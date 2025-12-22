La 1, líder de audiencia este domingo (10%) con la cobertura de las elecciones extremeñas

RTVE realizó este domingo un gran despliegue informativo con motivo de las elecciones en Extremadura. En el inicio del nuevo ciclo electoral, La 1 fue líder del día, con un 10% de media, y conquistó las franjas de madrugada (7%), mañana (12,3%) y tarde (9,8%), por encima de todas las cadenas nacionales.

Desde la apertura de los colegios electorales, RTVE realizó diferentes avances informativos. La emisión de ‘21D Extremadura Decide: Avance’, a las 09:00 horas, lideró con un 26,3% de cuota y 560.000 contactos en La 1 y Canal 24 horas.

La primera edición de ‘Telediario Fin de Semana’, con Lourdes Maldonado desde Torrespaña y Marc Sala desde Mérida, logró 1.401.000 seguidores, un 14,2% de cuota y 2.916.000 de espectadores únicos.

La programación especial de RTVE por las elecciones se intensificó a partir de las 19:46 horas y lideró a nivel nacional con todas sus emisiones. El primer bloque de ‘21D Extremadura Decide’ registró 948.000 espectadores, un 8,6% de cuota y 2.480.000 contactos. A las 20:45 horas, el ‘21D Extremadura Decide: Primeros Datos’ se convirtió en lo más visto de la jornada en RTVE, con 1.828.000 espectadores, 14,8% y casi 2,6 millones de contactos.

La segunda edición del ‘Telediario Fin de Semana’ congregó al 12,7% de la audiencia, con una media de 1.659.000 espectadores y hasta 2.950.000 contactos en algún momento de la emisión.

El especial posterior, ‘21D Extremadura Decide: Resultados’, con Alejandra Herranz desde el plató de datos y Pepa Bueno a cargo del debate desde el Museo Romano de Mérida, reunió a 1.633.000 personas, un 12,1% y alcanzó 5.215.000 millones de espectadores únicos en La 1 y Canal 24 horas.

En el ámbito de Extremadura, la programación electoral se alargó con el debate ‘21D Extremadura Decide: Análisis’, que se emitió en La 1 en Extremadura y en el Canal 24 horas a nivel nacional y reunió en su conjunto al 16,4% de la cuota de pantalla. Es el dato más alto en esta Comunidad Autónoma desde las elecciones de 2011.

El Canal 24 horas informó de manera continuada de la jornada electoral y logró su segunda cuota más alta de la temporada, así como el día con más espectadores de todo el curso televisivo (1,8% y 108.000).

Los buenos resultados se trasladan al consumo digital: el portal RTVE Noticias batió récord con casi 450.000 usuarios únicos en el día de ayer. Los datos duplican el tráfico obtenido en las elecciones del País Vasco y superan en más de un 40% los de las anteriores elecciones autonómicas (Cataluña, mayo de 2024). Además más de 65.000 siguieron la jornada electoral minuto a minuto en RTVE Noticias mientras que casi 160.000 usuarios se han informado con nuestras noticias. Igualmente, la página de resultados duplica hasta ahora el dato obtenido en las elecciones de las catalanas (+137%) y el de las europeas (+128%).