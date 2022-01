Estamos más cerca de conocer quién será el representante de España en el Festival de Eurovisión 2022. Después de disfrutar de las actuaciones de los candidatos en las dos semifinales, ya tenemos los nombres de los artistas que estarán este sábado en la gran final del Benidorm Fest: Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn y Gonzalo Hermida se unen a Chanel, Varry Brava, Tanxugueiras y Blanca Paloma. Uno de ellos representará a nuestro país en el certamen.

Esta Segunda Semifinal ha estado de lo más emocionante. Se quedan sin opciones de llevar su propuesta a Eurovisión Marta Sango, Sara Deop y Javiera Mena, aunque los siete artistas lo han dado todo sobre el escenario con puestas de escena arriesgadas y vestuarios originales que han dejado al público impresionado. Así te lo hemos contado en directo, minuto a minuto, en RTVE.es.

00:55 h Da comienzo la rueda de prensa con los cuatro clasificados de esta Segunda Semifinal. Gonzalo Hermida, que continúa aislado tras dar positivo en coronavirus, no ha faltado al evento con la prensa, aunque solo le hemos visto a través de una pantalla desde su habitación de hotel. El cantante iba "sin ninguna expectativa", pero se alegra de que el trabajo previo que han hecho tanto él como su equipo haya servido para poder llegar hoy hasta aquí. Gonzalo se someterá a una nueva prueba mañana para ver si puede estar junto al resto de sus compañeros en la final. ¡Esperemos que el resultado del sea negativo! “Rayden nos cuenta cómo ha vivido su actuación en el #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres https://t.co/uf38BAKa3T pic.twitter.com/XKtd0ueVj4“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 28, 2022 Xeinn todavía no se lo puede creer. La experiencia está siendo inolvidable, tanto que el artista madrileño piensa en hacerse un tatuaje en homenaje. Tampoco Rayden, que reconoce que esta noche se ha dejado llevar. Rigoberta Bandini ha sido la más votada de la noche. "La gente me ha dado todo, un calor, un amor. Lo he disfrutado mucho", asegura la artista, que no está conforme con el tamaño de la teta que apareció sobre el escenario durante su actuación. "Nunca es suficiente", bromea. “Rigoberta Bandini sobre la teta de su actuación: "para mí esa simbología era importante" #BenidomFest https://t.co/vWLXpbaM6J pic.twitter.com/MBeLLUGXBL“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 28, 2022 ¡Comienza la cuenta atrás para que se celebre la gran final del Benidorm Fest! Os esperamos el sábado para descubrir quién será el próximo representante de España en Eurovisión.

00:30 h Parece que al público está contento con el restultado de este primer Benidorm Fest. La cantante Pastora Soler, que reprensentó a España en Eurovisión en el año 2012, no se ha perdido ninguna de las dos semifinales. “Pues que maravilla han sido estas dos noches !!!! Como he disfrutado!!! Deseando que llegue el sábado!!! #BenidormFest @eurovision_tve ❤️“ — Pastora Soler (@PastoraSoler) January 27, 2022



00:10 h Los espectadores tienen la última palabra a través e sus mensajes y llamadas. La audiencia decide quién está en la final del Benidorm Fest: 18 puntos para Gonzalo Hermida

para 20 puntos para Xeinn

para 25 puntos para Rayden

para 30 puntos para Rigoberta Bandini

¡Ya tenemos los nombres de los finalistas de la Segunda Semifinal! Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn y Gonzalo Hermida lucharán junto a Chanel, Varry Brava, Tanxugueiras y Blanca Paloma por representar a España en el Festival de Eurovisión. “Rayden, Rigoberta Bandini, Gonzalo Hermida y Xeinn pasan a la gran final del #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres https://t.co/1SiUhEuH8p pic.twitter.com/Txy8GT67HP“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 27, 2022



00:05 h Llega la hora de saber qué opina el jurado demoscópico, 350 personas que representan la población española: 18 puntos para Sara Deop

para 20 puntos para Rayden

para 25 puntos para Rigoberta Bandini

para 30 puntos para Gonzalo Hermida

00:00 h El jurado profesional está preparado para dar su veredicto, ¿qué artistas consideran que tienen que estar en la final del Benidorm Fest? 36 puntos para Marta Sango

para 45 puntos para Rayden

para 46 puntos para Xeinn

para 56 puntos para Rigoberta Bandini

23:55 h La suerte está echada, ¡se cierran las líneas! En unos instantes conoceremos los nombres de los elegidos que estarán en la gran final del Benidorm Fest. Para relajarnos un poco, llega el segundo artista invitado de la noche: Niña Polaca. Niña Polaca, promesa del indie español y voz de una generación RTVE.es Es uno de los grupos indies más prometedores del panorama nacional. Su música es, según definen los propios integrantes de la banda, “como pasear por el Madrid de los años 80”. Ahora se suben al escenario del Benidorm Fest para interpretar uno de sus últimos temas: "Nora".

