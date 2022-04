Citi Zēni representará a Letonia en el Festival de Eurovisión 2022 con la canción "Eat Your Salad". El grupo ha ganado la séptima edición de la Supernova, preselección letona para el fesival, al recibir la máxima puntuacion tanto en el jurado como en el televoto, en cuya final participaron 11 artistas más.

La banda Citi Zēni, que se traduce como 'Otros chicos', sucede a la enérgica Samanta Tīna, que en Róterdam 2020 no logró clasificarse a la Gran Final con la canción "The Moon Is Rising". El grupo participará en la primera semifinal del próximo 10 de mayo donde tendrá que luchar por conseguir una de las diez plazas para acceder a la Gran Final de Turín, una hazaña que Letonia no consigue desde 2016.

El buen rollo y el ecologismo triunfó en una gala llena de grandes actuaciones. El lema ¡Cómete la ensalada! de Citi Zēni no deja dudas al oyente: opta por una vida ecológica y una dieta 100% orgánica. Los letones consiguieron con su divertida y enérgica actuación convencer al público y jurado profesional, formado por miembros de la industria musical nacional e internacional.

A las puertas de regresar al certamen europeo se quedó la gran favorita de la noche, Aminata. La canante, que representó a Letonia en Viena 2015 con la cación "Love Injected". El tema "I’m Letting You Go" fue el segundo más votado de la noche por los espectadores y el tercero mejor valorado por el jurado.

Desde 2016 no consigue clasificarse para la gran final del concurso. Entre sus 21 participaciones destacan "The War Is Not Over" (5º puesto en 2005) y "Love Injected" de Aminata (6º puesto en 2015).

Letra de "Eat Your Salad"

Instead of meat I eat veggies and pussy

I like them both fresh, like them both juicy

I ride my bicycle to work instead of a car

All of my groceries are divided by weight and stored in glass jars

Got my reusable bag, that's swag

My flex, my flag

Zero waste, that is my jam

Save fuel and sell your truck

The karma comes for free and so does luck

All aboard - the green Titanic

Let's sail the world and then cruise the Atlantic

No ice in the way, no need to panic

All the signs are there, let's go organic

Oh, when you eat your veggies

Baby, think of me

Little kitty, don't you know that

Being green is cool

Know that being green is hot

It's hot

Being green is cool

It's cool

Eat your salad, save the planet,

Being green is sexy as fuck

Being green is hot

It's hot

Being green is cool

It's cool

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as you

Ring, ring, God damn, it's an exam, let's go

Get your trash can, no backup plan and sort through it

Bend over, then jiggle that peach

You're recycling while I'm loving those cheeks. That's sweet

I'm a beast instead of a killer, forget the hot dogs. What

Because my sausage is bigger

Three, two, one - all the girls go eco

If you want your man's tongue longer than a gecko's

Oh, when you eat your veggies

Baby, think of me

Little kitty, don't you know that

Being green is cool

Know that being green is hot

It's hot

Being green is cool

It's cool

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as fuck

Being green is hot

It's hot

Being green is cool

It's cool

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as you

Know that being green is hot

It's hot

Being green is cool

It's cool

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as fuck

Being green is hot

It's hot

Being green is cool

It's cool

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy ass

Know that being green is hot

It's hot

Being green is cool

It's cool

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as fuck

Being green is hot

It's hot

Being green is cool

It's cool

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as you