'El Grand Prix del Verano' prepara su regreso a La 1

‘El Grand Prix del Verano’ ya trabaja en su regreso a La 1 por cuarto año consecutivo. Será la gran apuesta para la programación estival de RTVE y volverá a reunir a 12 nuevos pueblos de toda la geografía española. Ramón García será de nuevo el maestro de ceremonias, y a los juegos más clásicos del programa se sumarán nuevos y divertidos retos.

Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), el formato mantendrá su espíritu de siempre: muchas risas, caídas memorables y una competición divertida y familiar, en la que los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representan.

El plató mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España. No faltarán pruebas tan emblemáticas como ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ o ‘El diccionario’ junto a novedades que prepara el equipo.

Ha comenzado el casting de los pueblos participantes