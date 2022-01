¡Ya tenemos el cartel completo de la final del Benidorm Fest! Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn y Gonzalo Hermida son los cuatro finalistas de la Segunda Semifinal del certamen alicantino. Estos cuatro artistas se unen a Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava, los primeros clasificados. Se quedan fuera de la final Javiera Mena, Sara Deop y Marta Sango en una gala muy abierta y donde ha habido sorpresas hasta el final.

El próximo sábado, 29 de enero, sabremos quién se lleva el Micrófono de Bronce y, por lo tanto, el representante de España en Eurovisión 2022. Tras la emocionante semifinal, los cuatro finalistas han dado una rueda de prensa, presentada por María Eizaguirre (Directora de Comuniación y Participación de RTVE) y Eva Mora (jefa de la delegación de España).

La más votada de la noche ha sido Rigoberta Bandini y su "Ay mama", que han hecho que se venga abajo todo el estadio del Benidorm Fest. Con un total de 111 puntos (56 por parte del jurado profesional, 25 por parte del jurado demoscópico y 30 por parte de los espectadores) ha sido el récord de puntuación en ambas galas. Su canto a favor de la feminidad, reivindicando el cuerpo de la mujer, ha conquistado a la audiencia del certamen y a los expertos.

03.02 min Benidorm Fest - Rigoberta Bandini canta "Ay mama" en la segunda semifinal

"Lo he disfrutado mucho y que hubiera público me ha ayudado mucho. Me lo ha dado todo, la gente me ha dado un calor y un amor que lo he disfrutado. Estoy contenta", ha reconocido. Y ha bromeda con que "la teta" no era lo suficientemente grande: "para mí lo importante es la presencia y la mirada a cámara. La teta es un elemento más, la guindilla para terminar de emocionarse".

Rayden también ha logrado pasar a la final con "Calle de la llorería". Su actuación cuenta con una de las realizaciones más elaboradas, pensadas para ser disfrutada desde casa, pero a la vez pensada para hacer disfrutar al público en el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm. Con 90 puntos (45, 20 y 25 respectivamente) el rapero se mete en la final. "Si gano me llevaré a las Tanxugueiras a Turín y cantaremos en gallego 'Yo ya no lloré'", ha prometido.

03.07 min Benidorm Fest - Rayden canta "Calle de la llorería" en la segunda semifinal

El tercer clasificado de la Segunda Semifinal ha sido Xeinn que ha logrado que su "Eco" retumbe con fuerza en el Benidorm Fest. Nos trae una apuesta redonda para Turín: canción vocalmente exigente que ejecuta a la perfección, con sonidos internacionales y una puesta en escena es digna de una final de Eurovisión. El cantante, cuyo verdadero nombre es Alejandro, ha recibido 81 puntos en total (46, 15 y 20).

"Si gano el Benidorm Fest me haré un tatuaje que simbolice toda esta aventura, aunque aún no he pensado qué me haré".

03.06 min Benidorm Fest - Xeinn canta "Eco" en la segunda semifinal

La sorpresa la ha dado Gonzalo Hermida, que ha pasado a la final con 76 puntos (28, 30 y 18). El andaluz no ha podido cantar en directo -ya que es positivo en Covid19- y el público y el jurado ha emitido sus votos valorando el videoclip de "Quien lo diría". Su voz, su sentimiento y su honestidad han traspasado la pantalla y han llegado al corazón de España. Desde su habitación, Gonzalo se ha mostrado muy emocionado por este inesperado resultado.

Traspasar la pantalla con la emoción ha sido mi mayor logro

Del mismo modo, ha tenido que entrar por videollamada para poder estar presente en la rueda de prensa de los ganadores de estas segunda semifinal. "Pretendía emocionar con mi directo, pero al no poder actuar lo he seguido desde la habitación sin expectativas. Pero haber llegado a todos a través de la pantalla es uno de los mayores logros de mi carrera".

Además ha reconocido que "está flipando" y se ha mostrado incrédulo: "Creía que estaba desvariando por la fiebre". María Eizaguirre ha anunciado que se hará test a Gonzalo y, si diese negativo, se plantearía su actuación el sábado.

Marta Sango (63 puntos), Javiera Mena (50) y Sara Deop (49) han tenido que decir adiós a su sueño -de momento- y no podrán representar a España en Eurovisión 2022. En total, se han recibido 17533 solicitudes del televoto: 4266 llamadas y 13267 sms.