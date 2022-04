Eurovisión 2022

Brooke intentará lograr el octavo triunfo de Irlanda en Eurovisión. La joven cantante ha ganado la primera final nacional de la televisión pública irlandesa desde 2015. Su canción "That's Rich" ha ganado 'The Late Late Eurosong Special' al recibir la máxima puntuación del televoto y jurado internacional.

La artista toma el relevo de Lesley Roy para representar a Irlanda en Eurovisión. El año pasado, la irlandesa con su "Maps" quedó última en su semifinal y no logró pasar a la final de Róterdam 2021. El próximo 12 de mayo, Brooke intentará colar a Irlanda en la final de Turín.

Tras seis elecciones internas consecutivas, Irlanda ha querido contar con el público para elegir a su representante en la edición número 66 del Festival de Eurovisión. El Eurosong 2022 ha contado con seis artistas que han competido por el ansiado billete a Turín: Patrick O'Sullivan, Rachel Goode, Brendan Murray, Janet Grogan, Miles Graham y la ganadora Brooke.

A pesar de que "That's Rich" era la gran favorita de la noche, no lo ha tenido nada fácil para ganar. Mientras que el jurado internacional y el televoto la han colocado en primer lugar, el jurado nacional la ha dejado penúltima. En el computo final, Brooke ha resultado ganadora con 28 puntos, a 4 del segundo clasificado.

Miles Graham se ha quedado a las puertas del festival al finalizar en segunda posición con 24 puntos. El sexto y último puesto de la final nacional ha sido para el abanderado de Irlanda en Kiev 2017, Brendan Murray.

Letra de "That's Rich"

Take your mirror off the wall

Ain't you getting bored of your reflection?

I'm tired of dodging all your calls

You wanna be the centre of attention

I'm getting sick of you now

Stop sending flowers

I'll just burn them all

And you'll cry for hours

Always putting me down

Well, I've got news for you

You say I'm using you now

Hey, stupid

That's rich

When it's coming from you

And that's rich

Well, I've got nothing to prove

That's rich

You think I dressed up for you

And that's rich

Bye-bye, fool

Bye-bye, fool

Bye-bye, fool

Used to think I need your help

To feel good, turns out I do it better

Think maybe you should please yourself

Because I'm over you, I'll see you never

I'm getting sick of you now

Stop sending flowers

I'll just burn them all

And you'll cry for hours

Always putting me down

Well, I've got news for you

You say I use you now

Hey, stupid

That's rich

When it's coming from you

And that's rich

Well, I've got nothing to prove

That's rich

You think I dressed up for you

And that's rich

Bye-bye, fool

Bye-bye, fool

Bye-bye, fool

I think it's funny how you miss me when you never knew me

You were a lazy lover, I moved on to ones that move me

Loser, lose your attitude, I'm doing good, that's on me

All glowed up, yeah, that's on me

You see me, now you want me?

'Cause I don't need a lazy lover

(Now you want me?)

No, I don't wanna meet your mother

(Now you want me?)

Don't cry I'm sure you'll meet another

And you'll tell her you love her

Well, that's rich

When it's coming from you

And that's rich

Oh, I know all of your moves

That's rich

You think I've dressed up for you

And that's rich

Bye-bye, fool

Bye-bye, fool

Bye-bye, fool

Bye-bye, fool

Bye-bye, fool

Bye-bye, fool