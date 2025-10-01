La venta de vehículos supera por primera vez en septiembre los niveles prepandemia gracias a los eléctricos
- Durante el mes de septiembre se vendieron 85.167 turismos frente a los 81.746 comercializados en 2019
- En lo que va de 2025, el mercado de turismos registra ventas de hasta 854.658 vehículos, un 14,8% más que en 2024
El mercado automovilístico español alcanzó durante el mes de septiembre un hito desde la pandemia. Por primera vez las ventas mensuales de turismos superaron los registros previos a 2020, gracias en gran medida al impulso de los electrificados, que ya suponen una de cada cuatro ventas. Con los resultados de septiembre, el mercado español consigue más de un año consecutivo en pleno crecimiento.
Según los datos difundidos por la patronal del motor Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en septiembre se registraron 85.167 matriculaciones de turismos, que supone un 16,4% más respecto al mismo mes de 2024 y por encima de las 81.746 unidades vendidas en septiembre de 2019.
En el caso de los vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) durante el pasado mes hubo 20.479 matriculaciones de turismos eléctricos puros o híbridos enchufables. Estos datos suponen un crecimiento del 97% interanual y una cuota de mercado del 24%. En lo que va de 2025, este tipo de vehículos acumulan 158.744 ventas, un 98% más que en 2024. De esta forma elevan su peso en el mercado hasta el 18,6%, ocho puntos porcentuales más que hace un año.
Vehículos más vendidos
Por modelos, el Dacia Sandero volvió a ser el más vendido después de que sus ventas se dispararon un 30,25%. En segunda posición se encuentra el Tesla Model 3, que se posiciona como el eléctrico más vendido del mes, con 1976 unidades matriculadas. A pesar de esto, son un 11% menos que hace un año.
En el acumulado del año, el Sandero suma 28.765 unidades vendidas, un 19,7% más que en el mismo periodo del año 2024. Por su parte, el MG ZS se mantiene como el segundo vehículo más vendido, 19.251 unidades, un 28,3% más. El Renault Clio completa el top tres con 18.075 ventas.
Por debajo en el acumulado anual
En el conjunto del año 2025, el mercado de turismos suma 854.658 unidades, un 14,8% más que en el mismo periodo de 2024. Estos buenos datos permiten mantener las previsiones de cierre para 2025 por encima de 1,1 millones de ventas. No obstante, comparado con el acumulado de 2019, la cifra se mantiene por debajo del 11,5%.
El canal de particulares es que registró un mayor crecimiento en septiembre, con 45.566 unidades, suponiendo un 24,4%, lo cual representa más de la mitad del mercado total. Las compras por parte de empresas aumentaron un 14,8%, hasta las 36.441 matriculaciones. Por su parte, los alquileres retrocedieron un 33,8%, hasta 3.160 vehículos.
El mercado de vehículos comerciales ligeros también mostró un incremento significativo, con 15.161 unidades comercializadas en septiembre, un 18,2% más. En lo que va de 2025 se han alcanzado 138.242 matriculaciones, un 13,2% superior que en el mismo periodo de 2024. Los industriales, autobuses, autocares y microbuses encadenaron igualmente un nuevo mes al alza, con 3.572 registros, un 18,2%.
Además, el auge de los electrificados ha tenido un impacto directo en la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos vendidos. En septiembre fueron de 97,3 gramos por kilómetros, un 13,7% menos que en 2024. En el acumulado anual, la media es de 105,1 gramos, lo que se traduce en un descenso del 10,3% en cuanto al año anterior.