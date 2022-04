El país balcánico ya tiene representante para Eurovisión 2022. Mia Dimšić representará a Croacia en la 66ª edición del Festival de Eurovisión 2022 tras ganar la edición número 23 del Dora, festival de música croato utilizado para seleccionar al representante de la nación en el certamen europeo. La canción "Guilty Pleasure" recibió la friolera puntuación de 257 puntos, 78 puntos por encima del segundo clasificado.

La joven toma el testigo de Albina Grčić donde su pegadizo "Tick-Tock" se quedó a tan solo cinco puntos de clasificarse para la final de Róterdam 2021. La joven Mia cantará en la primera semifinal del 10 de mayo desde el Pala Olímpico de Turín donde luchará por lograr uno de los diez biletes para una final que Croacia no pisa desde Kiev 2017.

La representante de Croacia en Lisboa 2018, Franka Batelić, junto a Duško Ćurlić y Elizabeta Brodić, han sido los maestros de ceremonias de la vigésima tercera edición del Dora donde 14 artistas competían por representar al país en Turín.

Mia ha sido la favorita tanto para el jurado como para el televoto. En el computo final, la croata ha recibido un total de 257 putos (91 puntos por parte del jurado y 166 por parte de la audiencia), 78 puntos por encima de Marko Bošnjak. El comité de expertos ha estado formado por 30 jurados, divididos en diez grupos de tres miembros cada uno en representación de las 10 regiones de país balcánico.

2022 ha sido el cuarto año consecutivo que la emisora ​​croata HRT ha organizado el Dora para seleccionar a su representante en Eurovisión.

Letra de "Guilty Pleasure"

Dreamt of you last night

Woke up, you weren't there

Five nights in a row

Of dreams I'd never share



You come without a warning

Early in the morning

Timing's never been our thing

Leaving me with guilt

The only souvenir you bring



I'm with him and you're a secret treasure

He's devotion, you're a guilty pleasure

I'm with him and this is real life, honey

Guess the joke's no longer funny



I'm with him until the death do us part

But it doesn't do for this hungry heart

I'm with him, but in my frantic head

You always come and say:



"Would you run away?"

"Would you run away with me?"

"Would you run away?"

"Would you run away?"



One love is enough

That's all you ever get

Least that's what they tell you

Still, I can't forget



Eyes like burning ashes

Till the sunlight flashes

Can't recall what I've been taught

Captivated by the thunderstorm

In which I'm caught



I'm with him and you're a secret treasure

He's devotion, you're a guilty pleasure

I'm with him and this is real life, honey

Guess the joke's no longer funny



I'm with him until the death do us part,

But it doesn't do for this hungry heart

I'm with him, but in my frantic head

You always come and say:



"Would you run away?" (Would you run away?)

"Would you run away with me?"

"Would you run away?" (Would you run away?)

"Would you run away?"



(Would you run away?)

In this real life, there's no way

In this real life, I have to stay (Would you run away?)

In this real life, there's no way

In this real life



I'm with him and you're a secret treasure

He's devotion, you're a guilty pleasure

I'm with him and this is real life, honey

Guess the joke's no longer funny



I'm with him until the death do us part,

But it doesn't do for this hungry heart

I'm with him, but in my frantic head

You always come and say, say, say:



"Would you run away?" (Would you run away?)

"Would you run away with me?"

"Would you run away?" (Would you run away?)

"Would you run away?"



(Would you run away?)

In this real life, there's no way (Would you run away?)

In this real life, I have to stay (Would you run away?)

In this real life, there's no way (Would you run away?)

In this real life