El Gobierno presenta el Plan Auto 2030 con 400 millones en ayudas directas para comprar vehículos eléctricos en 2026

El Gobierno ha presentado este miércoles el Plan España Auto 2030, una iniciativa que recoge 25 medidas que buscan ser una hoja de ruta para impulsar la industria automovilística en el país. Pone el foco en ámbitos como la oferta y la demanda, la industria, la infraestructura de recarga y la nueva movilidad y economía circular. Entre sus medidas está el Plan Auto Plus, dotado con 400 millones de euros en ayudas directas —gestionados por el Ejecutivo central— para la compra de vehículos eléctricos en 2026.

"Hoy, contar con un vehículo eléctrico, para muchas familias, es una inversión inicial muy importante", ha expresado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto para presentar el proyecto donde también han estado presentes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y otros representantes del sector. Como ha defendido Sánchez, la ciudadanía merece un "ejercicio de honestidad" por parte de las administraciones y ha sostenido que España "no se va a bajar" de la transición a la electromovilidad.

Con este Plan Auto 2030, el Gobierno quiere proponer una regulación "mucho más amigable con el sector", mayores incentivos y apoyar la oferta y la demanda para que ambas "encuentren el equilibrio", que es un coche eléctrico fabricado en España y "que sea económico".

Impulsar la infraestructura y más dinero para el Perte VEC Además, el presidente del Gobierno ha anunciado que en 2026 se lanzará un nuevo plan MOVES Corredores, dotado con 300 millones de euros, con el fin de desplegar puntos de recarga en las denominadas 'zonas sombra', aquellas carreteras donde todavía no hay estaciones de recarga que se necesitan. También ha adelantado que se reducirán los trámites para las licencias. Por otro lado, el Ejecutivo ha anunciado que en 2026 dotará con 580 millones más el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado, conocido como Perte VEC, aprobado en julio de 2021. Aumentar los puntos de recarga, marcas chinas y ayudas "ineficaces": radiografía del coche eléctrico en España RUTH DRAKE