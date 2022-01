Son jóvenes, guapos y con éxito. Adrián, Jorge y Juanín son amigos de toda la vida y la música es la pasión que comparten los tres. Tanto que decidieron montar un grupo y lo llamaron Marlon. Cada uno tiene sus influencias y referencias, pero todos tienen un nexo en común, el pop español de los 80 y 90 (con grupos como Los Ronaldos, Hombres G, Los Rodríguez...) y el pop/rock británico de los 60 (Rolling Stones, The Beatles). Y, cómo no, Pereza. "Lo importante al final es que cada banda, aunque ya está todo inventado, tenga su toque, que sea personal y que suene a ellos. Al final hemos conseguido que Marlon suene a Marlon, y que sea una banda que suena solo a esto" explican a RTVE.

En 2018 lanzaron su primer disco, ‘Cosas que no se pagan con dinero’, que incluye algunos de los hits más conocidos de la banda: 'Me supo a poco’, ‘Marzo en febrero’ y ‘Mi Macarena’. La gira de promoción fue todo un éxito y supuso un antes y un después para su carrera: acostumbrados a actuar en salas pequeñas comenzaron a llenar sus conciertos y tuvieron varios sold out en ciudades como Barcelona, Bilbao y Madrid. En 2020 la pandemia obligó al grupo a aplazar su gira, un bajón enorme para ellos, ya que era la primera vez que tenían una gira tan ambiciosa y todas las entradas estaban vendidas.

Marlon irrumpió en la escena musical en 2015, un año después ya eran famosos y desde 2017 no han parado de dar conciertos. Su primer sencillo fue ‘Todo va a ir bien’, un tema lleno de positivismo y de buenas vibraciones, y a partir de ahí, su lista de éxitos no ha parado de crecer. En 2017, Adrián perdió a su padre y ese dolor lo plasmó en una de las canciones más personales y emotivas de la banda, ‘Volveré’ , un tema que fue medicina emocional para el cantante. "Ver como todo el mundo le canta, para mi es una conexión bastante fuerte", dice.

¿Quién es su favorito?

En esta ocasión están en Benidorm Fest como artistas invitados, pero... ¿les gustaría ir como aspirantes? "La verdad que no, nos da un poco de respeto. Admiramos mucho a la gente que va, y que tiene esa valentía. Pero creo que no es una cosa para nosotros. Nosotros tenemos nuestra carrera, nuestra vida enfocada a otra cosa y creo que no sería bueno para nosotros o nosotros no seríamos buenos para Eurovisión", dicen entre risas. Los chicos de Marlon se mojan y nos develan el nombre de su favorito para ganar el Benidorm Fest. "Rayden es un tío que nos gusta mucho, y si tenemos que poner un punto para ganar se lo ponemos a él".

Los chicos de Marlon en directo EUROPA PRESS

Rayden participa en el certamen con el single 'Calle de la llorería', una canción que, según él, es "una radiografía de una sociedad que ve la vulnerabilidad como algo que tapar o maquillar". No pierdas detalle de todo lo que pasa en la primera semifinal del Benidorm Fest, el evento en el que saldrá el representante de España en el Festival de Eurovisión que se celebra en Turín, Italia, en mayo de 2022.