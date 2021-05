Blas Cantó ya ha estrenado sus propuestas para representar a España en Eurovisión 2021: "Memoria" y "Voy a quedarme". Dos canciones muy diferentes que muestran su dualidad como artista y contienen parte de su vida en cada verso. este año, serán los espectadores los que decidan qué tema interpretará en la final de Róterdam el 22 de mayo. ¿Qué canción quieres que represente a España en Eurovisión 2021? Vota por tu favorita.

Letra de "Voy a quedarme"

Quédate esta noche para ver amanecer

para sentir tu voz

acariciándome



quédate un segundo más,

no hay nada que perder

mientras dibujo un mar

de memorias en tu piel



he bajado el cielo para descubrir

que se esconde en tu mirada

sólo a unos centímetros de mi



voy a quedarme y prometo

quererte más que ayer

voy a besarte muy lento

como la primera vez



y dejar atrás el miedo

con tu alma entre mis dedos

quédate

porque yo voy a quedarme



se que hay muchos como yo

con tanto que ofrecer

pero juro que este amor

nadie lo podrá vencer



y aunque nuestro baile diera

un paso marcha atrás

no te preocupes yo

contigo siempre bailaré



qué más da si el mundo se derrumba hoy

o que pasará mañana

que yo de tu lado no me voy



voy a quedarme y prometo

quererte más que ayer

voy a besarte muy lento

como la primera vez



y dejar atrás el miedo

con tu alma entre mis dedos

quédate

porque yo voy a quedarme



a tu lado aunque nos tiemble el suelo

se apague el sol

se caiga el cielo

a tan solo unos centímetros los dos



y dejar atrás el miedo

con tu alma entre mis dedos

quédate

porque yo voy a quedarme