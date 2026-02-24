'El Grand Prix del Verano' prepara su regreso a La 1
- El concurso del verano por excelencia ha comenzado el casting de pueblos participantes
- Reunirá a 12 nuevas localidades que se enfrentarán a clásicos juegos y a nuevas pruebas
- Ramón García continuará ejerciendo como el mejor maestro de ceremonias también en esta nueva edición
‘El Grand Prix del Verano’ ya trabaja en su regreso a La 1 por cuarto año consecutivo. Será la gran apuesta para la programación estival de RTVE y volverá a reunir a 12 nuevos pueblos de toda la geografía española. Ramón García será de nuevo el maestro de ceremonias, y a los juegos más clásicos del programa se sumarán nuevos y divertidos retos.
Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), el formato mantendrá su espíritu de siempre: muchas risas, caídas memorables y una competición divertida y familiar, en la que los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representan.
El plató mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España. No faltarán pruebas tan emblemáticas como ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ o ‘El diccionario’ junto a novedades que prepara el equipo.
Un clásico para varias generaciones
‘El Grand Prix del verano’ fue en su edición de 2025 líder destacado de su franja, con una media del 12,4% de cuota, 930.000 seguidores en lineal y 145.000 en diferido (1.065.000 en total), y casi 3 millones de espectadores únicos por noche. En sus ocho entregas logró cerca de 11,5 millones de contactos
Estos datos le dieron el liderazgo con una distancia de 2.3 puntos sobre la segunda opción. Fue líder en todos los segmentos de 4 a 64 años, destacando especialmente entre el público infantil, con un gran 28,9%; en 25 a 44 años, con un 23,2%, y en los jóvenes de 13 a 24 años con un 11,3%.