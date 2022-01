Como bien dice ella misma, “Make you say es puero fuego”. Con esta canción se ha presentado Sara Deop en el Benidorm Fest en una segunda semifinal que marca el camino del próximo representante de España para Eurovisión 2022. La artista nos ha sorprendido con una fuerte presencia sobre el escenario, y ha conseguido lo que se había propuesto, que el público baile y disfrute del momento.

Make you say es la carta de presentación de una artista emergente que aspira a convertirse en una estrella internacional. Se trata de un tema un tema Pop y el R&B cuidado y preparado al milímetro. La letra de la canción combina el inglés con el español para llegar a un público más amplio y lleva la firma de los mejores compositores.

Letra de Make you say

I'ma make you say you love me

Show me the way you want me

The only one for you (Only one for you)

I'ma make you say you love me

Your hands upon my body

Ain't nothin' you can do (Ain't nothin' you can do)

I'ma make you say

Se que tú me quieres probar

Este cuerpo te tiene mal

Y es que fácil no te lo pongo

Me llamas pero no te respondo

Mi corazón te va a atrapar

Mujer como yo no hay otra igual

Si yo soy más que calor

No quiero esperar más, no

Te vuelves loco sobre mi piel

A estе sabor tú vas a volver

Esta noche es todo lo quе vamos a hacer

I'ma make you say you love me

Show me the way you want me

The only one for you (Only one for you)

I'ma make you say you love me

Your hands upon my body

Ain't nothin' you can do (Ain't nothin' you can do)

I'ma make you say

I'ma make you say

Con una caricia na' más

Se te sube el nervio de más

Baby, no te me descontroles

No hiciste frente a las tentaciones

Dices que esto es amor de verdad

Que todo lo que quiero me das

Si yo soy más calor

No quiero esperar más, no

Te vuelves loco sobre mi piel

Y a este sabor tú vas a volver

Esta noche es todo lo que vamos a hacer

I'ma make you say you love me

Show me the way you want me

The only one for you (Only one for you)

I'ma make you say you love me

Your hands upon my body

Ain't nothin' you can do (Ain't nothin' you can do)

I'ma make you say

I'ma make you say

I'ma make you say you love me

Show me the way you want me

The only one for you