Esos últimos días el nombre de Chanel acapara todos los titulares y protagoniza las portadas de los medios porque es la próxima representante de España en Eurovisión 2022. Su canción SloMo fue la gran vencedora del Benidorm Fest y se convierte en la carta de presentación con la que saluda a toda Europa. Con su espectacular actuación os enseñó que no sólo canta, si no que también baila, y por si no lo sabías, es actriz. Es posible que al verla en el certamen, Chanel te resultase familiar, y eso es porque ha trabajado en varias películas y series, algunas de ellas proyectos de RTVE.

Se llama Chanel y se apellida Torrero. Su polivalencia artística la ha llevado a la pequeña y gran pantalla, mucho antes de saber que representaría a España en Eurovisión 2022. Posiblemente su carrera se vuelque ahora con la música, pero antes de cantar, la hemos visto participando en series de esta casa como Águila Roja, Centro médico, El continental o La peluquería. Su influencia también se traslada a la red y protagoniza Cupido y Wake Up, dos web series de Playz. Todas ellas disponibles en RTVE Play.

También ha hecho sus pinitos en la gran pantalla trabajando en grandes películas como El Rey de la Habana (2015; 3 nominaciones a los Premios Goya), o una muy conocida por todos: Fuga de cerebros 2. También lo ha hecho en otras como El último invierno o La llorona. Otras series fuera de RTVE también han contado con ella y así la hemos visto también en Gym Tony, Anclados, iFamily, o Kosta. The Paradise.

Bailó con Shakira en los MTV Nació en la Habana (Cuba) en 1991 pero desde los cuatro añitos, se crió en España. En su infancia y juventud se formó en ballet, clásico, jazz, gimnasia rítmica, canto e interpretación y esto la ha llevado a participar en musicales como El Rey León o Mamma Mía!. Ycomo bailarina, la vimos en las coreografías de las actuaciones del programa Tu cara me suena y acompañó a Shakira en el escenario de los MTW Europe Awards de 2010. 12.30 min Benidorm Fest - Rueda de prensa: ganadora final