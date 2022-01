Las gallegas Tanxugueiras han llegado al Benidorm Fest por los pelos. Han superado el covid de dos de sus integrantes, se han sobrepuesto a la dificultad de pronunciar su nombre (ni Feijóo, sabía decirlo), y han conseguido que toda España cante y entienda su himno en galego. "Terra" se cuela en la final del Benidorm Fest y, de ganar el sábado, sería la primera vez que España compite en Eurovisión con una lengua cooficial.

Las Tanxungueiras no han sido las favoritas del jurado. Han sido la quinta opción para la comisión de expertos, pero, en cambio, han arrasado en la votación popular. Tanto el voto demoscópico, como el voto telefónico, les ha mostrado un amplio apoyo.

“Las lágrimas de alegría de Tanxugueiras: "Estamos muy agradecidas, muy emocionadas y... no hi ha fronteres" #BenidormFest https://t.co/u9dMl8Ynlh pic.twitter.com/APyRQGu3J6“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 27, 2022

Por ese cariño recibido y por la alegría de la clasificación, no han podido reprimir las lágrimas de emoción sincera en la rueda de prensa. El mensaje que han lanzado en la comparecencia ya se ha hecho viral: "España está preparada para mandar un proyecto inclusivo, diverso y que luche por las lenguas cooficiales." Después de unas palabras rotundas y llenas de orgullo, las tres integrantes de Tanxugueiras se fundían en un abrazo y no podían dejar de llorar. Están felices. No sabemos si irán a Eurovisión, pero ellas ya se sienten ganadoras.