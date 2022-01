Rigoberta Bandini es una de las sensaciones del Benidorm Fest y con su actuación en la segunda semifinal ha desatado la locura. Los fans viven emocionados la 'rigobertamanía' y el éxito de la cantante catalana traspasa los límites de la música, ya que se ha convertido en un fenómeno social. Y todo se lo debe a su canción, 'Ay, mama', una de las más pegadizas del concurso musical del que saldrá el nombre del artista que represente a España en el Festival de Eurovisión 2022 que se celebra en Turín (Italia).

La cantante denuncia que en pleno siglo XXI todavía hay censura con el cuerpo femenino, sobre todo en las redes. "Para mí esta canción trasciende la maternidad y habla de nuestro poder como mujeres. Algunas mujeres creamos vida con nuestros cuerpos, otras no, pero de alguna manera todas somos una". La cantante pone en valor el poder de la mujer desde la portada de su disco, en la que se ve la carta de la Emperatriz del Tarot de Marsella. "Más allá de Benidorm Fest o Eurovisión, esta canción me conecta con una fuerza preciosa. Estoy feliz de poderla compartir por fin".

Rigorberta Bandini ha compuesto 'Ay, mama' junto a Esteban Navarro Dordal y Stefano Maccarrone. Es un tema que encierra todo el espíritu de la cantante, que destaca por tener un sonido único y muy personal y que arrasa porque rinde homenaje a las madres y a todas las mujeres. Es música con mensaje, y este mensaje llega y cala entre el público, y no solo el femenino. La cantante y compositora escribió este tema antes de tener a su hijo, hace 8 años, y defiende que su canción no está escrito pensando en las madres, sino como un homenaje a la feminidad . "Ocupar las calles con nuestros cuerpos sin que fueran censurados sería un gran avance. Todavía me emociona esa mujer guiando al pueblo en el cuadro de Delacroix", dice mencionando 'La libertad guiando al pueblo', pintada por Eugène Delacroix en 1830, una de las más famosas del arte francés.

Quién es Rigoberta Bandini

Ha irrumpido con fuerza en el panorama musical con el nombre de Rigoberta Bandini. La mujer que está detrás de la artista se llama Paula Ribó, nació en Barcelona y tiene 31 años. De ella se ha dicho de todo, y todo bueno. Se dice que es inclasificable, que es un soplo de aire fresco en la música española, que hace activismo con su voz... "Yo creo que hago pop electrónico con trazas de poesía e incluso de dramaturgia", alega ella. Lanzó su primer sencillo, 'Too many drugs', a principios de 2020 y desde entonces ha tenido una carrera ascendente con éxitos como 'In Spain we call it Soledad', que arrasó en YouTube. Sus cuerdas vocales son su arma de expresión y trabajo, y antes de cantar a nivel profesional fue actriz de doblaje en la serie de dibujos Caillou y prestó su voz a la princesa de Trolls y a Anna en el doblaje catalán de Frozen.

En 2003 fue madre y dice que la maternidad ha cambiado su vida. "Esa experiencia me baja mucho a la tierra y yo lo que me preocupo es de ponerle los pañales a mi hijo, hacerle la papilla y obviamente de gestionar mi carrera musical", explicaba en RNE. El tema de la maternidad aparece en algunas de sus canciones, y en su álbum de éxitos destacan además 'Fiesta', escrita durante el confinamiento, y 'Cuando tú nazcas', versión de la canción que Mocedades lanzó en los 80. Arrasa en plataformas digitales y en directo: ha conseguido varios llenos en los pocos conciertos que pudo dar durante la pandemia y en Madrid triunfó en los festivales Madrid Brillante y Bravo. Otro de sus temas más celebrados es 'Perra', una canción que trata de reivindicar el feminismo jugando con el doble sentido del título de la palabra. Muy rápidamente fue acogido como un himno feminista, y la historia se repite ahora con 'Ay, mama'.