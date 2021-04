Albina es la representante Croacia en Eurovisión 2021 con la canción "Tick-tock". La cantante ha sido la ganadora de la preselección nacional Dora 2021, en la que han competido 14 artistas. La joven ha conseguido la máxima puntuación por parte del público y el jurado en la final del programa emitido por la emisora HRT desde el pabellón de deportes Marino Cvetković en Opatija.

Albina defenderá a Croacia con una composición en inglés con algunos versos en su lengua materna. Actuará en la primera semifinal de Róterdam, el 18 de mayo, con un tema moderno, con sonidos electrónicos e influencias de la música disco. Sobre las tablas veremos un juego de luces de neón muy dinámico, una marcada coreografía -junto a cuatro bailarines- y una sensual interpretación.

"Tick-Tock" está compuesto por Branimir Mihaljević, Max Cinnamon y Tihana Buklijaš Bakić. Mihaljević fue coescritor de la canción croata de 2010, "Lako je sve", interpretado por la girl band Feminnem. Max Cinnamon fue finalista de Destination Eurovision 2018, donde Madame Monsieur ganaron el pasaporte para Lisboa con "Mercy".

Letra de Tick Tock

Tried to fix the broken pieces, now I'm leaving

But you made it loud and clear I’m not enough

Tried to fool me more than once to keep me dreaming

'Cause you knew the truth would tear us apart

If you pull me down then I'll come around

And rise up to come show you who I am

I feel fire inside, my heart’s desire

I'm breaking free from you



Tick-tock, watch the days go

I'm losing track of time

Lost in your playzone

Don't overcomplicate

Now we're in warzone

You're screaming, "Oh no, oh no, oh no"

Tick-tock, I'll take you dancing

In time wе might break

You think you're fancy

I play those gamеs my way and you’ll be beggin’

"Please baby, don't go, don’t go, don't go"



I hear those voices from far away

They help me to escape (Escape)

I found myself and I'm finally free from

Your bad love in every strength



Tick-tock, watch the days go

I'm losing track of time

Lost in your playzone

Don’t overcomplicate

Now we're in warzone

You're screaming, "Oh no, oh no, oh no"



Dancin', dancin'

Think you, think you fancy

Tick-tock

Don't go, don't go, don't go



I hear those voices from far away

They help me to escape (Escape)

I found myself and I'm finally free from

Your bad love in every strength



Tick-tock vrijeme curi, gdje si više,

usne grizem, sama jedva dišem.

Tick-tock vrijeme juri ne mogu više..

"Oh no, oh no"



Tick-tock, I'll take you dancing

In time we might break

You think you're fancy

I play those games my way and you'll be beggin'

"Please baby, don't go, don't go, don't go"



Dancin', dancin'

Think you, think you fancy

Tick-tock

Don't go, don't go, don't go