El Benidorm Fest ya ha comenzado y nos ha dejado en su primera noche un momentazo. Lo protagonizan dos de sus presentadores, Inés Hernand y Máximo Huerta. Junto a Alaska, son los maestros de ceremonias de esta preselección, con la que España elige a su representante en Eurovisión 2022. Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava, los clasificados en la primera semifinal, están más cerca de conseguir el billete a Turín. Azúcar Moreno y Unique, sin embargo, han visto como su aventura en el Benidorm Fest acababa esta noche.

Después de las actuaciones de los seis artistas que han participado en la semifinal, con las líneas del televoto abiertas, Inés Hernand ha estado en la green room charlando con los concursantes. Tras concluir su entrevista con Chanel, la cantante de "SloMo", la presentadora de Gen Playz ha dado paso a sus compañeros lanzando un dardo envenenado a Máximo Huerta.

Su pasado como ministro

"Me incorporo simplemente para decir que qué tensión se vive en las noches electorales. ¿Verdad, Max?", ha dicho la presentadora, protagonista de ¿Quién se ríe ahora? junto a Carolina Iglesias, Victoria Martín, Andrea Compton y Henar Álvarez.

Una pulla a la que el exministro, el más breve de la democracia española, respondió con cara de circunstancias. "Maldita. Maldita. Si yo te contara, Inés. Entro al trapo. Mira que me dijo mi madre 'no te metas en religión, no te metas en fútbol, no te metas en… política'", ha asegurado Máximo Huerta. "Ya te vale, ¿no?", le ha respondido Alaska, la otra conductora de las galas del Benidorm Fest.

Máximo Huerta fue ministro de Cultura y Deporte, un título que tuvo desde el 6 hasta el 13 de junio de 2018, cuando presentó su dimisión. Hasta ese momento, el ministro más breve era José Luis García Ferrero, quien fue ministro de Agricultura de UCD con Calvo Sotelo durante 82 días.

