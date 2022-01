El pasado de Chanel Terrero en Playz

(Música reguetón)

(Risas)

¡Vamos, chicas!

Tía, que no me veo.

Bueno, pues acércate... ¡Protagonista!

(Sollozos)

No lo cuelgues, ¿eh?

Normal, este reguetón mata a cualquiera, ¿verdad?

No, si no ha sido nada. No me afecta. Solo ha sido una aventura.

¿Y ahora qué? ¿Qué?

Pero si es que no me lo puedo quitar de la cabeza y no sé qué hacer.

Pues dejar de mandarle mensajitos y dejar de ir a cuidar a sus hijos.

Ya, ni que fuera tan fácil... Si es que esto me pasa por tonta.

Eh, de tonta nada, ¿eh? Que él cabrón es él.

Anda, que liarse con la puta niñera. ¿Puta?

Ya me entendéis.

Es verdad que iba un poco maquillada, ¿eh?

¿Un poco?

Bueno, ¿y qué es un poco de maquillaje, amor?

Pues tendrás que ir presentable al trabajo, digo yo.

Ya falta poco. Qué bien que falte poco.

Tú lo que tienes que hacer es buscarte a un tío de tu edad.

¿Podemos poner un poco de música? (TODAS) ¡No!

¿Ves? Me tenía que haber quedado en mi casa.

Por favor, qué pesada. A lo mejor, sí. Sí.

¿Estás bien, mi amor? Se le habrá ido por mal sitio.

¿El qué? ¿El qué? La saliva.

Ah, no sé. Dale en la espalda...

Que no le des tan fuerte.

(Teléfono)

Es Jesús, que me está llamando.

Quítale el móvil. Quítale el teléfono.

¿Qué hacéis? ¡Pues apagarte el móvil!

¿Qué haces? ¿Adónde vas?

¿Qué pasa? ¿Se nos ha enfadado o qué?

Pues normal, esta está dando la nota todo el rato.

(TOSE FUERTEMENTE)

Por favor, parad, ¿eh? Si es ella.

Hemos llegado.

¿Adónde?

Hostia puta, tía, qué braguetazo. Pero ¿está forrado?

Shhh, ¿queréis dejar de dar la nota? Os lo pido por favor.

Reconoce que te has quedado muerta. Espera, ¿todo esto es suyo?

A ver, él quería que conociera a su familia.

Y, bueno, ahora entiendo por qué estaba tan cabezón con que viniese.

¡Porque son ricos!

(Gritos)

¡Qué fuerte!

¿Será muy mayor su padre?

Por favor, escuchadme, no quiero ningún numerito.

Os lo pido por favor, chicas.

¿Vamos?

Sí, sí. Qué suerte, amiga.

¿Estáis bien?

Sí. Superbien. Sí, sí.

(Arranque motor)

(Música instrumental)

(Música cabecera)

¿Y eso?

¿No puedo? Sí, claro... Me gusta.

Joder, no hay cobertura.

¿Vivirán aquí los padres? No tiene pinta, tía.

Jo, la verdad que hace mucho que no veo a mis padres.

Tenemos día sensible, ¿eh? Joder, no se ve nada.

(Piano)

¿No escucháis una música? Quieta. A ver si la vamos a liar.

Que no.

¿La oís? (MARTA Y AMANDA) Sí.

Estoy un poco nerviosa... Un poco.

¿Por?

Pues porque es la primera vez que voy a conocer a los padres

de uno de mis novios.

Bueno, tú tranquila porque...

No quiero que me digas nada, no quiero que me condiciones.

Quiero ser yo misma, así que... Vale.

¿Vale? Vale, vale.

¡Chicas! ¿Sí?

¿Qué tal si nos ayudáis? Qué pasada, tío. Y qué grande.

Sabía que os iba a gustar. Cuidado, esta la cojo yo.

Tengo muchas ganas de que conozcáis a mi familia.

Sí, qué ganas... Sí, perdón, deja que la coja.

¿Eso que se escucha es un piano?

(Silbidos)

(Risas)

¿Hola? ¿Eso son caballos?

Hola, encantada.

Chicas, os presento a mi familia.

Hola. Muy... muy chula la casa.

Teníamos muchas ganas de conoceros.

Edrian nos ha hablado maravillas de vosotros.

Ella es mi chica, Chloe. Encantada.

Y sus amigas Marta, Lucía y Amanda.

Bienvenidas, chicas. Soy Marcos. Yo, Ángel.

Álex.

¿Y tus padres?

Ya te dije que era mejor que lo vieras, que explicártelo.

Aquí he pasado gran parte de mi vida.

¡Bien! ¡Bien!

Chicas, se os está viendo muchísimo el plumero.

A ti no, guapa. Por fin gente de nuestra edad.

Tú debes de ser Chloe, ¿no? Sí, sí, sí...

Edrian me ha hablado mucho de ti en las cartas.

¿Os enseño las habitaciones? Claro.

Sí. Sí.

No, no, por favor. Sois nuestras invitadas.

Chicos, ¿me ayudáis?

Oye, gracias, ¿eh?

Bueno, chicas, no os cortéis, ¿eh?

Cualquier cosa que necesites, ni lo dudéis.

Aquí todo es de todos.

Madre mía, qué pasada. Es como muy del futuro, ¿no?

Oye, ¿y qué hacéis todos aquí metidos? ¿De qué vivís?

Tía... ¿Qué pasa?

Ha dicho que no nos cortemos. Yo qué sé.

¿Y si son de una secta rara o algo así?

O todos gais... ¡Marta!

Que tienen muy buen gusto por aquí.

(AMANDA) Ostras, pero qué pasada...

Una pregunta. ¿Aquí, solo vivís chicos?

Sí,por si os lo estáis preguntando, de vez en cuando vienen chicas.

Pero sois las únicas estos días.

(RÍE FALSAMENTE) Ah...

Gracias. Qué detalle.

Espero que os guste.

No, no, no. Mira.

¿Hola? ¡Joder!

Pero ¿y esto? Podéis pasar.

Es enorme.

Me encanta. Yo me pido aquella cama, lo siento.

No me dejéis la rosa. Ah, se siente.

Podemos dormir juntitas... Que es muy grande.

Bueno, terminad de poneros cómodas y no salgáis de aquí,

que no quiero que os perdáis.

Vengo ahora. Muy bien.

Vale. Gracias. Gracias.

(Risas y gritos)

Pero ¿esto qué es?

Todo va a salir bien.

Marta esta pillada por un tío mayor que ella,

y lo está pasando mal.

Amanda ha tenido mil rollos.

Y Lucía con un par de copas...

Pues toca fiesta esta noche, ¿no?

¿Y la otra?

Tu novia.

Piensa que vamos en serio.

