Chanel ha sido el fuego, la sensualidad y la más sexy de la primera semifinal del Benidorm Fest. La artista ha defendido su canción "SloMo" a base de una coreografía extremadamente difícil y cuidada. Tanto, que ha conseguido clasificarse como la más votada para la gran final del Benidorm Fest. Ha ralentizado la imagen, como con la técnica 'slow motion', y, cuando los compases lo pedían, nos ha acelerado como en un 'time lapse'.

Vestida con una chaqueta estilo goyesco y un mono lleno de brillos y transparencias, muy española, ha presentado la propuesta más caliente de la primera gala del Benidorm Fest. Recuerda a grandes divas de Eurovisión, ¿por qué no? Chanel no tiene nada que envidiarle a Eleni Foureira o Iveta Mukuchyan.

Letra de la canción de Chanel SloMo del Benidorm Fest

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, morе

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow Do this dеmbow

Drives you loco

Take a video, watch it slo mo



Te gusta todo lo que tengo

Te adulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

shape of my cola-la-la

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa

Like pa-pa-pa



Y no se confundan Y no se confundan

Señora' y señore'

Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready

Pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una Solo existe una

No hay imitaciones Na, na, na

Y si hoy no me crepo, me toca Oye



