El grupo The Rasmus ha arrasado en el UMK 2022, la final nacional finlandesa para Eurovisión, con el tema "Jezebel". La banda ha recibido un total de 310 puntos entre televoto nacional y jurado internacional, 89 puntos por encima del segundo clasificado.

El rock volverá a ser el abanderado de Finlandia en Eurovisión 2022. The Rasmus toma el testigo de Blind Channel, que en Róterdam 2021 consiguieron la segunda mejor posición del país, un sexto puesto. La banda compite en la segunda semifinal de Eurovisión 2022 el próximo 12 de mayo donde intentará repetir el éxito del año pasado.

En la final finlandesa han participado también Cyan Kicks, BESS, Younghearted, Olivera, Tommi Läntinen e Isaac Sene. Las votaciones se han dividido en dos partes: el 25% de los puntos los ha otorgado un jurado internacional (entre ellos España, con Rosa López como portavoz); mientras que el 75% restante lo han otorgado los espectadores finlandeses. Así ha quedado la clasificación:

El grupo ha arrasado tanto en el televoto nacional (242 puntos) como en el jurado internacional (68 puntos).

Letra de "Jezebel"

Midnight, it's time to put your face on

Game set, a killer shark in heels

I'm just the first shot on your hit list

High kicks, a predator on wheels

Woke up with bruises on my body

Hands tied, like Jesus on the cross

Your name's in lipstick on the mirror

Jezebel

I don't know how you got in my blood

Was it the dangerous things you do?

You always wanted to be a star

Jezebel

If you're the hunter then I'm the prey

You lick your lips as you walk away

Your final kiss is to leave a scar

On a heart

Jezebel

At night you turn into a tiger

A girl who looks like she's a boy

The world's most ultimate survivor

Jezebel (Jezebel)

I don't know how you got in my blood (Jezebel)

Was it the dangerous things you do? (Jezebel)

You always wanted to be a star

Jezebel (Jezebel)

If you're the hunter then I'm the prey (Jezebel)

You lick your lips as you walk away (Jezebel)

Your final kiss is to leave a scar

On a heart

Sunrise, you crawl under the covers

Sleep tight until the dying sun

Tonight you'll catch another lover

Jezebel

Jezebel (Jezebel)

I don't know how you got in my blood (Jezebel)

Was it the dangerous things you do? (Jezebel)

You always wanted to be a star

Jezebel (Jezebel)

If you're the hunter then I'm the prey (Jezebel)

You lick your lips as you walk away (Jezebel)

Your final kiss is to leave a scar

On a heart

Jezebel (Jezebel)

Jezebel (Jezebel)

Jezebel