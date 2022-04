Eurovisión 2022

Zdob și Zdub volverá a representar a Moldavia por tercera vez en el Festival de Eurovisión. Esta vez lo harán junto al dúo Frații Advahov y la canción "Trenuletul", seleccionada internamente por la televisión pública moldava. Debido a la crisis santiaria provocada por el coronavirus, la TMR ha decidido suprimir la Selectia nationala, preselección de Moldavia para el festival.

El grupo toma el testigo de Natalia Gordienco, que con su discotequero "Sugar" logró una 13ª posición al recibir 115 puntos en la Gran Final de Róterdam 2021. Zdob și Zdub y Frații Advahov lucharán en la primera semifinal del próximo 10 de mayo por colarse en la final de Turín 2022.

Un jurado de cinco miembros formado por Geta Burlacu (Moldavia 2008), Vali Boghean (cantante y compositora), Cristina Scarlat (Moldavia 2014), Victoria Cuşnir (periodista) y Aliona Moon (Moldavia 2013), fue el encargado de elegir a Zdob și Zdub para representar a Moldavia en Eurovisión.

La banda moldava fue una de las 28 canciones que participaron en la audición celebrada el sábado 29 de enero en la capital del país, Chisinau. Las actuaciones se retransmitieron por el segundo canal de la TMR, Facebook y Youtube de la cadena. Tras tres horas de música, el jurado seleccionó el tema "Trenuletul".

Zdob și Zdub se fundó en el año 1994, pero no fue hasta 1998 cuando comenzaron a escribir sus temas en rumano y a incluir sonidos tradicionales del folclore rumano y moldavo. En Europa se dieron a conocer por primera vez en Kiev 2005 cuando tuvieron el honor de representar a Moldavia en su primera participación en el certamen europeo . Con la canción "Boonika Bate Doba" lograron un magnífico 6º puesto . La banda regresó al festival en Düsseldorf 2011 donde acabaron en el puesto 12º con "So Lucky"

Letra de "Trenuletul"

Merge trenul, parcă zboară

Dintr-o țară-n altă țară

Merge și nu poate pricepe

Care țară? Unde-ncepe?

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey how! Let's go!

Folklore și Rock'n'roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chișinău – București

Și-ntr-o țară, și-n cealaltă

Joacă hora laolaltă

Și în fiecare țară

Face farmece vioara

Când ajunge trenu-n gară

Parcă n-a ieșit din țară

Parcă-a mers, fără să iasă

De acasă pân-acasă

Hey how! Let's go!

Folklore și Rock'n'roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let's go!

Folklore și Rock'n'roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let's go!

Folklore și Rock'n'roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Chisinău – București

Меrgе іutе, mеrgе bіnе

Тrеnu' lеgănаt dе şіnе

Dar nu poate să înțeleagă

Рrіn саrе țară aleargă

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey how! Let's go!

Folklore și Rock'n'roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let's go!

Folklore și Rock'n'roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let's go!

Folklore și Rock'n'roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București