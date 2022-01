"Eco" es la canción que propone Xeinn en la final del Benidorm Fest, la preselección de la que saldrá el representante de España en Eurovisión 2022. Alejandro Agudín Arribas, como se llama el también graduado en Ciencias Políticas, presenta un tema pop con influencias de Synth pop y R&B que ha sido compuesto por Carlos Marco, Jimmy Jansson, Marcus Winther y Thomas G:son.

La propuesta de Xeinn en la final del Benidorm Fest cuenta con una actuación muy visual y ochentera, con un gran protagonismo de las luces y guiños a programas musicales de la época.

Letra de "Eco"

Sigo aquí, en este bar

Yeah, busco más que una señal

Tu reflejo

Mi reflejo

Nada en mí será igual

Ya no sé qué haré si no me das

Tu reflejo

Mi reflejo

Está vez, como un carrusel

Me siento como un muñeco

Un zombi detrás del eco

No encuentro a nadie, nadie, nadie, nadie

Como tú

En el silencio está el eco

Me envuelve como un secreto

No encuentro a nadie, nadie, nadie, nadie

Como tú

Sigo aquí

Sin ocultar

No soy nada más que un cristal

Un espejo

Sin reflejo

Impopular

Siempre fui

No lo intentaré cambiar sin ti

Tu reflejo

Mi reflejo

Esta vez, como un carrusel

Me siento como un muñeco

Un zombie detrás del eco

No encuentro a nadie, nadie, nadie, nadie

Como tú

En el silencio está el eco

Me envuelve como un secreto

No encuentro a nadie, nadie, nadie, nadie

Como tú

Como tú

Sweet talking

If you're calling

Know that I'm falling

For you

Me siento como un muñeco

Un zombie detrás del eco

No encuentro a nadie, nadie, nadie, nadie

Como tú

En el silencio está el eco

Me envuelve como un secreto

No encuentro a nadie, nadie, nadie, nadie

Como tú

Como tú