le está pasando factura. Gonzalo Hermina cuenta cómo le cuesta ahora interpretar su tema. "La voz se me quiebra, mocos, dolor de cabeza", asegura.