Amaia y Alfred han enamorado a Europa con una gran actuación en el Festival de Eurovisión, pero finalmente ha sido la israelí Netta Barzilai quien se ha proclamado ganadora del Festival de Eurovisión 2018. A sus 25 años se lleva el micrófono de cristal con una de las actuaciones más originales de esta edición.

Netta ha liderado la lista de las favoritas desde que publicase su propuesta 'Toy' el pasado mes de marzo. Una canción con alegatos feministas en la letra de la canción como "Mujer maravillosa, nunca olvides que eres divina y él se va a arrepentir” o “no soy tu juguete, chico estúpido” que encandiló a todos los fans desde el principio. Ella ostenta el record de visitas en Youtube con más de 26 millones a su simpático videoclip. Ha sido una de las más ovacionadas de la noche. Con este tema, Netta consigue la cuarta victoria para Israel, tras la de 'Ah Bah Nee Bee' (1978),'Haleluya' (1979) y 'Diva' (1998).

En cuanto a Amaia y Alfred, han terminado en la posición 23 con 61 puntos. En esta posicion también quedaron los artístas Lucia Pérez (23/25) y Lidia (23/23).

"Felicidad. Así es como hemos estado hoy. A la que se ha sumado un público entregado, corazón en mano, que no sé si esperaba beso o no, pero tienen que saber que besos nos hemos dado y nos daremos muchos a lo largo de nuestra vida, pero momentos como este hay pocos. Hay que abrazar el amor que tenemos, pero hay que atrapar estas estrellas fugazes que pasan pocas veces", ha dicho Alfred tras terminar la actuación.

“Las primeras declaraciones de @foureira_eleni tras lograr el 2 puesto en #ESC2018 GRANDE ELENI. We are waiting for you in Spain, our winner ❤️�� Mira la entrevista para @rtve ������������������������ https://t.co/F1BWHGmG4d pic.twitter.com/hTxzlzQf4X “

Austria y Suecia, los favoritos del jurado

César Sampson ha sido una de las sorpresas de la noche. El austríaco ha conquistado a Europa con su voz y sonidos de góspel, pero sobre todo con su sonrisa y actitud en el escenario. El público se ha enamorado del guapo de la 63ª edición de ESC y se llevó la máxima puntuación del jurado (271).

03.18 min Eurovisión - Austria: Cesár Sampson canta "Nobody but you" en la final de Eurovisión 2018

Suecia ha sido la otra sorpresa de la noche. Al final ha terminado en séptima posición, sin duda gracias a una puesta en escena muy cuidada y llena de guiños a música disco. Su tema 'Dance you off'' ha sido uno de los favoritos del jurado.

03.19 min Eurovisión - Suecia: Benjamin Ingrosso canta "Dance you off" en la final de Eurovisión 2018

Italia ha conseguido la quinta posición gracias a los votos del público, que le ha llegado el mensaje contra el miedo y el terrorismo de 'Non mi avete fatto niente'.

03.13 min Eurovisión - Italia: Ermal y Fabrizio cantan "Non mi avete fatto niente" en la final de Eurovisión 2018

Uno de los peores momentos de la noche lo ha vivido SuRie, representante de Reino Unido, cuando un espontáneo ha saltado al escenario durante su actuación quitándole el micrófono. A pesar del susto, la artista ha podido terminar de cantar 'Storm'. El EBU dio la oportunidad a la británica de volver; pero ella y la delegación de la BBC no lo han considerado necesario porque se sienten muy orgullosos de la actuación.

Daniel Diges sufrió en 2010 un caso parecido, en el que Jimmy Jump se subió al escenario. En esa ocasión, el español sí volvió a cantar 'Algo pequeñito' en el Arena de Noruega.

03.10 min Eurovisión - Reino Reino: Surie canta "Storm" en la final de Eurovisión 2018

La puesta en escena más bonita ha sido la de Irlanda, con una coreografía al más puro estilo La, la, land, que cuenta la historia de amor entre dos chicos. Ryan O'Shaughnessy ha dado visibilidad a las relaciones entre parejas del mismo sexo por primera vez al certamen con la canción 'Together'.

03.06 min Ryan es cantante, compositor y actor. Muy célebre en Irlanda por ser el protagonista de una telenovela llamada `Fair City¿ y por participar en `The Voice of Ireland¿ y en `Britain¿s Got Talent¿ en 2012. El tema ¿Together¿ (¿Juntos¿) ha sido compuesto por tres autores, entre ellos, el propio Ryan.

Otras actuaciones memorables de la noche han sido la del aleman Michael Schulte, que se ha emocionado visiblemente mientras cantaba 'You let me walk alone', tema que ha compuesto en memoria de su padre y que también ha estado en liza por los primeros puestos. Una buena posición para Alemania tras su descalabro de los últimos años.