No será difícil. Me gusta.

Okey.

Pero de ella me encargo yo.

¿Algo personal?

No.

¿No le notáis nada raro?

Tranquilo, Marcos.

Está enamorada. Le será muy fácil a Edrian.

¿Y si se ha enamorado?

(VOZ MALVADA) Si lo estuviese, estaría muerto.

¡Gilipollas!

Si tan seguro estás, sal ahí fuera y tráelas tú.

Bueno, ya está, chavales. Relajaos. Que estamos todos muy nerviosos.

Hace mucho tiempo que no le conseguimos nada.

Tiene que estar muy enfadada.

No deberíamos seguir perdiendo el tiempo.

Vaya...

Menudo recibimiento, ¿eh?

No pensábamos que ibas a volver.

¿Y los demás?

Eres el único que ha regresado.

Las cosas ya no son como eran antes, Edrian.

¡Ey!

¿Quieres que te acompañe?

No te preocupes. ¿Seguro?

¿Cómo va todo?

Ahora mucho mejor.

Te he echado de menos.

Y yo a ti.

Parecemos las chicas.

Tenemos que hablar hermano.

Choe es una chica muy especial

y creo que puedo hacer que madre vuelva... pero

Nada me gustaría más... ¿pero qué?

Nada... Siento haber tardado tanto en regresar.

No es culpa tuya. ¿Bajamos?

Bajo solo, vale.

No, tú no Edrian. No Edrian.

ALEX tienes que ayudarme. No se pueden enterar.

¿Te has enamorado? Sabes que no podemos... No, no, no... ¿Cómo ha pasado?

La voy a... Tengo que matarla.

Voy a encargarme yo de ello, ¿vale?

Confía en mí. Confía en mí. Lo haré yo.

Tengo que hacerlo yo, sino no me curaré.

No...

He venido... Estoy aquí. Confía en mí.

Amanda, que tal si me miras.

A ver...

Como no te estés quieta... Sales desenfocada... ¡Sonríe!

¿Puedes parar? Por favor...

Mírala...

¿Cómo vais? Bien

Bien - Muy bien.

Perdona, ¿tú nombre cual era?

Alex

Ah, es que sois tantos que ya me confundo.

Suele pasarle mucho.

Si, sobre todo cuando bebe.

Seguro que del tuyo no me olvido.

Ah, vale pues ... Oye, tenemos una cena de bienvenida esta noche.

¿A que hora?

Al caer el sol

Espera, espera, pero si es al caer el sol, eso que hora es.

En unos veinte minutos.

Ah, entonces sí...

Ahhhh... De sobras.

Sí... Sí... De sobra...

Genial.

Ahora os veo.

Gracias. Hasta ahora.

Veinte minutos, tía... ¿estás loca o ó qué?

Joder, joder... Venga vamos, vamos.

Chicas, chicas, chicas, ¡chicas escuchadme!

Os lo pido por favor, nos ponemos discretas.

¿oye te ha llamado ya tu novio?

¿Tienes novio?

¿Que? no... ¿yo?

Si claro, Jesús

Bueno, es... algo... ya sabes ¿no?

Ah...

Sí...

Bueno, aquí no hay cobertura así que no me puede llamar nadie.

Ah... cobertura.

Voy al baño.

Era broma.

Se nos ha enfadado.

¿Tenéis baño?

Sí, claro. Al fondo.

¿Oye, y Edrian?

No sé, pero intuyo donde está. ¿Quieres que le llame?

No. Si me dices donde esta voy yo a buscarle.

Esta bajando las escaleras. Te acompaño.

Ah, gracias.

¿Dónde vas? Que van a traer la cena ahora...

Ya, voy a por Edrian, no tardo...

¿Te acompaño? No, no hace falta.

¿Seguro?

Oye, nosotras cenamos, vinito y a la cama.

Sí, sí.

Chicas, después de cenar, nos quedamos a bailar, ¿no?

Ummm, no sé... ya veremos.

Vale -¿Eh?

Vale.

¿Edrián?

¿Edrián?

¿Edrián?

¿Edrián estás ahí?

¿Edrián?

Qué bonito.

Te estaba esperando para cenar. ¿Estás bien?

¿Qué te pasa?

¿Qué?

¡Qué precioso!

¿Me quieres?

¿Te sirve eso como respuesta?

Yo a ti también.

Lo sé...

y me alegra mucho haber venido.

Siempre he pensado que la mejor familia es la que uno elige.

Si...

Yo no tengo mucho contacto con mis padres...

y para mí mis amigas también son mi familia...

Te quiero Edrian.

Que están todos arriba, anda.

¿Quién es?

Esa imagen representa a nuestra madre.

¿A vuestra madre?

Si Chloe, ella es nuestra madre.

Cuanto te juegas a que no ha hecho nada.

Marcos...

A veces se le olvida para que estamos aquí.

Mira, no sé cómo decirte que te relajes.

¿Qué pasa, que te vas a poner de su parte?

Viene Edrian...

Te lo dije

Marcos tío, dale tiempo, estará esperando el mejor momento.

Yo me encargo. ¡Suelta!

Chicas, chicas, chicas... No, no, no... escuchad, escuchad...

Hay una puerta abajo preciosa... Un rollo muy, raro, súper bonito...

¿Dónde?

Bajando las escaleras. ¿La vamos a ver?

Venga.

¿Qué pasa?

¿Y la música?

Bueno... eh... adiós. - Adiós.

¡Qué fuerte! - Me encanta.

¿vamos a la cama? ¿ya?

Sí, estoy un poco cansado... ¿No estáis cansadas?

Pues no...

Yo justo me había animado...

Nos vamos nosotros.

Ala... adiós.

Llama a tus amigas.

No, no he dicho que nos vamos nosotros...

Hazme caso.

¿Se puede saber que te pasa?

Tú hazlo.

¡Chicas! Va, vámonos, va.

Sí, pero porque...

Que corte de rollo...

Marta... Sí, ahora subo...

Vamos que estaréis cansadas del viaje...

además estos se lían y acabareis mal.

¿Qué le pasa a este? Con lo a gusto que estoy.

se habrá rallado... no sé.

Dí que te quedas.

Pero si todavía queda mucho.

Ya pero yo quiero que te quedes. Es que me da igual lo que diga.

El nunca tiene que decir aquí lo que hay que hacer.

Marta, vamos es tarde. No has oído que no.

He dicho que se acabó la fiesta por hoy.

¿Se puede saber por qué?

¿Desde cuando eres tú quien decide las cosas aquí?

Que te parece desde ahora...

Oye, vamos a ver, un momento por favor, eh...

no vamos a discutir por esta tontería, ¿verdad?

Y además tenemos todo el fin de semana. Vámonos arriba, y...

