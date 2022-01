"Un regalo". Alaska se encuentra ahora inmersa en su papel como presentadora del Benidorm Fest, cuya gran final se celebra este sábado 29 de enero. "Como persona a la que le gusta Eurovisión y que adora Benidorm, te imaginarás lo que esto es para mí", explica la cantante de Fangoria. Sin embargo, aunque le guste el certamen, no se plantea representar a España en el Festival de Eurovisión. "No tengo el carácter que hace falta y siempre lo digo. Esa escena en el Green Room de Nacho Canut y Alaska y les dicen: '10 points', '0 points'. La misma cara. Hay que tener algo, nosotros no servimos para eso', asegura.

"Le encantaría hacer un dúo contigo" Marta Sango, que se dio a conocer en Operación Triunfo, ha participado en la segunda semifinal del Benidorm Fest con la canción "Sigues en mi mente". No ha logrado pasar a la final, en la que competirán Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma, Varry Brava, Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn y Gonzalo Hermida, pero sí ver a Alaska. 03.04 min Benidorm Fest - Marta Sango canta "Sigues en mi mente" en la segunda semifinal "La artista que viene ahora, te tengo que decir, Alaska, que no solamente busca llevarse el trofeo del Benidorm Fest, sino que también viene con otra finalidad. Ella es una femme fatale y le encantaría hacer un dúo contigo. Le estoy haciendo un poco el trabajo, la verdad", comentaba Inés Hernand. "¿Me lo estás diciendo en serio?", preguntaba Alaska, con su compañera confirmando que la cantante malagueña es su fan. "Bueno, pues cuando quieras. ¡Marta Sango!", exclamaba Alaska para dar paso a su actuación.