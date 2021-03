The Roop ha vuelto a hacerlo. El grupo lituano ha arrasado en la final del Pabandom Iš Naujo 2021, convirtiéndose en los representantes de Lituania en Eurovisión 2021. Su canción "Discoteque", inspirada en la música los 80, ha recibido la máxima puntuación por parte de la audiencia y del jurado de la selección nacional de la LRT.

"Nos sentimos muy felices. Ha sido como un deja-vu. Sentimos que teníamos un viaje inconcluso del año pasado y ese fue el principal impulso para regresar", ha afirmado el vocalista, Vaidotas Valiukevičius tras su victoria. La banda defenderá al país báltico en la primera semifinal del festival el 18 de mayo e intentará llegar a la final tras el tropiezo de Jurij Veklenko en 2019.

Cinco concursantes más participaron en la final del Pabandom Iš Naujo 2021, que se ha celebrado por primera vez sin público como medida de restricción por el Covid-19. The Roop tenía un puesto asegurado en el programa por su frustrada participación con "On Fire" en Róterdam 2020. El resto de participantes en esta preselección han tenido que superar dos eliminatorias y una semifinal. Estos son: Gebrasy (con la canción "Where’d You Wanna Go?"), Evita Cololo (con "Be Paslapčių"), Voldemars Petersons (y "Never fall for you again"), Martyna ("Thank you very much") y Titas & Benas ("No").