Perdonad, vale chicas... Edrian, ven un momento.

Vamos dilo... di que te has enamorado...

¿Y que pasa si lo estoy?

Que habrás fracasado... ¿que va a pensar de ti nuestra madre?

Edrian, Edrian, Edrian.

Hostia puta... ¿que le pasa?

¿y la música? Poned la música, joder.

Poned música.

¿qué le pasa? - Ya.

¿Oye se puede saber que ocurre aquí?

Vamos a ver, qué si mis amigas y yo molestamos, nos vamos.

Porque no queremos molestar.

Que no, que no, que no pasa nada.

Es solo que hace mucho tiempo que no nos vemos

y es nuestra manera de echarnos de menos. ¿A qué sí?

Sí. Es solo eso.

Si, no, no molestáis para nada.

De verdad.

Vámonos.

Eres el único que se puede encargar de esto.

Edrian, Edrian.

¿Lo habrán pintado ellos?

Pues no lo sé pero por la cadencia

que tiene y como ha envejecido diría que lleva pintado años.

Simboliza el pacto de Venus...

Encima son artistas...

La verdad es que tienen gusto, si.

¿De verdad soy la única a la que le ha parecido extraño,

lo que ha pasado?

Tía, no te rayes...

Bah, iban pedo...

Mira quien fue hablar.

¿Perdona? Oye que yo estaba un poco triste ¿eh?

No, pero es verdad que tiene razón.

¿Estaban como un poco alteradillos, no?

Si, el amigo ese... ¿Cómo se llama?

¿Cómo se llama el amigo ese?

¿Marcos?

Ese... Me miraba así como...

De verdad...

¿Parece que a la gente se le ha olvidado ligar?

¿Pues mira si se piensan que vamos a venir aquí dos días

y entregarnos a sus brazos? JA. Vamos, lo llevan claro.

Bueno ... tampoco es eso.

Que a mí con la tontería se me ha olvidado un poco Jesús....

Ya... algo es algo.

Hombre a mí la verdad me parece que están un poco colgaos...

¿Quien?

¿Quién? Los amigos “especiales” de tu novio...

tanto buen rollo aparente a mí no me cuadra, ¿eh?

¿Qué harán aquí? ¿no se aburrirán?

Pintar paredes, parece ser...

¿Oye y Edrian? Tanta prisa en subir, ¿dónde está?

Ya, no sé. Supongo que ahora subirá. Me imagino.

No te ralles tía... que hace mucho que no veía a sus amigos, ¿no?

Si. Pero no sé, tenéis razón... Vamos a ver

¿que pintan diez tíos en un castillo en medio de la nada?

Es un poco raro.

A ver, no pasa nada.

Cualquier cosa, chicas, cogemos las cosas y nos piramos.

Bueno, oye, no seáis exageradas... ¿Tampoco pasa nada, no?

Una casa ocupa. Cada uno vive como quiere y ya esta...

Hombre, visto así tampoco...

Hay que ver el lado positivo.

Mira esta

¿Hace cuánto que no pasamos un viaje juntas?

Eso es verdad.

¿os he dicho que os quiero?

Tías, va a ser un finde guay, ¿eh?

Lo siento Alex... la he cagado ¿no?

Ya... al menos estás de vuelta en casa. Con tu familia.

No he podido controlarme. He caído, perdóname.

Tranquilo, eh... va a salir todo bien. Vamos a salir de esta juntos.

No he podido hacerlo... no puedo hacerles daño Alex...

¿Qué se siente? ¿es lo mismo que sentimos nosotros?

¿igual que lo que sentimos por madre?

No se...Yo mataría por cualquier de vosotros... y mataría por madre...

Pero es distinto Alex ...

¿Qué tiene ella de especial?

Prométeme que no vais a hacerles daño.

Pero acabaras muriéndote... y no quiero perderte.

Tienes que matarla.

Piensa, piensa algo... tiene que haber alguna manera, alguna fórmula

para que ellas puedan salir de aquí.

Hablaré con nuestros hermanos seguro que lo entiendes.

¿Qué haces?

Tranquilo es un poco de belladona.

¿Se la has robado a la bruja?

No. Lleva años que sin pasar por aquí.

Ya...

He estado leyendo varios de sus libros,

y la belladona te vendrá bien para dormir y descansar esta noche...

así recuperarás fuerza para mañana...

Voy a ir a buscar a Chloe ...

Te estas muriendo EDRIAN,

y sabes que solo hay un remedio para curarte.

Pero necesito que estén bien, Alex. Alex, no lo entiendes.

¿Y tú? ¿Entiendes que llevo tiempo esperándote y preocupado por ti

pensando que no volverías? Que te había pasado como al resto.

Han cambiado mucho las cosas ahí fuera, Alex.

No sé... pero no voy a permitir que te mueras.

Me has drogado. Me has drogado.

No te das cuenta de que nos está engañando.

Dale tiempo Marcos, nosotros nunca hemos salido ahí fuera...

y no sabemos lo que hay.

Además el por lo menos ha vuelto, ¿Por qué del resto que?

Llevamos años sin saber nada.

Porqué estarán muertos...

¿Qué hacemos?

Actuar con naturalidad, que ya hemos montado bien el pollo antes...

anda tira!

No podemos quedarnos de brazos cruzados.

No podemos permitir que Edrian muera.

Lo sé, pero démosle tiempo... -¿Tiempo? No tenemos tiempo!

Vale. ¿Y que hacemos, eh? Te la cargas, ¿así sin más? Esta prohibido...

Nosotros solo podemos matar por amor... solo por amor.

¿Qué pasa si se muere antes?

Eyyyyy, está en la ventana.

Tenemos poco tiempo, hay que mantenerlo aislado...

Tengo una idea...

Nada de nada, eh. Aquí no hay móvil, no hay nada... Dios!

¿Tienes línea?

No, bueno ahí a veces hay algo.

Yo no tengo nada. - Joder, yo tampoco.

Ni he podido llamar a casa, para avisar que he llegado bien.

¿Sigues rallada?

Pues no sé, Edrián se empeñó en que subiéramos a dormir y ahora no viene.

Y me preocupa que le pase algo, porque estaba muy raro.

Tía pues baja a buscarle y habla con él... Que seguro es una tontería.

Si, y dile a sus amigos de paso que se tranquilicen

y que pongan router para el wifi.

¿Vosotras creéis que todo lo que paso fue por celos?

Anda mira, tu chico.

Perdonad.

Ah. Pues no.

Va, tranquila. Que ahora subirá él.

¿Molesto? No, no no.

Que va.

Os he traído té. Es especial, lo hacemos aquí.

Ay, anda. Gracias.

Muchas gracias.

Te pido que nos perdones por lo de antes.