23:40 h Mientras esperamos los resultados de las votaciones, disfrutamos de la mejor música. Ruth Lorenzo sabe lo que significa representar a España en Eurovisión, lo hizo en el año 2014 interpretando el tema "Dancing in the rain", ¿te acuerdas? Una puesta en escena espectacular. Gracias a su actuación, nos colamos en el Top 10 del festival. Ruth Lorenzo continúa su historia infinita con Eurovisión RTVE.es La cantante no podía faltar en el Benidorm Fest. Esta noche se sube al escenario para cantar "Bailar pegados", un clásico de Eurovisión. ¡Menudo vozarrón! “¡Uuuuf SAMUR!#BenidormFest eres tú, Ruth Lorenzo

https://t.co/1SiUhEuH8p pic.twitter.com/WoLLM7qXXm“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 27, 2022



23:35 h ¿Ya tienes tu favorito de esta noche? ¡Desde este momenteo se abren las líneas para votar! “¡Se abren las líneas! Vota por tu favorito de la segunda semifinal del #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/aceSO5heDS“ — La 1 (@La1_tve) January 27, 2022



23:30 h Sara Deop es la encargada de poner la guinda del pastel a esta Segunda Semifinal. Ella es una diva, y lo está demostrando sobre el escenario cantando "Make you say", el tema con el que sueña ir a Eurovisión. La artista pone a bailar al público del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. 02.54 min Benidorm Fest - Sara Deop canta "Make you say" en la segunda semifinal

23:25 h ¡Sale al escenario Rayden! Con su propuesta "La calle de la Llorería" pone al público a dar palmas. ¿Te ha gustado su puesta en escena? Comenta en Twitter con el hastag #BenidormFest. ¿Será él quien nos represente en el Festival de Eurovisión 2022? Ganas no le faltan al artista. 03.07 min Benidorm Fest - Rayden canta "Calle de la llorería" en la segunda semifinal

23:20 h "Quiero que al ver mi actuación el público viva una catarsis", así empieza Rigoberta Bandini su presentación para el Benidorm Fest. Vestida de blanco novia, se presenta sobre el escenario. "Secreto de agua", el crimen sin resolver que inspiró a Blanca Paloma RTVE.es Mucho se ha hablado de su puesta en escena… ¡Y los rumores eran ciertos! Una teta gigante aparece sobre el escenario del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm para reivindicar la belleza del cuerpo femenino. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, dice la letra de la canción "Ay mama", un canto feminista que puede llegar a representarnos en Eurovisión. Rigoberta y su equipo se vuelven locos de la emoción saltando sobre el escenario, ¡qué emocionante!

23:15 h Gonzalo Hermida no puede estar esta noche en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. El cantante dio positivo en coronavirus y eso le ha impedido estar junto a sus compañeros en esta Segunda Semifinal. Que no cunda el pánico, porque su candidatura sigue intacta y el público puede votar por su propuesta. Nos quedamos con las ganas de disfrutar de su música en directo. En su lugar, tenemos el videoclip de su canción "Quién lo diría". 02.59 min Benidorm Fest - Gonzalo Hermida: videoclip de "Quién lo diría" en la segunda semifinal Su novia ha sido su gran apoyo durante estos días que han sido tan complicados para el artista. ¿No sabes de quién se trata? Dos pistas: comparte profesión con su chico y participó en Operación Triunfo. ¿Quién es la novia de Gonzalo Hermida? Pista: Concursó en Operación Triunfo RTVE.es

23:05 h Es el turno de Javiera Mena, que trae la música electrónica al Benidorm Fest. La cantante chilena interpreta su tema "Culpa", compuesto por ella misma. Benidorm Fest | ¿Por qué Javiera Mena dice que es "la reina de los maricones"? RTVE.es Un grupo de baile la acompaña sobre el escenario. Unas alas se despliegan en la pantalla de fondo, mientras Javiera Mena disfruta y hace disfrutar al público con su actuación, ¡que no falten las luces de neón! 03.05 min Benidorm Fest - Javiera Mena canta "Culpa" en la segunda semifinal

