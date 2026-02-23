'The Floor': 49 jugadores, nuevas eliminaciones y una derrota inesperada, este martes en La 1

‘The Floor’, el quiz show presentado por Chenoa, llega a la quinta entrega de su segunda temporada con 49 jugadores aún en pie y emocionantes duelos que dejarán fuera a más de una decena de concursantes. El premio del Duelo Final ya es de 10.000 euros.

El pasado martes, ‘The Floor’ fue la oferta más contactada de su franja con 2.361.000 espectadores únicos y registró un 10,8% de cuota y 866.000 espectadores de media. Alba, la concursante más joven, fue la ganadora de los 5.000 euros y se hizo con un tercio del tablero, 31 casillas.

Una derrota inesperada Cuarenta y nueve jugadores comienzan la noche en ‘The Floor’ luchando por conquistar todo el territorio y ganar los 100.000 euros del premio final. Aún quedan muchas categorías por jugar como escudos deportivos, cultura náutica, lenguas cooficiales y parejas famosas. Segunda temporada de 'The Floor' Mientras Gabriel continúa con su casilla dorada intacta, José Carlos tiene que tomar la decisión de seguir jugando o quedarse defendiendo su territorio. Los más jóvenes siguen demostrando que están sobradamente preparados y que saben mantener los nervios a raya en duelos rápidos, divertidos y sorprendentes. Cada vez quedan menos concursantes y, superado ya el ecuador del programa, el premio de El Duelo Final ya no será de 5.000 euros sino que asciende a 10.000.