Bueno, ya sabes, los nervios del encuentro y eso.

Y espero que no te moleste que te lo robemos un rato.

Gracias, no tenías porqué...

Si, muy amable.

Es lo que tiene ser de campo.

¿Qué pasa? ¿Qué pasa?

Nada, cariño. ¿Qué si quieres unte?

Si, quiero.

Bien, ahora te traigo uno.

Ay, eres un encanto.

Toma.

Yo no quiero, gracias.

Yo si quiero.

Voy, te lo traigo.

Tómatelo, te vendrá bien para dormir.

Gracias.

Bien, y... este último... aquí tienes. Toma.

Gracias.

Bueno, chicas. Espero que descanséis bien.

Gracias.

Igualmente. ¡Que majo!

Sí.

Que majo, ¿no?

(ruido de cadenas)

(grito desesperado)

Sabes que esto puede atraer a la bruja, ¿no?

Hace años que no viene por aquí. Hace años que nadie regresa.

Seguro que ha sentido que Edrian ha vuelto.

Álex, tenemos que empezar a decidir por nosotros mismos.

Sabes perfectamente que no podemos perder esta oportunidad.

Lo hago por Edrian, no por ninguna oportunidad.

Solo te digo que jugar con la magia tiene sus riesgos.

Toma.

Espera.

Déjame entrar a mí, por favor.

No tienes ni idea de cómo va esto, ¿no?

Si la bruja regresa, tendremos que darle explicaciones.

Juntos.

Te he dicho que me saques de aquí.

Lo siento, Edrian, sabes que no puedo.

Es por tu bien... ¿Por mi bien?

Sois unos desagradecidos. Llama a Álex. ¡Álex! ¡Álex!

¿Te quieres tranquilizar y no hacer las cosas más complicadas?

¿Qué vais hacer con ellas? ¿Las vais a matar?

Sabes que no podemos hacerlo.

Solo podemos matarla si se enamoran de alguno de nosotros.

¿Vais a hacer brujería? ¿Las vais a hipnotizar?

¡Chloe! Chloe! ¡Chloe!

¡Chloe, no te duermas! ¡Chloe! ¡Chloe!

(SUSURRA) Chloe... ¿Hum?

Métete en la cama, tía, que te vas a quedar helada.

Chloe...

Chloe, venga, métete.

¿Oye?

(SUBE LA VOZ) Chloe.

Chloe. Oye, Chloe, tía.

¡Chloe!

Joder, qué susto.

Ven, métete en la cama, anda. Que hace frío, ven.

¿Qué hora es? Tarde.

Estoy muy cansada.

Venga, métete.

Buenas noches.

(CHISTA)

¿Está bien? Creo que sí.

Creo.

(LEE EN LATÍN)

(CONTINÚA LEYENDO EN LATÍN)

¿Hola?

¿Hay alguien?

(CONTINÚA LECTURA EN LATÍN)

Edrian, ¿dónde estás? Me estoy asustando.

Tranquila, no quiero hacerte daño.

Aquí estas a salvo, Chloe.

¿A salvo de quién? ¿Dónde está Edrian?

No está.

Estamos en tus sueños.

En mis sueños. Ya.

Ven, tranquila.

¿Qué está pasando, Álex? Quiero explicarte algo.

La habéis drogado para entrar en sus sueños, ¿no?

¿Pensabais que iba a ser tan fácil que se olvidase de mí?

¿Creíais que iba a dejar de quererme?

Ya.

No es tan fácil.

Pues no haberlas traído.

Las he traído por vosotros. ¿Y así me lo pagáis?

Ángel...

(TOSE FUERTE) Ángel, ¿me traes agua, por favor?

Me han dado belladona y necesito beber agua.

Por favor, tráeme agua.

(SUSURRA) Ve a buscarla.

Avísala que venga.

(Relincho)

Hace mucho...

...en los albores del tiempo...

...cuando la historia aún era solo un sueño,

los dioses gobernaban la Tierra.

La humanidad era buena.

Y mientras los veneraban, la paz reinaba.

Sí, estoy soñando, sí.

Ese siempre es el problema.

Dejasteis de creer.

Poco a poco se ha ido corrompiendo todo.

Dejasteis de creer y los dioses empezaron a desaparecer.

Solo Venus, la diosa del amor y la belleza,

consiguió mantenerse con vida.

Tras ver como el resto de dioses desaparecían, adoptó su forma humana.

Y en un intento de que la gente volviera a creer en ella,

engendró a sus hijos...

Nosotros.

No te mentía cuando te dijo que éramos familia.

Nos llaman cupidos.

Y sí, Edrian es uno de los nuestros.

Es nuestro hermano.

¿Y se puede saber por qué nos ha traído aquí?

Nuestra madre nos crió como a humanos.

#Linda flor...#

¿Vosotros habéis visto los peces que tienen muchos colores?

Intentó prepararnos para el mundo.

Nuestra misión:

repartir amor y que nadie lo olvidara.

Pero antes la gente se movía por amor, incluso morían.

Y ahora os basta con un emoticono en un wasap.

Los celos, la desconfianza, la evolución han ido destruyendo

el amor en el mundo, Chloe.

Ya la gente no se enamora como antes.

Ante esa situación, nuestra madre tuvo que refugiarse.

Dijiste que no querías hacerme daño, ¿verdad?

El amor es sacrificio, Chloe, si no, no sería amor.

Hacía tiempo que no venía nadie por aquí.

Los que se fueron no han regresado.

Cuando nos enamoramos, nos deterioramos y morimos.

Podemos enamorar, pero nunca enamorarnos.

Es lo único que puede matarnos.

Edrian, Edrian...

Edrian, mi amor, ¿me oyes? Edrian...

Edrian, escúchame...

¿Qué hace ahí encerrado, Álex? No te oye.

Edrian se ha vinculado a ti. Y se muere, Chloe.

Se muere porque se ha enamorado de ti.

No.

¿Y qué hay que hacer?

Tienes que olvidarlo.

Dejar de sentir.

Pero si tengo que olvidarlo, ¿por qué me ha traído aquí?

Es nuestra naturaleza, Chloe.

No sois las únicas que habéis venido aquí antes.

(Piano)

(Silbidos y gritos)

¡Edrian!

Chicas... Os presento a mi familia.

Chicos, ella es mi chica, María.

Dayana, Marta y Cristina.

¿Qué tal? Yo soy Marcos. Yo soy Ángel.

Álex.

Nuestra madre nos encomendó atraer a mortales como tú,

para por amor sacrificarlas.

La energía que se desprende de ese sacrificio

la mantiene viva tras una puerta.

¿Y qué tiene que ver todo esto con mis amigas?

¿Queréis matarlas?

No, no, no...

Edrian...

