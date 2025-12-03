El Gobierno presenta el Plan Auto 2030 con 400 millones en ayudas directas para comprar vehículos eléctricos en 2026
- La iniciativa, con 25 medidas, busca impulsar la industria y elevar la cuota de vehículos electrificados fabricados en España
- El presidente del Ejecutivo también ha anunciado otro programa de 300 millones para impulsar los puntos de recarga
El Gobierno ha presentado este miércoles el Plan España Auto 2030, una iniciativa que recoge 25 medidas que buscan ser una hoja de ruta para impulsar la industria automovilística en el país. Pone el foco en ámbitos como la oferta y la demanda, la industria, la infraestructura de recarga y la nueva movilidad y economía circular. Entre sus medidas está el Plan Auto Plus, dotado con 400 millones de euros en ayudas directas —gestionados por el Ejecutivo central— para la compra de vehículos eléctricos en 2026.
"Hoy, contar con un vehículo eléctrico, para muchas familias, es una inversión inicial muy importante", ha expresado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto para presentar el proyecto donde también han estado presentes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y otros representantes del sector. Como ha defendido Sánchez, la ciudadanía merece un "ejercicio de honestidad" por parte de las administraciones y ha sostenido que España "no se va a bajar" de la transición a la electromovilidad.
Con este Plan Auto 2030, el Gobierno quiere proponer una regulación "mucho más amigable con el sector", mayores incentivos y apoyar la oferta y la demanda para que ambas "encuentren el equilibrio", que es un coche eléctrico fabricado en España y "que sea económico".
Impulsar la infraestructura y más dinero para el Perte VEC
Además, el presidente del Gobierno ha anunciado que en 2026 se lanzará un nuevo plan MOVES Corredores, dotado con 300 millones de euros, con el fin de desplegar puntos de recarga en las denominadas 'zonas sombra', aquellas carreteras donde todavía no hay estaciones de recarga que se necesitan. También ha adelantado que se reducirán los trámites para las licencias.
Por otro lado, el Ejecutivo ha anunciado que en 2026 dotará con 580 millones más el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado, conocido como Perte VEC, aprobado en julio de 2021.
Elevar la cuota de vehículos electrificados producidos en España para 2035
Según fuentes del Ejecutivo, los objetivos del programa son también mantener el empleo asociado a esta actividad en España y que el país siga siendo el segundo fabricante europeo y noveno a nivel mundial cuando solamente se produzcan vehículos eléctricos. Así, la intención es que la cuota de modelos electrificados producidos en España pase del 12% en 2023 al 95% en 2035, mientras que en ventas conllevaría pasar del 10 al 100%, también de cara a 2035.
El Plan España Auto 2030 ha sido fruto de la colaboración público-privada entre el Ejecutivo y los fabricantes, representados en la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). El presidente de la patronal de fabricantes automovilísticos ANFAC, Josep María Recasens, considera que el plan busca atraer al país "todo aquello que está por construir en Europa". Para Recasens, no solo consiste en defender el trabajo realizado en las últimas cuatro décadas, sino en "salir a competir con determinación, valentía y coraje" para "ganar, generar más empleo, más valor y más tecnología".
Por su parte, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha asegurado que "hoy empieza todo" con esta hoja de ruta para los próximos cinco años. A la espera de conocer más detalles, ha asegurado que se trata de un "plan vivo" que hay que ir trabajando durante los años en los que esté en vigor y, para ello, se ha fijado un modelo de gobernanza y un mecanismo de seguimiento periódico.