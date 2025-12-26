'Extremadura, laboratorio electoral', en 'Informe Semanal'
- Además, el programa hará un repaso informativo a lo más importante del año que termina a nivel de política nacional e internacional
- Sábado 27 de diciembre, a las 21:30 horas en La 1, Canal 24 horas y RTVE Play
‘Informe Semanal’ analiza los resultados de las elecciones extremeñas, que han iniciado un nuevo ciclo electoral con repercusiones en la política nacional. Y, a unos días del final del año, el programa emite el primero de sus dos resúmenes, centrado en la actualidad política nacional e internacional: ‘2025, anatomía de un año’.
‘Extremadura, laboratorio electoral’
Extremadura acaba de pasar por las urnas y la negociación ya está en marcha después de que María Guardiola no haya logrado la mayoría absoluta que buscaba. Necesitará apoyos, previsiblemente el de Vox, que ha duplicado su representación en la asamblea extremeña. "Y, desde luego, sus relaciones no son precisamente las mejores del mundo. El panorama es un auténtico rompecabezas", dice Marisol López, directora de El Periódico de Extremadura. El batacazo ha sido para el PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que concurría a las urnas investigado por el caso de David Sánchez. "El partido socialista en la región se ha quedado hecho unos zorros", añade José Orantos, director de Hoy. El PSOE regional ya está en manos de una gestora tras la dimisión de Gallardo.
Al margen de las disputas políticas, uno de los focos de atención en Extremadura ha estado en la zona de influencia de la central nuclear de Almaraz. El cierre de uno de sus reactores está previsto en menos de dos años y "entre los trabajadores, hay incertidumbre", cuenta Patricia Rubio, responsable de su oficina técnica: "Porque, al final, somos 4.000 familias que nos vemos obligados a emigrar de nuestra región". La central impulsa el comercio y sostiene todo el tejido empresarial. De hecho, siete de los 10 municipios más ricos de Extremadura se concentran alrededor. PP y Vox, que apuestan por mantenerla abierta, han sido allí los partidos más votados.
La movilidad también es clave en una comunidad como la extremeña. Es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos menores de 45 años, pero no ha sido uno de los temas más discutidos en campaña. Acostumbrada a los retrasos y a las averías sobre los raíles, la población sabe que los transportes son claves para luchar contra la despoblación. Benito, un usuario habitual, se lamenta de que "en cuestión de trenes, vamos los últimos. Esperemos ya que alguien se entere". Marina, otra usuaria, aporta un dato para el descontento: "Mi hermano fue ayer a Sevilla desde Madrid y tardó dos horas en AVE. Hoy, vamos nosotros de Cáceres a Madrid y estamos tardando tres horas y media... Y es la mitad de distancia". Retos, más allá de la concreción de un nuevo gobierno y el pacto de presupuestos, no faltan en la región.
‘2025, anatomía de un año’
La tensión es evidente a todos los niveles. Pedía el rey, este miércoles en su discurso de Nochebuena, "especial ejemplaridad" a los poderes públicos en un momento de "hastío, desencanto y desafección" hacia la política. Lo cierto es que cualquiera de los "cara a cara" en el Congreso este 2025 ha servido para constatar cómo se han llegado a traspasar todos los límites dialécticos. "Sí que convendría subir un poquito más el nivel", confiesa Gabriel Rufián.
En el balance anual, hay imágenes que quedarán para el recuerdo. Una de ellas, la del homenaje a las víctimas de la terrible gota fría en Valencia del 29 de octubre de 2024. "Fue la imagen y el sonido de un pueblo herido", resume la politóloga Anna López Ortega.
También queda la percepción de que política y justicia, un año más, se han llegado a confundir. El exmagistrado Baltasar Garzón asegura que, en nuestro país, sí hay casos en los que claramente se ha instrumentalizado la impartición de justicia. Del juicio al exfiscal general del Estado, por ejemplo, no tiene dudas: "Ha sido una sentencia arbitraria, sin contenido probatorio". Otra de las instantáneas más destacadas de estos últimos 12 meses ha sido la del rey emérito publicitando su autobiografía en plena conmemoración -sin él- del 50º aniversario de la monarquía
Y si se profundiza en la escena internacional, hay varios protagonistas indiscutibles: Gaza, sus gentes y su sufrimiento en medio de un alto el fuego que no se cumple; y Donald Trump. "Su vuelta a la presidencia de Estados Unidos es, sin duda, el factor más disruptivo de este año", concluye la periodista Anna Bosch.