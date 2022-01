El Benidorm Fest sigue derrochando la mejor música en la segunda semifinal del certamen en el que los nuevos artistas nos regalan sus mejores versiones para optar a representar a España en Eurovisión 2022. La actuación que ha abierto la segunda gala ha sido la de XEINN, que ha interpretado su Eco, un nuevo canto al amor.

Como nos venía avisando Alejandro Agudín Arribas, artísticamente conocido como XEINN, nos ha sorprendido con esta canción pop y R&B que sin duda, se ha ganado al público y al jurado del Benidorm Fest. Es un tema muy potente y diferente al resto con el que ha sabido transmitir al público esa idea de que el primer amor es como el eco: siempre vuelve.

Con esta canción XEINN pretende ser uno de los primeros artistas de habla hispana con este nuevo género que no ha dejado indiferente a nadie, ni por su ritmo ni por su baile. La puesta en escena ha sido todo un despliegue de energía y de movimiento que ha contagiado al público para que baile desde sus asientos.

Además de su sueño eurovisivo, ha lanzado su primer álbum de estudio de 11 temas bajo el título Pride of the Weak.

Letra de Eco

Sigo aquí, en este bar

Yeah, busco más que una señal

Tu reflejo

Mi reflejo

Nada en mí será igual

Ya no sé qué haré si no me das

Tu reflejo

Mi reflejo

Está vez, como un carrusel

Me siento como un muñeco

Un zombi detrás del eco

No encuentro a nadie, nadie, nadie, nadie

Como tú

En el silencio está el eco

Me envuelve como un secreto

No encuentro a nadie, nadie, nadie, nadie

Como tú

Sigo aquí

Sin ocultar

No soy nada más que un cristal

Un espejo

Sin reflejo

Impopular

Siempre fui

No lo intentaré cambiar sin ti

Tu reflejo

Mi reflejo

Esta vez, como un carrusel

Me siento como un muñeco

Un zombie detrás del eco

No encuentro a nadie, nadie, nadie, nadie

Como tú

En el silencio está el eco

Me envuelve como un secreto

No encuentro a nadie, nadie, nadie, nadie

Como tú

Como tú

Sweet talking

If you're calling

Know that I'm falling

For you

Me siento como un muñeco

Un zombie detrás del eco

No encuentro a nadie, nadie, nadie, nadie

Como tú

En el silencio está el eco

Me envuelve como un secreto

No encuentro a nadie, nadie, nadie, nadie

Como tú

Como tú