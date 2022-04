Eurovisión 2022

Dicen que a la tercera va a la vencida... En el caso de Stefan ha sido a la cuarta. El cantante estono se ha proclamado ganador de la décimocuarta edición de la preseleccion estona para el festival, el Eesti Laul, y será el abanderado de Estonia en Eurovisión. Tras tres intentos fallidos (2018, 2019 y 2020), Stefan luchará en Turín por lograr la segunda victoria para su país en el certamen europeo.

El solista toma el relevo de Uku Suviste, que con su canción "The Lucky One" no logró clasificarse para la final de Róterdam 2021. Stefan participara en la segunda semifinal del próximo 12 de mayo en Turín.

10 artistas han participado en la final del Eesti Laul 2022, entre ellos cuatro eurovisivos que han intentado volver al festival: Anna Sahlene (3º puesto en 2002), Ott Lepland (6º puesto en 2012), Elina y Stig (7º puesto en 2015). Durante la primera fase, jurado y televoto, al 50% cada uno, han decidido las tres mejores actuaciones de la noche: ELYSA, Minimal Wind feat. Elisabeth Tiffany y Stefan.

En la segunda y última fase del concurso, la votación pública ha sido el único método para determinar el ganador. "Hope" ha sido finalmente la canción seleccionada con un 62% de los votos al recibir 35.681 llamadas y SMS frente a los 17.862 de Minimal Wind y los 3.929 de Elysa.

En 2018 salto a la fama al participar en el Eesti Laul donde cantó "Laura (Waltk with Me)" . El estono tuvo que conformarse en su debut con la medalla de bronce. Al año siguiente, volvió a intentarlo quedando de nuevo tercero con la canción "Without You" . En 2020 volvió a intentarlo con el tema "By My Side" . Ese mismo año, Stefan se proclamó ganador de la primera edición de la versión estona de "The Masked Singer".

Letra de "Hope"

We let them tell us what to do

Why why why

We live to die for worthy things

Oh ya ya ya

We promised we would never lose our pride

Your word's worth nothing if you lie

We're standing tall and looking up, our Father would be proud

And I'm happy to be working my own ground

We'll be the last ones breathing here

Hey sing your heart out boy

For all the people great and small

Oh, when all else is lost

The future still remains our own

We're taught that we were born to lose

But why why why

Don't waste your breath, it's time to choose

Oh ya ya ya

We promised we would never lose our pride

Everyday they try to turn that into lies

We're standing tall and looking up, our Father would be proud

And I'm happy to be working my own ground

I said

Hey sing your heart out boy

For all the people great and small

Oh, when all else is lost

The future still remains our own

I hope I hope I hope

I hope I hope

I hope I hope I hope

I hope I hope

We let them tell us what to do

Why why why

We live to die for worthy things

Oh ya ya ya

No matter what they try, tearing up our lives

I know we will always rise

I said

Hey sing your heart out boy

For all the people great and small

Oh, when all else is lost

The future still remains our own

I hope I hope I hope

I hope I hope

I hope I hope I hope

The future still remains our own

I hope I hope I hope

I hope I hope

I hope I hope I hope

I hope I hope I hope