Edrian, no, no, no...

Edrian, no.

Tengo que morir para que él viva.

Sí.

Pero solo él puede matarte.

Solo podemos matar por amor a la persona que nos ama.

Él tenía que haberlo hecho contigo, pero no tuvo el valor.

(LLORA) Esto no me puede estar pasando...

Chloe, hay una manera.

Tienes que perder el vínculo con Edrian,

pero dejarías de sentir amor por nadie.

También estarías a salvo y serías inmune a nosotros.

Mañana pensarás que todo esto ha sido un sueño.

¿Y si nos vamos? ¿Y si nos vamos todas y ya está?

No, no podéis salir.

El edificio está protegido con una magia.

Pero te aseguro que si me ayudas a salvar a mi hermano,

buscaremos la solución.

¿Qué tengo que hacer?

Tienes que comer esto.

Y si hago lo que me pides, ¿cómo...

...cómo me vas a asegurar que no le va a pasar nada a mis amigas?

La vida es cuestión de elecciones.

Tienes que elegir.

Arriesgar...

o perder.

Espera, espera, espera.

¿Vas a sacrificar tu amor por Edrian así?

Sí.

¿Por qué? ¿No estabas enamorada?

Y lo estoy.

Pero hoy en día el amor no es como lo concebís vosotros, Álex.

No es tan difícil sacrificarlo.

Es una pena, pero es cierto.

Ojalá siguiéramos creyendo como vosotros en el amor.

Esa es la verdad.

Se ha sacrificado.

Venga.

Tranquilo, tranquilo.

Tía, ¿bajamos a que nos den algo de desayunar, o qué?

Uf, qué corte, ¿no? ¿Corte por qué?

Si no, cogemos el coche y nos vamos a algún lado.

Me estoy muriendo de hambre ya.

Espera a que se despierte. Hemos venido por su chico.

No la vas a despertar. Mira como está.

Y esta, mira. Oye, ¿y esas velas nunca se apagan?

Esta está sopa. Estoy despierta.

Uy, ¡perdón!

(Risas)

Me voy a duchar... Pues el agua está helada, prepárate.

¿Qué? Lo que oyes.

Suerte, amiga. Te esperamos abajo. Mierda.

Chloe...

Chloe...

Chloe...

Chloe...

¡Álex! ¡Sácame de aquí, Álex! ¡Álex! ¡Álex, sácame de aquí!

¿Por qué me dormiste? ¿Te obligaron?

Edrian, ya pasó.

Hemos roto el vínculo. Ya está. ¡Tú te callas!

Que todo esto es por tu culpa. Ábreme, hermano.

He sido yo, Edrian.

Ellos solo me han ayudado a entrar en su sueño.

Tenía que hacerlo. Era la única manera de salvarte.

¿Tú?

¿Por qué?

Por ti.

Voy a matarte.

No me importaría.

Eres el único que puede hacerlo.

Asúmelo.

Se te pasará. Sabes que solo duele durante un tiempo. Suéltalo.

¿Y tú que sabes? No tienes ni idea de lo que se siente.

Te dije que confiaras en mí. Te pedí que confiaras en mí.

Álex...

Tenemos que darnos prisa con el resto.

Madre volverá en cuanto las sacrifiquemos.

Chloe era una chica especial

y confiaba en que trayéndola aquí os daríais cuenta.

¿No os dais cuenta que madre no volverá?

¡No vuelvas a decir eso!

(Música pop)

(Golpe)

¿Chloe?

Chloe...

(Susurros)

¡Ay!

Qué susto me has dado.

¿Qué tal? ¿Has descansado?

Sí, ¿y tú? Muchísimo.

Entre el viaje y la fiesta... Ajá.

¿Estás bien?

Mejor que nunca.

Los demás están abajo desayunando.

Seguro que los chicos han hecho el desayuno.

Son tan monos...

Muy monos.

Y me viene muy bien, porque tengo muchísima hambre.

Oye, ¿y Edrian? Qué raro que no se haya pasado, ¿no?

¿Raro? ¿Por qué?

Eso de estar tan pegados como una lapa ya no se lleva, querida.

Estará poniéndose al día con sus amigos, no sé.

No sé, como ayer estabas tan preocupada...

Estaba cansada.

Dios... Qué bueno todo. No sé cuál elegir.

¿El verde?

Ahora sí que empiezo a no entender qué hacen tantos tíos aquí encerrados

y con muffins de colores, tía.

Surrealista.

No se lo tengas en cuenta, ¿eh? Que a veces tiene un mal despertar.

Vivir.

¿Cómo? -Vivir.

¿Y? Sin más. Eso es lo que hacemos.

Y soñar.

Me paso todo el día soñando.

¿Y con qué sueñas? - Con todo.

Aunque acabo de darme cuenta de que el mejor sueño aún no lo he tenido.

¿Qué te parece?

Bien. Me parece bien.

¿Y el muffin?

(ENTRECORTADA) El muffin... sí, también.

¿Vosotros no tenéis familia? Es el muffin más rico.

¿Ah, sí? ¿Y por qué? A mí me gusta el de chocolate.

Porque los he probado todos. ¿Ves? Ese es vuestro problema.

Elegís por nosotras, pensáis por nosotras.

Y he de decir que la mayoría de veces os equivocáis, ¿o no?

Bueno, es solo un muffin, Amanda. Solo por el muffin.

Además, yo pensaba que a las chicas os gustaba

que tomáramos la iniciativa, ¿no?

Ya la hemos liado.

Sí, eso nos encanta, como a todo el mundo.

Pero lo que nos gusta de verdad es tener opciones.

Y elegir.

¿Y por qué no lo hacéis? Pues porque nunca fue fácil.

Vale.

Y a mí me gusta... el de chocolate.

Perdón.

¿Qué hacéis?

Tomar decisiones.

Ah, vaya, ¿puedo participar?

(Música pop)

Ha sido superdivertido, ¿no? Sí.

(MARTA) ¿Damos una vuelta o...?

Amanda, ¿vienes un momento a que te enseñe algo?

Sí. Ahora vengo, chicas. Un segundín. Claro.

Uy...

¿Y estos? Nada.

No va a ningún sitio eso. Oye, ¿y tú, qué? ¿Y Edrian?

Estáis un poco pesadas con Edrian. Ya aparecerá.

Y tú estás un poco rara, ¿no?

Bueno, pues puede ser, porque este un poco mareada.

¿Vosotras no? ¿No lo estáis? (AMBAS) No.

Pues muy bien.

¿Y eso por qué? Pues no lo sé.

(Piano)

Está viva. Pues sácame de aquí.

¿No crees que hubiese sido más fácil no venir y morir solo ahí fuera?

¿Qué piensas?

