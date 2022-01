Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava son los cuatro primeros finalistas del Benidorm Fest 2022, clasificados en la primera gala de la preselección española de Eurovisión, que celebrará este jueves la segunda semifinal y, el sábado, la gran final. Se han ganado el voto del jurado, el voto demoscópico y el televoto. Se quedan fuera de la final, en quinta y sexta posición, Azúcar Moreno y Unique. Se han recibido un total de 42.051 votos por televoto (16.854 llamadas y 25.197 sms).

Chanel con ‘SloMo’ ha sido la más votada por el jurado profesional y el demoscópico, mientras que Tanxugueiras, con ‘Terra’, han sido las favoritas del televoto.

Inés Hernad, Maxim Huerta y Alaska han sido los encargados de presentar este gran evento musical celebrado en directo en el Palau L’Illa de Benidorm que ha sido emitido en directo en La 1, Canal Internacional y RTVE Play.

Reacciones de los finalistas

“Con la presión del publico ha sido mucho mejor. No se nos va olvidar en la vida la emoción y la sensación de formar parte de esto”, ha afirmado Varry Brava en la rueda de prensa posterior a la gala.

Para Blanca Paloma, pasar a la final es “un sueño inesperado y una gran oportunidad”: “Es muy emocionante. Es un doble estreno: mi primera puesta en escena para mí y la canción”, ha señalado.

Tanxugueiras, por su parte, se han mostrado “muy agradecidas y emocionadas” por el resultado: “España está preparada para mandar un proyecto inclusivo, moderno y que defienda las lenguas cooficiales. No hay fronteras”, han subrayado.

“No me lo esperaba. He estado preparándome físicamente desde que me enteré que estaba dentro. Día a día, con mi equipo, que ha sido muy importante para mí. Esto es de todos”, ha manifestado Chanel, “muy nerviosa y muy feliz” por cumplir este “sueño”.

Junto a los cuatro ya finalistas Eva Mora, jefa de la delegación española de Eurovisión, que ha destacado que este espectáculo “no habría sido posible sin el trabajo de más de 200 profesionales que lo han hecho posible”; y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha afirmado que RTVE está “entregada a la música”. “Benidorm Fest es ya un movimiento. Un sentimiento de pertenecer a una comunidad y para RTVE es un orgullo liderar está iniciativa que es de todos. La valoración no puede ser mejor”.