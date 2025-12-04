Venezuela: ¿es la droga o es el petróleo?

Lo afirmaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante los líderes de la OPEP este 1 de diciembre: "Lo que busca Estados Unidos es apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela".

Rodríguez verbalizó así la sospecha que muchos tienen dentro y fuera de Venezuela. El Gobierno de Nicolás Maduro gestiona la mayor reserva mundial de crudo, un tesoro que muchos codician y que, según se gestione, podría cambiar los equilibrios establecidos en el mercado del oro negro, que –mientras los esfuerzos políticos por conseguir la esperada transición ecológica sigan fracasando- sigue siendo el más influyente en las finanzas mundiales.

La profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid Susanne Gratius recuerda que, no obstante, Estados Unidos es autosuficiente en cuanto a petróleo se refiere y no necesita el crudo venezolano. Gratius cree que la intención de la Casa Blanca va más allá. No es tanto apoderarse de las riquezas venezolanas como expulsar a terceros que en la actualidad se benefician de ellas.

Se refiere a Rusia, que acaba de prorrogar por 15 años su convenio de extracción de petróleo en Venezuela y, sobre todo, a China. Pekín es el gran competidor económico de Estados Unidos y en las últimas décadas ha logrado crear una red de inversiones y alianzas en el continente americano. Del millón de barriles de petróleo que cada día produce Venezuela, más de 800.000 se marchan al gigante asiático.

"Hay algunos think tank cercanos al presidente Trump que están defendiendo una nueva doctrina Monroe ('América para los americanos')", apunta Gratius. Se trataría de recuperar el concepto de "hemisferio occidental" o Nuevo Mundo; nomenclaturas de connotación imperialista en las que Washington se adjudica el rol de metrópoli.