Los famosos se vuelcan con Rigoberta Bandini y su "Ay mama"

"Ay mama", la canción con la que Rigoberta Bandini compite en el Benidorm Fest, causa sensación en toda España. También los famosos se vuelcan con el tema de la catalana, que ha pasado a la final de la preselección con la que España elige a su próximo representante en el Festival de Eurovisión. En la gala del sábado 29 Rigoberta Bandini se enfrentará a Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma, Varry Brava, Rayden, Xeinn y Gonzalo Hermida. ¿Será ella quien viaje a Turín en mayo?

"¡Que me marco un Mónica Naranjo!", dice Rigoberta Bandini en uno de sus éxitos, "In Spain we call it soledad". Precisamente, una de las personas que ha querido demostrar su apoyo a la artista ha sido la cantante de "Sobreviviré". Mónica Naranjo ha mandado un mensaje en Twitter a Paula Ribó haciendo un guiño a este momento: "Oye Paula… reina… hoy no te marques un "Mónica Naranjo"… Hoy márcate un gran @rigobandini, porque van a temblar los cimientos de ese pabellón…".

No ha sido la única. La actriz Ana Fernández ha subido a la misma red social un fragmento de la actuación de "Ay mama". "Maravilla", ha dicho. La actuación de Rigoberta Bandini no ha dejado indiferente a nadie. Ya lo había avisado la artista en la red social: "La teta será tan grande que no cabremos en el escenario y tendré que cantar desde mi casa". Un gran globo terráqueo con forma de pecho ha estado presente sobre el escenario del Benidorm Fest durante su interpretación de "Ay mama".

"Viva @rigobandini", ha asegurado por su parte Jordi Évole, quien en otra publicación posterior se ha referido a su pegadizo estribillo.

A Brays Efe, protagonista de la serie Paquita Salas, le ha emocionado un momento casi al principio de la actuación. "Cuando en su actuación Rigoberta Bandini han entrelazado los brazos a mí se me han puesto los pelos de punta", ha comentado.

"La canción de @rigobandini de anoche me pareció absolutamente celestial, única, inigualable, una joya inesperada. Hacía mucho que no escuchaba algo así", afirma el artista Marwán.

También Henar Álvarez, una de las protagonistas de ¿Quién se ríe ahora?, en el que también participa Inés Hernand, ha querido mostrar su apoyo a la candidatura de Rigoberta Bandini para Eurovisión.

Soraya, por otra parte, ha estado comentando la segunda semifinal de la preselección para elegir representante de Eurovisión, un festival al que está muy ligada, ya que ella misma representó a España en 2009 en el certamen. "El tema de este año es el de Rigoberta", ha afirmado la intérprete de "La noche es para mí". "Su tema lo vamos a cantar hasta el final de los días", señala. La pregunta ahora es si lo cantaremos en Eurovisión. Lo descubriremos este sábado en la final del Benidorm Fest.

También se suma a los apoyos Víctor Clares, líder, junto a Tania Lozano, de la formación musical Ladilla Rusa. Desde su cuenta de Intagram, el vocalista ha reivindicado la importancia de canciones que, como la de Rigoberta Bandini, visibilizan a nuestras madres, tías y abuelas. "Desde amamantarnos, hasta prepararnos un tupper de caldo. Seguramente si las mujeres hubiesen estado en el poder se habrían evitado muchas guerras, como dice la canción. Ésta es una canción importante porque reivindica, además de la libertad y la feminidad", continúa su mensaje.

Martín Barreiro, meteorólogo en los informativos de TVE, también tiene ya una canción favorita para representar a España en Eurovisión 2022. El presentador ha subido un baile digno de TikTok junto a su pareja, Ana Mariño, bailando el "Ay mamá" de Rigoberta Bandini.