23:00 h A sus 21 años, Marta Sango sabe lo que significa subirse a un escenario y esperar una valoración. Lo hizo en Operación Triunfo y hoy lo vuelve a hacer para luchar por su plaza en Eurovisión. La cantante defiende su tema "Sigues en mi mente". Marta Sango de OT al Benidorm Fest RTVE.ES ¡Nos quedamos boquiabiertos con su puesta en escena! Una estética muy futurista, donde predomina el color morado y el glamour, ¡es una fantasía!. Arropada por dos bailarines, lo da todo sobre el escenario. Dijo que no quería parecerse a nadie y que iba a intentar que su actuación fuera única, ¡reto conseguido, Marta! 03.04 min Benidorm Fest - Marta Sango canta "Sigues en mi mente" en la segunda semifinal

22:55 h ¡Xeinn es el primero en subirse al escenario! El cantante madrileño defiende su tema "Eco", con el que hace vibrar al público del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. "Hacía falta un sonido así en español", decía al comenzar esta aventura. Esta noche lo da todo para conseguir su plaza en Eurovisión. 03.06 min Benidorm Fest - Xeinn canta "Eco" en la segunda semifinal El ilusionismo juega un papel muy importante en su puesta en escena, ¡nos quedamos hipnotizados! Si consigue ganar el Benidorm Fest y llegar al Festival de Eurovisión, Xeinn promete que todavía será más bestial.

22:50 h Alaska presenta al jurado profesional. Su voto supondrá un 50% del resultado final de la noche. El público demoscópico tendrá en sus manos el 25% y los espectadores el restante 25%. ¿Preparados?

22:40 h Comienza la cuenta atrás para conocer quiénes serán los cuatro finalistas de esta Segunda Semifinal. ¡Arranca el show! Estamos deseando ver la puesta en escena de cada uno de los candidatos. En primer lugar actuará Xeinn, seguido por Marta Sango, Javiera Mena, Gonzalo Hermida, Rigoberta Bandini, Rayden y, por último, cerrará la gala Sara Deop. ¡Mucha suerte a todos! “¡Comenzamos! #ElFestivalQueQuieres #BenidormFest

https://t.co/8eqfaPykWb pic.twitter.com/wObycYZn65“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 27, 2022

22:10 h A falta de unos minutos para que comience la Segunda Semifinal del Benidorm Fest, ¡las redes están que arden! Cada uno tienen su favorito, ¡no os olviéis de votar por él! Puedes comentar la noche con el hastag #BenidormFest.

21:20 h No solo los artistas se suben esta noche al escenario. Los maestros de ceremonias, Máximo Huerta, Alaska e Inés Hernand también lo harán para acompañarnos durante la Segunda Semifinal. ¡Parece que el look de la presentadora de Gen Playz va a dar mucho que hablar! Y no lo decimos nosotros... “creo que vais a flipar bastante con el look de hoy #benidormfest“ — InésHernand (@InesRisotas) January 27, 2022



21:15 h Falta poco más de una hora para que de comienzo la Segunda Semifinal de Benidorm Fest y hay quien está creando mucha expectativa a sus fans. Xeinn da algunas pistas sobre su puesta en escena a través de sus redes sociales. “⚠️ ALTAMENTE CONFIDENCIAL ⚠️



Ha llegado el día y quiero compartir con todos UNA PEQUEÑA PARTE de los bocetos de mi puesta en escena en el #BenidormFest ��



�� Hemos tenido que cambiar cosas por infraestructura, pero si nos ayudáis a llegar a #Eurovisión la llevaremos A LO GRANDE pic.twitter.com/I7dauZ6pz3“ — XEINN (@_XEINN) January 27, 2022



20:45 h ¿Qué cuatro artistas estarán junto a Chanel, Varry Brava, Tanxugueiras y Blanca Paloma en la final del Benidorm Fest? ¡Esta noche saldremos de dudas! A las 22:40 horas tienes una cita en RTVE Play y en La 1 de TVE para ver la Segunda Semifinal.

20:30 h "Calle de la Llorería" es la apuesta de Rayden, el último invitado. Él es el compositor de la canción junto a François Legoffic. "Hemos tenido en cuenta todo el escenario, todos los niveles", confiesa. “"A llorar a la calle de la llorería" #BenidormCalling #BenidormFest @soyRaydenhttps://t.co/r4979rlGJR pic.twitter.com/OfEwhybjRy“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 27, 2022 ¿Cuál ha sido su actuación favorita del Benidorm Fest? Rayden responde a la pregunta que le ha dejado Xeinn: "Blanca Paloma. Me flipó".

