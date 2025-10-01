La venta de vehículos supera por primera vez en septiembre los niveles prepandemia gracias a los eléctricos

El mercado automovilístico español alcanzó durante el mes de septiembre un hito desde la pandemia. Por primera vez las ventas mensuales de turismos superaron los registros previos a 2020, gracias en gran medida al impulso de los electrificados, que ya suponen una de cada cuatro ventas. Con los resultados de septiembre, el mercado español consigue más de un año consecutivo en pleno crecimiento.

Según los datos difundidos por la patronal del motor Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en septiembre se registraron 85.167 matriculaciones de turismos, que supone un 16,4% más respecto al mismo mes de 2024 y por encima de las 81.746 unidades vendidas en septiembre de 2019.

En el caso de los vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) durante el pasado mes hubo 20.479 matriculaciones de turismos eléctricos puros o híbridos enchufables. Estos datos suponen un crecimiento del 97% interanual y una cuota de mercado del 24%. En lo que va de 2025, este tipo de vehículos acumulan 158.744 ventas, un 98% más que en 2024. De esta forma elevan su peso en el mercado hasta el 18,6%, ocho puntos porcentuales más que hace un año.

Vehículos más vendidos Por modelos, el Dacia Sandero volvió a ser el más vendido después de que sus ventas se dispararon un 30,25%. En segunda posición se encuentra el Tesla Model 3, que se posiciona como el eléctrico más vendido del mes, con 1976 unidades matriculadas. A pesar de esto, son un 11% menos que hace un año. En el acumulado del año, el Sandero suma 28.765 unidades vendidas, un 19,7% más que en el mismo periodo del año 2024. Por su parte, el MG ZS se mantiene como el segundo vehículo más vendido, 19.251 unidades, un 28,3% más. El Renault Clio completa el top tres con 18.075 ventas.