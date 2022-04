Ronela Hajati representará a Albania en el Festival de Eurovisión 2022 con el tema "Sekret". La artista se ha convertido en la abanderada albanesa tras ganar la 60ª edición del Festivali i Kënges, en cuya final participaron 17 artistas. Un jurado profesional de siete miembros ha sido el encargado de determinar la canción ganadora en una gala celebrada en el Palacio de Congresos de la capital, Tirana.

La cantante sucede así a Anxhela Peristeri, que con su cancion "Karma" logró una 21ª posición en la Gran Final de Róterdam. Ronela participará en la primera semifinal del festival el próximo 10 de mayo e intentará conseguir una plaza en la final de Turín con una bop étnico, poderoso, con toques de música tradicional y cantada en albanés. Y ya ha estrenado el videoclip de su canción.

La balada de Ronela se ha impuesto a Theje de Alban Ramosaj, uno de los grandes favoritos para alazarse con la victoria. Rezarta Smaja ha empatado con Eldis Arrnjeti en el tercer puesto de la sesenta edición del certamen albanés. El resto de posiciones no han sido desveladas por el jurado.

La tres galas del festival han estado presentadas, entre otros, por Jonida Maliqi, representante de Albania en Tel Aviv 2019. A destacar, el regreso de la Orquesta Sinfónica de la RTSH, tras su ausencia el año pasado por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Sobre Ronela Hajati Ronela Hajati mostró desde muy pequeña su interés por la música. Durante sus años de escuela primaria estudió ballet y piano, llegando a participar incluso en concursos de baile y canto de Albania. En mayo de 2013 saltó a la fama tras el lanzamiento del single "Mala Gata". Durante la última década, Ronela ha participado en numerosos concursos y programas de taltentos de la televisión albanesa como Kënga Magjike, Poleposition, Kerkohet Një Yll, Ethet e Së Premtes Mbrëma y Star Academy Albania. Y no solo musicales, en 2014 participó en la quinta edición de Dancing With The Stars Albania. El año pasado, en marzo de 2021, la representante albanesa lanzó su primer álbum de estudio, "RRON", donde su primer sencillo llegó al número 2 del Top 100 de Albana. Ronela Hajati en la gran final de la 60ª edición del Festivali i Këngës

Albania en Eurovisión Albania debutó en el Festival de Eurovisión en 2004 y desde entonces participa ininterrumpidamente en todas las ediciones. La primera participación de Albania fue la cantante Anjeza Shahini, que terminó séptimo lugar en la final de Estambul con "The image of you". El mejor resultado del país balcánico hasta la fecha es un quinto puesto logrado en Bakú 2012 por Rona Nishliu y la canción "Suus". La emisora ​​nacional albanesa (RTSH) utiliza el Festivali i Këngës para seleccionar a su candidato desde su debut en 2004, sin embargo este concurso de la canción albanesa se celebra desde 1962.