Me sorprende que tu chica se sacrificara estando enamorada.

Para salvarme. ¿Qué te extraña?

Yo no pude acabar con ella.

Ya te dije que Chloe era una chica especial.

No, Edrian. No le costó nada.

No dudó un segundo perder lo que siente por ti.

Ya está, me sorprende. Yo no podría hacerlo.

Además, me dijo que...

Ojalá siguiéramos creyendo como vosotros en el amor.

Que el amor ya no es tan importante en el mundo.

¿No lo ves? Álex, no te pillo.

Madre desapareció un día,

y fue nuestra tía la que nos dio las instrucciones.

Pues fue ella quien la trajo aquí.

Sí, pero recuerda que madre se esforzó por que estuviéramos unidos.

Teníamos que inundar el mundo de amor para ella, pero juntos.

El amor es unión. El amor es unión. Vale. Es unión.

Invidia...

(Risa malvada en la lejanía)

Ella es la culpable de todo lo que nos pasa.

Así conseguirá debilitarnos.

Por eso eres el único que ha vuelto, porque el amor no es como era.

Invidia es la que quiere acabar con madre.

Está utilizándonos.

Si nosotros morimos, madre muere. Tiene que haber algo en sus libros.

Hermano...

Ve a buscarla.

Espera, espera, el otro día leí... La he invocado.

La he llamado.

¿Cómo?

Edrian, ella es la única que puede hacernos daño.

Lo siento. Estaba desesperado.

Vale, no te preocupes. Saldremos de esta. Tranquilo.

(Gritos en la lejanía)

¿Qué pasa, Álex? Edrian.

Álex. Edrian.

Álex, hazme el favor...

(Risa malvada)

(Murmullos)

Silencio.

(NIEGA CON LOS DIENTES)

¿Jugando con magia?

Sabéis que está prohibido.

(Risa malvada)

(Campana)

(TODOS) ¡Bien!

Tres cero.

Bueno... Adiós, chicos.

No soy mucho de fardar, ¿eh?,

pero hay que reconocer que os hemos dado un palizón.

No esperaba menos.

Ay, perdona por lo de esta mañana, estaba un poco alteradilla.

¿Por qué te exiges tanto?

¿Eso crees? Creo que eres de las...

¿De las que qué? A ver, sorpréndeme, ¿eh?

La que más me ha llamado la atención.

Ya. Eres especial.

Me gusta estar a tu lado.

Menos lobos, caperucita.

Aunque, bueno, viviendo aquí en el culo del mundo con todo tíos,

tampoco me lo voy a tomar como un piropo, como comprenderás.

Y la más desconfiada.

¿Y algo más? Porque tú qué, ¿eh?

Tú eres de los que les gusta marear, ¿no?

Los que vienen, te camelan, te lían, pero luego nada.

Me voy a cambiar.

Ángel, perdóname.

Perdóname.

Perdóname, tío, que estoy como... estoy como a la defensiva

y enfadada todo el rato.

Y yo en el fondo tampoco soy tan así.

Pero, bueno,

digamos que la vida me ha hecho ser un poquito desconfiada.

¿Qué haces?

Enséñame a bailar. Estás de coña, ¿no?

No.

Cupidos...

Seres de luz...

Engendrados para inundar de amor el mundo.

En realidad, para que vuestra madre,

mi queridísima hermana,

pudiera seguir manteniendo su poder aquí, os mintió.

Solo os quiso para su propio beneficio.

(SUSURRA) ¡Ah! ¡Chica mala!

Es duro que os enteréis así

y un castigo que os hiciera inmortales.

Fui yo la que os liberó con la maldición:

"Cuando un cupido se enamora, muere".

(Risa malvada)

Tenía que hacerlo.

La única manera de hacer desaparecer a mi hermana y su estúpido amor

era que fueseis muriendo de uno en uno.

Pero todo se acaba.

Hasta para una diosa,

la humanidad había cambiado mucho

y vuestra madre no quería darse cuenta.

(VOZ MALVADA) ¡Quería repartir amor siendo ella misma la más egoísta!

Pero la engañé.

(Risa malvada)

Le hice creer que si repartía su poder entre vosotros

y matabais aquí por ella,

la energía de las víctimas

la traería de vuelta como la diosa que fue.

(Risa malvada)

Es que es algo muy raro. Tuve un sueño muy extraño anoche.

¿De qué? Bueno, da igual.

No... Tía...

Que no importa. No quiero rayaros. Yo creo que eso es la cama.

A mí me pasa cuando duermo en una cama que no es la mía.

Puede ser.

Aunque os digo una cosa, aquí estoy durmiendo increíble.

Estoy flipando.

Pero ¿no os da la sensación como que aquí el tiempo pasa raro?

¿Será por tu resaca de ayer, querida? También puede ser.

Bueno, a ver, ¿qué has soñado?

Soñé...

Nos llaman cupidos.

¿Qué? Ay, qué intensa.

Edrian es uno de los nuestros.

Soñé que Álex me explicaba que todos eran hermanos.

El amor es sacrificio, Chloe.

Que eran hijos de Venus.

Tienes que olvidarlo.

Pero, tía, eso es por los frescos de la habitación.

Es lo que nos contó Amanda.

Que el cuadro ese simbolizaba el pacto de Venus o no sé qué.

Sí, también lo he pensado. Pues ya está.

Que no, que no, tía. Que me siento muy rara.

Me van y me vienen cosas a la cabeza. Tía, no te rayes.

Mira, ¿sabes qué? Que no me voy a rayar.

Me voy a dar un paseo por el bosque. ¿Os venís?

Uf, ¿en serio? ¿Ahora que estamos tan a gusto?

Ay, qué pena. Me he dejado las zapatillas en casa.

Pues mira, mejor, porque me apetece más ir sola que con vosotras dos.

Por cierto, ayer queríais iros de aquí y hoy no os apetece salir.

(Risa malvada)

La codicia, la ambición...

...eran necesarias para que los seres humanos

evolucionaran y vosotros fueseis cayendo.

¿Verdad?

Tiene razón en todo lo que dice, hermanos.

Tenemos que evolucionar o acabaremos muertos.

Ella puede enseñarnos. Hay que aprovechar las oportunidades.

Enciérralos.

(Risa malvada)

Olía tu ambición a la legua.

Igual que puedo oler el amor ahí dentro.

Marcos, no nos hagas esto. Ella es la culpable de todo.

Soy la culpable de vuestra evolución.

Pero está claro que eso no lo vais a entender nunca.

¿Quién está a punto de morir ahora?

Vamos, chicos...

Sabéis que puedo olerlo.

No deberías de haber regresado.

(Risa malvada)

Llegó enamorado.

He roto el vínculo con la humana. Está a salvo, no va a morir.

