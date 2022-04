Eurovisión 2022

Michael Ben-David ha conseguido su 'pasaporte a Turín' tras ganar X Factor Israel con el tema "I.M". Este programa de la emisora KAN Television sirve como preselección para elegir al representante israelí. Ben-David se ha impuesto a sus tres compañeros en la final del concurso con una actuación llena de fuerza, verdad y en la que el intérprete 'se muestra tal y como es'. El cantante, que participa en la segunda semifinal, intentará llevar a su país a la final del Festival de Eurovisión .

Junto a él, los artistas que han participado en la preselección celebrada en el Nokia Arena han sido Sapir Saban, Inbal Bibi y Eli Huli. Tras dos rondas, el ganador ha sido seleccionado mediante una combinación de los votos del público y un jurado profesional al 50%. Los expertos a su vez se dividían en dos grupos: los jueces del programa (entre los que se ha encontrado Netta, la ganadora de ESC 2018) y un comité profesional, cuya decisión contaba el 25% de la nota final.

Michael Ben-David ha ganado por la mínima a Eli Huli en una emocionante final, que ha terminado con una puntuación de 214 frente a los 213. El artista, convertido en toda una diva sobre el escenairo, buscará la quinta victoria para su país en el certamen europeo.

Letra de I.M

Baby

Sometimes love can bring you down

But, honey

Keep your head up

Keep your head up

Keep your head up

Remember who you are

You can call me crazy

Or just call my name

You can say that I'm stunning

It's not a shame

'Cause I know I am

I know I am, hah

'Cause I know I am

I know I am

I like this attitude

I like the game

You can say that I'm brave

I'm never the same

'Cause I know I am (I know I am)

I know I am (I know I am)

'Cause I know I am (I know I am)

Hah, I know I am

Baby, come with me, follow me

Tell me if we can take it to the floor

(Oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh)

I'm the fire, the power

And if you're asking

I was gonna take it all (All, all)

You know I am

You know I am

'Cause I na-na-na know I am, am

And no one brings me down

I'm gonna take the crown

Give it to me now

I'm shameless and I'm spotless and I'm flawless

Always take it up 'cause I'm a winner, I don't want less

Going for the things I should and maybe I'm ferocious

Making you the one I want and I'm not even topless (Be cautious)

It's going down for real

Twenty twenty-two, let's seal the deal

(Middle East) Is the new sex appeal

Bam, bam, this is how it feel

Baby, come with me, follow me

Tell me if we can take it to the floor

(Oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh)

Ooh, I'm the fire, the power

And if you're asking

I was gonna take it all (All, all, all)

You know I am

You know I am

'Cause I na-na-na know I am, am

And no one brings me down

I'm gonna take the crown

Baby

Sometimes life can bring you down

But I'll remember

To always keep my head up

'Cause no one brings me down

I'm gonna take the crown

Give it to me now