20:25 h Xeinn llega con regalos al plató del 'Benidorm Calling, el videopodcast que quieres'. No quiere desvelar nada del vestuario que veremos sobre el escenario. Solo faltan unas horas y el cantante prefiere centrarse en sí mismo: "Intento evadirme un poco, cero redes, cero Whatsapp".

20:10 h Marta Sango es la siguiente invitada al 'Benidorm Calling, el videopodcast que quieres', que llega con un estilismo muy particular: "Me encanta hacer el ridículo de forma justificada". ¿Cómo va a ser su puesta en escena de "Sigues en mi mente"? "Va a haber mucha coreo, mucho acting, lo que a mí me gusta". Marta afronta la gala sin su gran compañero Gonzalo Hermida, con quien ha forjado una gran amistad. “Nos encanta el outfit de Marta Sango. ��



"Soy un meme"#BenidormCalling #BenidormFest https://t.co/r4979rlGJR pic.twitter.com/l7niatDyRP“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 27, 2022

"Es una canción muy transparente, tiene una melodía que se reconoce muy fácilmente. Al oído es muy dulce, muy amable. pero es muy potente, muy festiva", cuenta la artista.

19:55 h Los siete candidatos llegan más preparados que nunca a esta Segunda Semifinal. "Llevo dos meses corriendo en mi cochera mientras canto mi canción, pero sin tacones. Chanel es otro nivel", cuenta Sara Deop. ¿Todavía no has escuchado su tema "Make you say"? ¡Aún estás a tiempo! Puedes escuchar esta y el resto de canciones aquí. Escucha todas las canciones del Benidorm Fest, en exclusiva en RTVE Play FERNANDO MACÍAS

19:50 h Rigoberta Bandini también está en este especial previo a la Segunda Semifinal del Benidorm Fest. La cantante confieas su emoción, ¿qué significaría para ella participar en Eurovisión?: "Todos estamos emocionados. Me parece la leche como experiencia vital y musical, me encantaría".

19:40 h Javiera Mena es la primera invitada. La cantante nos habla de "Culpa", su apuesta para Eurovisión. Después de mucho trabajo, ahora solo queda darlo todo sobre el escenario. "Que salga lo que salga, nos vamos a divertir. Ya estar aquí sentada con ustedes, estoy victoriosa", asegura. ¿Sabes cuál es su manía antes de salir al escenario? ¡Saltar a la comba! “Repasamos con Javiera Mena uno de los momentazos de la Primera Semifinal del #BenidormFest: el beso de Matt y Valen.#BenidormCalling https://t.co/8B1VwtXbEG pic.twitter.com/JozcmokbW4“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 27, 2022



19:25 h No estará sobre el escenario Gonzalo Hermida, aunque sí podréis votar por su candidatura. El artista dio positivo en coronavirus y no podrá estar junto a sus compañeros en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. En su lugar se proyectará el videoclip de su balada "Quién lo diría". Hoy sus compañeros le han dado ánimos desde el exterior del hotel. “27 de enero de 2022 ��: un día como hoy se llevó a cabo la segunda semifinal del #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres

Un día como hoy todos los candidatos a representar ���� llamaron a @hermidagonzalo desde el borde una piscina #LosCandidatosQueQuieres ❤️������ @eurovision_tve pic.twitter.com/LTMKdXl5Eh“ — María Eizaguirre Comendador (@MariaEizaguirre) January 27, 2022



19:15 h ¡Esta noche promete y mucho! Además de las actuaciones de los candidatos a representar a España en Eurovisión, estarán sobre el escenario grandes invitados. Nada más y nada menos que Ruth Lorenzo y Niña Polaca. Ruth Lorenzo y Niña Polaca, los artistas invitados de la Segunda Semifinal del Benidorm Fest EQUIPO EUROVISIÓN

19:00 h Está a punto de comenzar el especial 'Benidorm Calling, el videopodcast que quieres' presentado por Carolina Iglesias y Fernando Macías. Síguelo a partir de las 19:30 horas a través del canal Twitch de RTVE. Recuerda que puedes enviar tus preguntas a los candidatos a través del hastag #BenidormCalling. ¡No te lo pierdas! “No sé si sois conscientes del challenge que lanzamos ayer en el #BenidormCalling �� ¡Os vemos a las 19:30h! pic.twitter.com/xO9Mw02vDb“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 27, 2022