¿Has hecho magia sin mi permiso?

(SOLLOZA Y GRITA)

Álex... ¡Álex!

Álex, Álex...

¿Qué pasa, Álex? ¡Álex!

Álex, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?

Tráeme a la chica de la que se ha enamorado.

Ha venido con tres amigas.

Nos podrán servir.

(VOZ MALVADA) ¡Tráelas!

(LLORAN)

(Piano)

Como nos vean mis amigas así, flipan.

¿Y qué hay de malo en que me enseñes a bailar?

No, nada. Ah.

Solo que... - Eres preciosa.

¿Y valiente, divertida e inteligente?

Los tíos no veis más allá de una cara bonita.

Es una pena.

¿El qué?

Que sin entenderlo,

estamos dispuestos a perder lo que más podríamos llegar a amar.

Es que no quiero ilusionarme,

y sé que estas cosas ni están bien ni llegan a ninguna parte.

Y me conozco y sé que al final aquí donde me ves

soy la primera que se ilusiona.

Y creo que me podrías llegar a gustar de verdad.

¿Qué haces...?

No, no, no...

(GRITA) ¡No!

¿Es Amanda?

Es Amanda.

¿Dónde está? Viene de la habitación.

Alguien acaba de morir por amor.

Chicas, tranquilas, no ha pasado nada.

Ya, pero está gritando Amanda. Sí, pero está todo bien.

No os importará que sigamos con el juego, ¿no?

¡Chloe!

¡Chloe!

¡Chloe!

No os asustéis.

Tranquilas.

Vale, pues voy yo a verla.

Te he dicho que está todo bien.

¿Qué coño haces? ¡Suéltame!

¡Chicos!

¡Ángel! ¡Suéltame!

¡Que me sueltes!

¡Que me sueltes!

Shhh...

(Silencio)

¿Hola?

¿Hola?

¿Hola?

¿Qué tal tu paseo?

¿Dónde están todos?

¿Quiénes son todos? Mis amigas, Edrian...

Vine con él y no le veo desde ayer.

¿Quieres verle? ¿Sabes dónde están o no?

Creo que tus amigas están en la habitación comiendo algo.

Pero tranquila, Chloe, está todo bien.

Edrian ha salido con los chicos a dar una vuelta.

Tus amigas dijeron que estabas en el bosque.

Pensé que os habríais encontrado.

Estoy tranquila. Gracias.

Hola, Chloe.

Hola.

¿Estás bien?

Sí.

Sí.

¡Eh!

Has hecho lo correcto.

No sé...

Tranquilo. Es la primera vez, es normal.

Será eso,

que es la primera vez.

Pero no me siento bien, Marcos.

¿Lo correcto es resignarse a hacer lo que te han dicho que está bien?

¿A comportarte como te han educado?

¿Y qué pasa si sientes algo especial por alguien?

¿Cambiarías toda tu vida por un sentimiento?

No somos tan valientes, Ángel.

Y dudo mucho que tú llegues a serlo.

(Risas)

Hombre, has vuelto...

Te echábamos de menos, ¿dónde estabas?

¿Y Amanda?

Se ha ido. No, mañana está de vuelta, ¿eh?

Pero ¿le ha pasado algo?

Que se agobió por la cobertura. No tiene importancia.

Un momento. ¿Se ha ido de que se ha ido?

Que sí, que sí.

¿Adónde?

Ha dejado una nota escrita allí.

(AMANDA) Chicas, espero que no os importe que me ausente un día.

Aquí no hay cobertura y estaba un poco nerviosa

porque tengo que resolver unos asuntos

y no podía estar sin teléfono.

Ya os contaré cuando vuelva. No os preocupéis por mí.

Chloe, hablé con Edrian y me ha dejado el coche.

Espero que no te importe. Prometo devolvértelo intacto.

Disfrutad de lo que os queda de finde y nos vemos mañana. Os quiero.

Y se va así, sin más.

¿Qué?

Se ha ido porque no tiene cobertura, ¿en serio?

Hay gente que no puede vivir sin el móvil.

(Risas)

¿Estáis bien?

(Risa malvada)

Claro. Estupendamente, ¿no nos ves?

Sí, ¿y qué hacéis?

Esperarte.

Oye, por cierto,

hemos estado hablando con Edrian y es un encanto.

Ya.

¿Has probado las fresas? Están buenísimas.

Coge una. No tengo hambre.

Coge una. Que las han traído para nosotras.

He dicho que no tengo hambre.

Oye, por cierto, esto está siendo increíble.

Muchísimas gracias por habernos traído.

Lo estábamos hablando justo ahora mismo.

¿Dónde vas?

A hacer la maleta. Me quiero ir de esta casa ya. Vamos.

(Risa malvada)

No empieces, Chloe, si ni siquiera tenemos coche.

Pues les decimos que nos acerquen a alguna parada...

¿Y Edrian? Edrian me da igual.

Me quiero ir de una puta vez de aquí. No me siento bien, ¿vale?

(Risa malvada)

¿Se puede saber que os hace tanta gracia?

¿Y ahora donde vais? Búscanos...

¿Pero vosotras me estáis vacilando?

(Risa malvada)

¿Cómo hemos sido tan tontos?

Engañó a madre para dividir su poder entre nosotros y así acabar con ella

matándonos uno a uno.

El amor por un mortal es lo único que puede matarnos.

Edrian, irá a por ti.

Intentará deshacer el hechizo con Chloe para que vuelva a sentir...

Moriré...

Ella quiere acabar con todos nosotros para que madre no vuelva.

Hay que encontrar una solución.

Necesitamos su libro.

A lo mejor puedo encontrar un hechizo, adaptarlo

y devolverle toda su energía a madre.

Alguno de nuestros hermanos volverá y al verte así nos ayudará a salir.

Marcos ha hecho mella en todos los otros desde que te fuiste.

Todos le siguen.

Los mandará fuera y acabarán todos enamorándose.

Siento todo esto. Es por mi culpa.

Eh, no, no. Tú no tienes culpa de nada.

Si no hubieras estado aquí,

hubiera vuelto igual y nos hubiera matado a todos.

¿Qué ha pasado?

(Risas)

Chicas...

(Risa malvada)

No estoy para bromas, ¿eh?

¿Estás bien?

(DUBITATIVA) Sí...

¿Crees que podríais acercarnos a alguna parada de autobús o algo así?

Claro.

(Risa malvada)

Come algo y nos vamos. Come.

Estás seguro de que es el símbolo correcto, ¿no?

Sí, una estrella de seis puntas.

¿Qué tiene en el centro? Un puente.

Tienes que acabar todas las cruces.

Tengo la llave. Pero hay que darse prisa.

No abras. Vamos a llamar mucho la atención.

