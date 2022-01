El Benidorm Fest sigue brindando grandes actuaciones en la segunda semifinal del certamen, donde los artistas sacan su mejor versión para lograr el pasaporte que les lleve a Turín 2022. Marta Sango ha sido la segunda semifinalista en defender su canción, 'Sigues en mi mente', una apuesta rompedora con una actuación confeccionada al detalle: Sango la ha preparado durante muchos meses y ha diseñado ella misma tanto la coreografía como el vestuario. La cantante ha sorprendido con esta canción pop ochentera, pero no ha conseguido hacerse con una de las cuatro plazas de la final.

Su nombre real es Marta Sánchez Gómez y como en el panorama musical ya hay una Marta Sánchez, al salir de Operación Triunfo sintió la necesidad de buscar un nombre artístico, la cantante fusionó sus apellidos dando como resultado ‘Sango ’. Un apodo que viene de años atrás, ¿El secreto de este apelativo? Marta usaba este alias para juegos y redes sociales y terminó por convertirse en el seudónimo con el que la conocemos hoy en día. Con tan solo 21 años, La cantante afirma que se enamoró de la música con trece años, lo hizo tras ver la película This Is It, el film que se estrenó tras el fallecimiento de Michael Jackson. A partir de ahí, comenzó a dedicar su tiempo a la música mientras lo compaginaba con sus estudios.

La malagueña se dio a conocer en Operación Triunfo, en donde quedó en séptimo lugar, ¿Por qué decidió presentarse al concurso? Sango es una amante de los realities y reconoce que 0T 2017 le enganchó desde el primer día. ‘Era el formato perfecto para la Marta de 17 años. En ese momento ya hacia bolos con mi grupo a cappella y me lo quería tomar en serio’ comentaba Marta en una entrevista para NEO2. Como participante del talent show participó en la preselección para representar a España en Tel Aviv 2019 con la balada ‘Vuelve’ , por lo que ya sabe lo que es intentar representar a España en Eurovisión. Tres años después, lo ha intentado de nuevo con una canción de su propia composición 'Sigues en mi mente', en la que canta al recuerdo de una relación tóxica.

Letra de la canción de Sigues en mi mente del Benidorm Fest

¿Qué tal te va? ¿Cómo te trata el tiempo?

Cuéntame algo que ya no me acuerdo

¿Cómo era tu cara? ¿Qué edad tenías?

Solo recuerdo lo que te quería

Han pasado años y sigues conmigo

Ya no tengo claro lo que necesito

No me da la gana pensar en eso

Miro al pasado y menudo infierno

Pero sigues en mi mente

Aunque ahora tú te vas con otra gente

Que no me parece interesante

Con lo que tuve, ya tuve bastante, ah

Y mis vecinos no piensan lo mismo

Todas las noches suena el mismo ritmo

Una melodía muy animada

Que me levanta toda la semana

Llaman a la puerta, vienen mis amigos

Vamos a ponernos algo divertidos

No me da la gana pensar en eso

Miro al pasado y menudo infierno

Pero sigues en mi mente

Aunque ahora tú te vas con otra gente

Que no me parece interesante

Con lo que tuve, ya tuve bastante

Tú sigues en mi mente

Aunque ahora ya te vas con otra gente

Que no me parece interesante

Con lo que tuve, ya tuve bastante

¿Qué tal te va? ¿Cómo te trata el tiempo?

Cuéntame algo que ya no me acuerdo

(Sigues en mi mente y no te vas)

(Sigues en mi mente y estarás)

Junto a mí por siempre, siempre