A punto han estado de perderse la cita más importante de su carrera, hasta ahora, pero las Tanxugueiras han conseguido cantar en el Benidorm Fest su canción "Terra" tras superar dos de sus integrantes la covid y han cumplido el objetivo: ¡Ya están en la final del Benidorm Fest!. Con este tema pretenden ser el primer grupo que consiga defender a España en Eurovisión con una letra en una de las lenguas cooficiales.

Su verso "Non hay fronteiras" ha resonado fuerte y claro en el plató. Las pandereteiras han conseguido hacer vibrar al público y a los espectadores con una puesta en escena apabullante y muy elocuente alcanzando su objetivo: "Íbamos a hablar de algo que la gente necesita escuchar y que hace falta normalizar".

Con sus voces y con sus panderetas han logrado que cale su mensaje folclórico y repetitivo que nunca cansa. Se han empoderado y han hecho palpable ese arraigo que sienten, ese orgullo por sus raíces.

Qué les deparará el futuro próximo es un misterio, pero lo que ya han conseguido con "Terra" ha hecho que presentarse al Benidorm Fest haya merecido la pena. ' Tanxugueiras ' ha sido elegida la palabra del año en Galicia . Y eso que no tiene un significado en el diccionario galego. Es un término empleado por el grupo: "Es un conjunto de fincas o un conjunto de tierras que se llaman así, y la verdad es que no conseguiríamos poner otro nombre que no fuera el de una tierra, porque nosotras somos tierra pura. Entonces la decisión fue esta."

Letra de "Terra" de Tanxugueiras

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la-ah

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la-la

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la

Ai-la-ra-la-la

Esta noite hai foliada, esta noite hai serán

Agárdoche no terreiro, compañeiriña leal

Compañeiriña leal, compañeiriña leal

Esta noite hai foliada

Para cantar veño eu coa pandeireta na man

Aturuxa canda min, que nos escoiten berrar

Que nos escoiten berrar, que nos escoiten berrar

(Coa pandeireta na man)

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la-ah

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la-la

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la

Non hai fronteiras

Canta ti, cantarei eu, co xeito das nosas nais

Festexarémos a vida da xente que está a bailar

Da xente que está a bailar, da xente que está a bailar

(Co xeito das nosas mans)

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la-ah

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la-la

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la

Ez dago mugarik

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la-ah

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la-la

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la

No hi ha fronteres

Aí veñen, aí veñen, veñen pra quedar

Esas bravas gorxas de fondo cantar

De fondo cantar, de fondo cantar

Aí veñen, aí veñen, veñen pra quedar

Veñen pra quedar, veñen pra quedar, veñen pra quedar

Veñen pra quedar, veñen pra quedar

Veñen pra quedar, pra quedar, pra quedar, pra quedar

Veñen pra quedar, veñen pra quedar

Veñen pra quedar

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la-ah

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la-la

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la

No hi ha fronteres

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la-ah

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la-la

Ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la, ai-la-ra-la-la

No hay fronteras