Yo no puedo ir más rápido. Tú vigila.

Estoy harto de que me digáis lo que tengo que hacer.

¡Joder!

¡Ángel, vigila!

Esto acabará con la magia de la bruja durante un tiempo.

Así podremos hablar con ella.

Si consigue restaurar el vínculo entre tú y Chloe, morirás.

Chicos, ¿cómo nos puede estar haciendo esto Marcos?

Es nuestra familia.

Lo tengo. Vale, rápido, rápido.

A ver.

Nostru perpetua alventum.

Nostru perpetua alventum.

Nostru perpetua alventum.

Nostru perpetua alventum.

(GRITA) ¡No!

Chloe, Chloe, Chloe...

Esto no puede estar pasando.

¿Cuánto tiempo tenemos?

Poco... aunque sino tiene magia no se acercara por aquí.

Ojalá pudiéramos salir, pirarnos de aquí,

Edrían tú lo conoces todo ahí fuera...

mejor salir y morir que quedarnos aquí sin sentir...

¿Ves algo?

¡Joder!

Edrian, Edrian... escúchame bien,

¿vale? Tienes que ir por Chloe y sus amigas y sacarlas de aquí...

Hay que aprovechar el momento...

no se cuánto tiempo podremos retener a Invidia.

¿Y nosotros, que? ¿Y Madre? ¿Todo este tiempo aquí para nada?

Ángel, no seas egoísta.

¿Egoísta?

Tiene razón. No pienso dejaros aquí... Chloe no sé si seguirá viva...

Pero tiene que haber algo en los libros.

Ve tú... Yo me quedo con Ángel, y lo busco...

Voy yo... nadie va a dudar de mí.

Busquemos en los libros. No pienso dejaros aquí.

A ver, escuchadme, por favor. Edrián, Edrian, va... ¿confías en mí?

Nunca he dejado de hacerlo.

¡Pues ve por ellas!

¿Se ha ido?

Si...

Vale. Ayúdame, tienes que ayudarme.

Ya está, ya está.

¿Dónde están los libros?

Están aquí, están aquí.

Vale, creo que tengo una solución.

¿Como?

Recuerdo un hechizo. Vale, tenemos que dejar de sentir.

¿Qué?

Sí, dejar nuestro poder. Hay que ser humanos.

¿Humanos?

Olvidar a madre, resignarnos.

No. Eso no podemos hacerlo. Ella nos dio la vida, Alex.

Vale, ¿y tú crees que ella querría que lo perdiéramos todo?

Venga, va, ayúdame con los ingredientes... Tráeme el libro.

¿Dónde está el libro? Ángel,

¿dónde está el puto libro? Hazme creer que de verdad somos valientes.

Todo podría haber sido mucho más fácil hermano... siento mucho...

No sientes una mierda...

¿Por qué regresaste?

Porque os quiero, y porque te guste o no, sois parte mi familia...

porque hagas lo que hagas te perdonaré...

Marcos, ellas no son las culpables de lo que nos pasa.

Nosotros ya no pertenecemos a este mundo, las cosas no son lo que eran.

Y las personas tampoco. Lo he visto ahí fuera.

Por eso tenemos que cambiar Edrian, tenemos que evolucionar...

Si las matamos todo cambiará...

pero, ¿y en que nos convertiremos nosotros?

Madre nos dejó abandonados...

Se sacrificó por nosotros.

Para que nos pudriéramos...

Hizo lo que cualquier madre haría para salvarnos. ¿O no te das cuenta?

Nos dejo aquí. Hizo que perdiéramos la fe en todo.

La fe ahora es esperanza... Confía, confía en ti...

Te perdonaré, hagas lo que hagas, yo te perdonaré.

Tiene que volver mi poder, tiene que volver la magia,

tiene que volver mi poder. Tiene que volver mi poder.

Tiene que haber un símbolo aquí arriba...

Tiene que volver la magia, tiene que volver mi poder.

Marcos, no lo hagas.

(Habla en latín)

(habla en latín)

Mierda. Ha vuelto la magia...

(Risa malévola

¿Qué estoy haciendo? Edrian, ayúdame.

Os he dicho que no juguéis con la magia.

¿Qué pasa?

Ángel ¿dónde estás, dónde estás? Vale, vale, escúchame, vale.

¿Que hago?

Tienes que prestarme atención, ¿vale?

Tienes que ser fuerte... Ya esta todo, solo queda un último ingrediente...

Vale, ¿cuál es?

El sacrificio...

No... Alex, no...

Ángel, Ángel...

Alex, no.

Ángel, escúchame...

¿No vas a hacer nada por impedirlo?

Todos tenemos derecho a ser libres.

Ni puedo ni voy a obligar a nadie.

No pasa nada, vale. No tengas miedo.

No me hagas esto Alex, por favor. ¡Te Quiero!

Y yo a ti... por eso te lo pido, porque sino no funcionaría.

No. Prefiero morirme.

Prefiero morir antes que cargar con la culpa, yo no ...

No, tu sí, eres mi hermano... quien mejor que tú.

No va doler más que el amor... Tienes que hacerlo por nosotros.

Es solo dolor.

No voy a poder, no voy a poder.

¿Qué vas a ser así de egoísta?

Tengo miedo...

Ya, todos tenemos miedo, pero tú eres el valiente,

tú eres el valiente...

Oye, yo voy a estar aquí, ¿vale?

Contigo, siempre, siempre, siempre. Eh,el fin solo será el principio.

¿Y si no funciona, que? ¿Eh?

Habremos confiado el uno en el otro y ya solo por eso valdrá la pena.

¿No sientes nada por él, verdad?

Chloe, no lo hagas, le vas a matar.

Chloe mírame, por favor. Él es de verdad. No lo pierdas.

No os esforcéis, no siente nada por nadie. Chloe... Cómete la fresa.

Podrás salir de aquí, seguir con tu vida...

¿Podré irme?

(Risa maliciosa)

(Sollozos)

(Risa maliciosa)

Te quiero.

Edrian, Edrian... despierta... Edrian tienes que levantarte.

Tenemos que volver a jugar juntos.

¿Alex? ¿Eres tú?

¿Que ha pasado?

Te echaba de menos... bueno siempre te he echado de menos...

pero no pienses en mi... estaré bien y te estaré esperando.

No duele nada eh... nada.

¿Estás solo?

Estoy aquí...contigo.

Lo siento.

Perdóname

No tengo nada que perdonarte, eres mi hermano, mi amor...

que sería la vida sino me la hubieses enseñado tú,

que tendría valor sin ti.

Tienes que despertarte... levantarte y...

recordar porque merece la pena sentir.

Te quiero Alex. Siempre.

Imposible.

¡Hermana! A mis hijos solo los voy a amar yo.