¿Ha sido Pastora Soler lo mejor de España en Eurovisión?

Pastora Soler se apunta a la gran final del Benidorm Fest con dos actuacioes especiales antes de elegir al próximo representante de España en Eurovisión 2022. La cantante tiene buenos recuerdos de este certamen, porque se cumplen casi 10 años de su participación en Eurovisión, posiblemente la mejor que recordemos.

Su conexión con este certamen es máxima porque en su decimotercer álbum, ha trabajado con la misma persona con la que triunfó en Eurovisión. Pastora estrenó a finales de año Que hablen de mí, un adelanto de su nuevo disco producido por Tony Sánchez-Ohlsson, con el que ya trabajó en Eurovisión 2012 con el tema "Quédate Conmigo". Canción que le dio la décima posición, pero que nos supo a poco, sobre todo teniendo en cuenta que Pastora Soler fue la mejor para la prensa internacional. La canción tuvo tal éxito y tal recorrido, que se hizó también la versión en inglés Stay with me.

Precisamente a estas alturas del año pasado, Pastora sorprendió a Blas Cantó en Destino Eurovisión y cantaron juntos una espectacular versión de Él no soy yo. Aprovechó aquella noche mágica para recordar su pasó por el concurso: “Fue el inicio de un camino que llevaba tiempo buscando. Fue una aventura increíble, podría escribir un libro. Y lo haré".

Una pausa en su carrera musical

Otro año que queda muy marcado en la carrera de Pastora es sin duda el 2014, cuando sufrió uno desmayo en plena actuación y decidió apartarse de los escenarios por un tiempo. “Un día me desmayé en el escenario y cuando volví empecé a tener una serie de inseguridades que nunca había tenido. Después me falló la voz y ahí me dije a mi misma que se acabó”.

03.27 min Pastora: "Me falló la voz y se acabó"

A los pocos meses de tomar esa difícil decisión, se quedó embarazada de Estrella, su primógenita, y le permitió alejarse de los focos y centrarse en ella y su familia.