Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn y Gonzalo Hermida, completan la final del Benidorm Fest

¡El Benidorm Fest ya tiene a sus ocho finalistas! La preselección española para Turín 2022 ya está completa. Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn y Gonzalo Hermida han logrado esta noche los últimos cuatro billetes que daban acceso a la Gran Final del sábado. Siete propuestas se han subido esta noche al escenario principal del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm para pelear, pero solo estas han conseguido convencer al público y jurado.

El mensaje feminista de Rigoberta Bandini, la fuerza de Rayden sobre el escenario, la fantasía de Javiera Mena y el vibrante Eco de Xeinn, han logrado clasificarse para la final del sábado. Estos cuatro se suman a Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava. Solo uno podrá levantar el micrófono de bronce y representar a España en Eurovisión.

El artista, que se sintió "roto" por no poder participar en directo en la preselección española, tenía muy difícil clasificarse esta noche, pero aún así lo ha conseguido . No podrá estar en la final físicamente, pero si concursará. Desde el equipo de RTVE le deseamos una pronta recuperación.

La no actuación de Gonzalo Hermida en la segunda semifinal del Benidorm Fest

El último clasificado de la noche ha sido Gonzalo Hermida . El gaditano ha recibido un total de 76 puntos (28 por parte del jurado profesional, 30 por parte del jurado demoscópico y 18 por parte de los espectadores). El cantante, que no ha podido actuar en directo debido a su positivo en covid-19 , ha tenido que utilizar el videoclip de "Quién lo diría" como actuación.

El tercer clasificado de la noche ha sido Xeinn. El madrileño ha obtenido un total de 81 puntos (46 por parte del jurado profesional, 15 por parte del jurado demoscópico y 20 por parte de los espectadores). El joven de 23 años nos ha traído una actuación made in Sweden. Sin duda es la candidatura más internacional de la noche y, tal vez, de toda la preselección.

Con una puesta en escena teatralizada, Rigoberta Bandini ha querido contar una historia, la de muchas mujeres y madres . Una propuesta muy conceptual que ha funcionado a la perfección. El momento álgido de la actuación ha llegado justo en el puente final cuando la artista ha querido recrear un embarazo. La actuación ha culminado con el grito "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas".

Marta Sango, Javiera Mena y Sara Deop, a las puertas de la final

Javiera Mena se ha quedado muy cerca esta noche de la final con una actuación psicodélica y muy llamativa. La chilena ha recibido un total de 50 puntos (28 por parte del jurado profesional, 10 por parte del jurado demoscópico y 12 por parte de los espectadores). Javiera ha sabido aprovechar todos los elementos que brinda el escenario de Benidorm para crear un show digno de una final de Eurovisión.

El más por más ha funcionado a la perfección en el caso de Javiera Mena. La escenografía de "Culpa", con reminiscencias ochenteras, ha ido 'in crescendo' hasta culminar con una explosión de luz y color que la artista definió como una "epilepsia bollera". Sin embargo, no ha acabado de convencer al público ni al jurado.

03.05 min Benidorm Fest - Javiera Mena canta "Culpa" en la segunda semifinal

Marta Sango se ha quedado muy cerca de estar en la final del sábado. La malagueña ha obtenido un total de 63 puntos (36 por parte del jurado profesional, 12 por parte del jurado demoscópico y 15 por parte de los espectadores). La exconcursante de OT 2018 nos ha trasladado esta noche hasta los años 80.

La puesta en escena ha estado cargada de fantasia, tanto por su look (algo galáctico) como por la coreografía que ha realizado junto a sus dos bailarines. Un baile que bien podría formar parte de una coreografía viral de TIkTok. A pesar de la vistosa escenografía, la propuesta de Marta Sango no ha acabado de convencer a los espectadores, por lo que "Sigues en mi mente" no estará el próximo sábado en la final del BeFest.

03.04 min Benidorm Fest - Marta Sango canta "Sigues en mi mente" en la segunda semifinal

Tampoco estará en la final Sara Deop. El tema "Make you say" ha recibido un total de 49 puntos (21 por parte del jurado profesional, 18 por parte del jurado demoscópico y 10 por parte de los espectadores). Su plato fuerte era la coreografía, ideada por Vicky Gómez, en la que la artista ha estado de diez.

Sara ha apostado por una escenografía llamativa, con un túnel de luces neón por el que se paseaba la artista mientras cantaba (que ha recordado al que utilizó la británica Surie en 2018) y con un elenco de bailarines-patinadores que la han acompañado en todo momento. Pero todo esto no ha sido suficiente para destacar esta noche.