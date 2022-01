Benidorm Fest: Dónde y cuándo ver la Segunda Semifinal

Estamos más cerca de conocer quién será el representante de España en el Festival de Eurovisión 2022. Ya tenemos los primeros nombres que estarán en la final del Benidorm Fest este sábado: Chanel, Varry Brava, Tanxugueiras y Blanca Paloma. Coreografías imposibles, puestas en escena increíbles, auténticos temazos, oleada de emociones y mucha tensión, así podría resumirse esta Primera Semifinal, que puedes volver a ver al completo a través de RTVE Play.

Ahora solo nos queda descubrir qué cuatro artistas les acompañarán. En esta Segunda Semifinal se suben al escenario Xeinn, Marta Sango, Javiera Mena, Gonzalo Hermida, Rigoberta Bandini, Rayden y Sara Deop. Están dispuestos a darlo todo, ¿con qué nos sorprenderán esta vez?

Los candidatos ya han terminado los ensayos y los nervios empiezan a florecer. ¿Cómo estarán los artistas a pocas horas de que empiece la Segunda Semifinal? Precisamente con los protagonistas de la noche estarán Carolina Iglesias y Fernando Macías a partir de las 19:30 horas en el 'Benidorm Calling, el videopodcast que quieres'. Una previa para ir abriendo boca y conocerles más a fondo.

El gran show comenzará a partir de las 22:40 horas. Podrás ver esta trepidante Segunda Semifinal en RTVE Play y La 1 de TVE. Recuerda que puedes votar llamando o mandando un mensaje para elegir quién quieres que esté en la gran final.

Marta Sango es la siguiente invitada al ' Benidorm Calling, el videopodcast que quieres ', que llega con un estilismo muy particular: " Me encanta hacer el ridículo de forma justificada ". ¿Cómo va a ser su puesta en escena de " Sigues en mi mente "? "Va a haber mucha coreo, mucho acting, lo que a mí me gusta ". Marta afronta la gala sin su gran compañero Gonzalo Hermida, con quien ha forjado una gran amistad.

19:55 h

Los siete candidatos llegan más preparados que nunca a esta Segunda Semifinal. "Llevo dos meses corriendo en mi cochera mientras canto mi canción, pero sin tacones. Chanel es otro nivel", cuenta Sara Deop. ¿Todavía no has escuchado su tema "Make you say"? ¡Aún estás a tiempo! Puedes escuchar esta y el resto de canciones aquí.